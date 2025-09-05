《俠醫》 ｜ 低胸短裙色誘陳豪 反被教訓宮寒 劉佩玥意外獲網民激推成「新進搞笑達人」

昨晚（4日）《俠醫》播出丁子朗與劉佩玥（Moon）一場火辣親熱戲，二人上演環迴540度擁吻再被掟落床，場面極度火辣！但鏡頭後竟發生罕見意外，阿Moon突然整個人由床尾跌落地，嚇到全場瞬間靜止，究竟拍攝期間發生了甚麼驚險事？

劉佩玥色誘陳豪慘食檸檬 反差喜感獲激讚

雖然劉佩玥在《俠醫》中飾演「白切黑機心婊」，但其搞笑天份卻意外地展露無遺，獲網民激讚。其中一幕講述她身穿超貼身低胸短裙，企圖以美人計色誘飾演凌為民的陳豪。正當阿Moon擠眉弄眼，以為志在必得之際，陳豪不但不為所動，更以超乎想像的「直男大道理」完美擊退誘惑：「我睇到你這樣著，我真係忍唔住…想提醒你，你呢度冇遮冇擋，寒氣就會入侵，影響氣血循環。仲有，如果你經常穿著暴露，又鍾意飲凍嘢，就好容易導致宮寒！」陳豪一本正經的唐僧式說教，配上阿Moon由自信變錯愕，再到尷尬至靈魂出竅的表情，場面極具反差喜感，笑翻一眾網民。

陳豪《誇世代》金句亂入《俠醫》 洗腦片半日吸近500,000點擊

為配合《俠醫》熱潮，官方亦推出系列瘋狂搞笑創作式短片，最新一條更是將《俠醫》與陳豪2017年的神劇《誇世代》進行crossover。短片將陳豪在兩套劇中的經典對白「好哋哋，唔得搞」剪輯在一起，讓網民無限循環，其中最後一個「高音走音式演繹」更成為點睛之筆。影片創意十足，成功引爆網絡討論，在短短一個晚上，截至昨早（4日）九點半，相關短片已吸獲近500,000影片播放量及超過600次分享，足見「陳豪式搞笑」的威力依然強勁。

網民洗版力推劉佩玥做笑匠：「陳豪式搞笑返嚟喇！」

劇集播出後，網民反應極之熱烈，討論區被洗版，不少人對劉佩玥的喜感演出感到驚喜，認為她除了演機心女，亦非常有潛質成為新一代搞笑達人。而陳豪獨樹一幟的搞笑風格亦再度掀起熱話，網民紛紛留言大讚：「陳豪式搞笑」、「走音嗰吓真係好正」、「《誇世代》真實拍得好好」。對於官方的創意短片，網民亦相當受落：「佢叫得得哋，講個得字特別有力」，認為成功勾起當年追看《誇世代》的回憶，大讚製作有心思。

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

