俠醫｜鄭子誠鏡頭前又忠又奸 私下勁浪漫賀結婚22周年 甜爆金句為愛情保鮮！

電視劇《俠醫》今晚大結局，鄭子誠飾演的「力圖」，在劇中與丁子朗飾演的鄧世鏗拍檔搞風搞雨，鄭子誠精湛演技讓網民大讚他「忠又得奸又得」。除了演技獲關注，有「音樂情人」之稱的他在現實中更是個絕世好男人，對太太劉倩怡一往情深！