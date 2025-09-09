《俠醫》譚凱琪演活自閉症家姐｜早餐一幕激到張曦雯反白眼 網民驚訝：靈感竟來自囡囡？

昨晚（8日）播出的無綫劇集《俠醫》中，譚凱琪（Zoie）飾演的自閉症家姐羅穎茵，因早餐問題與妹妹張曦wen（Kelly）爆發連場笑料，場面既溫馨又搞笑！Zoie對食物的極致執著，例如食三色豆要排好次序、多士一定要夠脆，搞到Kelly幾近崩潰兼瘋狂反白眼，精湛演技引發網民熱議。原來Zoie為角色做足海量功課，其靈感來源更是意想不到，究竟她是如何揣摩這個高難度角色的？