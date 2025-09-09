《俠醫》譚凱琪演活自閉症家姐｜早餐一幕激到張曦雯反白眼 網民驚訝：靈感竟來自囡囡？
昨晚《俠醫》早餐風波 張曦雯崩潰反白眼
昨晚劇情焦點落在兩姊妹的互動上，其中一幕早餐戲更是笑料十足。劇情講述譚凱琪飾演的家姐穎茵，清晨六點未到就叫醒熟睡中的妹妹穎琛（張曦雯飾）煮早餐。張曦雯睡眼惺忪，以「生無可戀」的語氣為家姐準備指定份量的「三勺半Cereal」，但家姐卻極其挑剔，認為她多加了半勺，竟親手將多出的部分倒回盒中。隨後，她又連番批評妹妹整的多士「唔夠脆」、煎蛋「唔夠燶邊」，不斷要求重做，令張曦雯瀕臨崩潰邊緣，只能無奈反白眼，場面極度搞笑，完美演繹出照顧特殊需要家人的無奈與愛。這段「非一般」的姊妹情，成功引起觀眾共鳴。
譚凱琪親解角色秘密 「靈感嚟自我個女」
對於角色大受歡迎，譚凱琪接受訪問時坦言鬆一口氣，並大方分享演繹心得。她透露事前做了大量資料搜集，包括觀看紀錄片及聯絡自閉症協會，深入了解不同類型自閉症患者的特質。她表示：「我個角色就係對顏色好有執著，同埋要好有規律，譬如食嘢要有次序、要排到好整齊，我都盡量做多啲呢啲細節位。」最令人驚訝的是，角色的不少小習慣竟是來自她的囡囡，她笑言：「譬如食早餐，我個角色鍾意食卜卜脆嘅嘢，一食到覺得唔夠脆嘅，就會即刻揼落去Kelly個碗度，當佢個碗係垃圾桶咁，哈哈！我覺得呢個角色都有少少似我個女，又係唔好食嗰啲嘢，佢就擺落我個碗度囉！」她將從女兒身上觀察到的細節融入角色，令演出更添真實感。
網民洗版式激讚譚凱琪 「演乜似乜有佘詩曼影子」
劇集播出後，網民反應一面倒向好，紛紛湧入討論區留言大讚。不少觀眾認為譚凱琪與張曦雯的姊妹情演得非常入肉，留言指：「這就是姐妹兄妹之間的感情～可能偶爾會抱怨會不耐煩會吵架～可是還是會互相體諒、互相珍惜雙方的付出」、「真的被這劇的姊妹情吸引了。」譚凱琪的精湛演技更是獲得高度認證，被封為「可愛的自閉姐姐」，網民激讚：「演得好好，不同類型的角色都能駕馭！」、「演出了花家姐的感覺，有點佘詩曼的影子」、「有啲似《非常律師禹英禑》」，更有網民力撐她問鼎「最佳女配角奬」，可見其演出已成功俘虜觀眾心。