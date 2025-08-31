譚凱琪《俠醫》演自閉症壓力爆煲｜一度自我懷疑「唔識演戲」網民勁心痛！

無綫新劇《俠醫》明日首播，譚凱琪（Zoie）為演活自閉症患者，驚爆壓力巨大到一度自我懷疑「唔識演戲」，情緒瀕臨崩潰！另一邊廂游嘉欣（游游）亦為腦癱角色苦練輪椅，更自爆初期「周圍撞」，究竟兩位花旦為新劇犧牲幾大？