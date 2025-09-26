俠醫｜鄭子誠鏡頭前又忠又奸 私下勁浪漫賀結婚22周年 甜爆金句為愛情保鮮！
電視劇《俠醫》今晚大結局，鄭子誠飾演的「力圖」，在劇中與丁子朗飾演的鄧世鏗拍檔搞風搞雨，鄭子誠精湛演技讓網民大讚他「忠又得奸又得」。除了演技獲關注，有「音樂情人」之稱的他在現實中更是個絕世好男人，對太太劉倩怡一往情深！
維港夜景下慶祝結婚22周年：承諾永遠有效
日前（23日），鄭子誠夫婦高調放閃，兩人於維港夜景下撐枱腳慶祝結婚22周年。劉倩怡在IG曬出合照，感性寫道：「願我們的愛不減，且每日增添…並一直扶持」。鄭子誠隨後也甜蜜回應：「無論是晴天…陰天…什或是今天的暴風天…我都會陪著你走…22年前今日許下的承諾…永遠有效! Happy Anniversary!!」
太太劉倩怡凍齡有術 恩愛如昔
在劉倩怡分享的照片中，兩人穿著黑色情侶裝。鄭子誠戴著招牌圓框眼鏡，以All Back髮型示人。最令人驚訝的是，頭戴黑色Cap帽的劉倩怡，樣貌與年輕時期變化不大，皮膚緊緻、凍齡有術，完全看不出即將步入花甲之年。兩人在美麗的維港夜景下，對著鏡頭舉杯慶祝，畫面十分恩愛甜蜜。
鄭子誠「音樂情人」成名之路
鄭子誠的電台事業始於加拿大，但真正發光發熱是在香港電台。1990年回港後，他最初協助第二台台長張文新處理行政事務，後於1991年接替離職的胡啟榮，參與《夜半一點鐘》的製作。1993年，他短暫轉投亞洲電視，但半年後因經驗不足離職，隨後重返香港電台，接手主持《今夜真情》。這檔節目讓他初嘗主持滋味，也為日後的「音樂情人」之路奠定基礎。
2005年，前任主持人馮偉棠升任香港電台第二台台長，因工作繁忙將《音樂情人》節目交棒給鄭子誠。自此，鄭子誠每周五晚在第二台陪伴聽眾，以其磁性嗓音播放經典歌曲，成為無數樂迷心中的夜晚慰藉。他的聲線不僅限於電台，還廣泛應用於電視廣告、節目旁白，甚至教會活動的配音工作中，贏得「靚聲」的美譽。他曾分享，每次配音前都會了解背景音樂，以確保聲音與情境完美契合，展現其專業態度。
圖片來源：IG@lau_sin_yee、Facebook@音樂情人資料或影片來源：原文刊於新假期