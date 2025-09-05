《俠醫》 ｜ 低胸短裙色誘陳豪 反被教訓宮寒 劉佩玥意外獲網民激推成「新進搞笑達人」

昨晚（4日）《俠醫》播出丁子朗與劉佩玥（Moon）一場火辣親熱戲，二人上演環迴540度擁吻再被掟落床，場面極度火辣！但鏡頭後竟發生罕見意外，阿Moon突然整個人由床尾跌落地，嚇到全場瞬間靜止，究竟拍攝期間發生了甚麼驚險事？