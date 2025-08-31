譚凱琪《俠醫》演自閉症壓力爆煲｜一度自我懷疑「唔識演戲」網民勁心痛！
譚凱琪首演自閉症 壓力爆煲陷崩潰
每次演出都力求突破的譚凱琪（Zoie），在《俠醫》中迎來演藝生涯一大挑戰，飾演患有自閉症的羅穎茵。劇中她不但要長期以獨特模式說話，更經常不望人，加上衣著打扮古怪，為人充滿堅持和執著，角色極具記憶點。Zoie坦言接到這個重任時壓力極大，在拍攝初期完全找不到方向，更陷入挫敗感之中：「未開始前好大壓力，好似做落唔係好似，太 over 又驚太誇張，太冇嘢又驚突顯唔到個角色。」她更一度懷疑人生，直言：「嗰時覺得好有挫敗感，直頭懷疑自己係咪真係唔識演戲，好似所有嘢都要重新嚟過咁、唔識點做。」
游嘉欣挑戰腦癱少女 驚呼「人人見到我都驚」
至於新生代小花游嘉欣（游游），在劇中飾演患有腦癱的輪椅少女周靜芝，挑戰同樣艱鉅。由於角色左手活動能力受限，她大部分時間都要坐在輪椅上做戲，對肢體動作控制要求極高。游游受訪時笑言，角色最大難度竟是駕馭電動輪椅，更自爆蝦碌場面：「我係第一次演行動不便嘅人，一開頭我係周圍撞嚟撞去，真係人人見到我都驚！」她續指，要將輪椅速度控制到與旁人步行相約，甚至在演繹感情戲時準確急停，都極具挑戰性：「個電動輪椅一快就好難停，停嗰個位又要準確，又要帶住感情去演戲，都幾大挑戰，但都幫助我成長咗好多。」
《俠醫》故事藍本大揭秘 陳豪演繹中醫傳奇
《俠醫》之所以有如此具挑戰性的病患角色，全因劇集以中醫師黃天賜教授的傳奇故事為藍本，旨在帶出「治病必求治本，救人必先救心」的宗旨。劇中視帝陳豪飾演中藥油公司第二代掌舵人凌為民，充滿仁義及俠義精神，在面對各種困難時，仍堅守濟世為懷的信念。為了突顯其高明醫術及仁心，劇集安排了大量特殊病患個案，而譚凱琪和游嘉欣的角色正是其中兩大亮點，透過她們的故事，展現主角凌為民如何以醫術和愛心改變生命，令劇情更添深度與感動。
網民期待演技大爆發 力撐兩大花旦突破
雖然《俠醫》尚未正式播出，但譚凱琪與游嘉欣為角色瞓身演出的消息傳出後，已引起網民熱烈討論，紛紛表示對她們的表現充滿期待。不少網民留言力撐二人：「睇到Zoie咁講都覺得心痛，為角色付出咁多，一定好好睇！」、「游游今次角色好大突破，坐輪椅做戲唔容易，加油支持你！」、「兩個都係好努力嘅演員，為咗佢哋都要追睇《俠醫》！」、「好期待陳豪同佢哋嘅對手戲，感覺會好有火花！」、「TVB終於有啲正氣劇，希望劇情夠貼地！」相信兩位花旦的用心演出，屆時定能為觀眾帶來驚喜。