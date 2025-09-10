倪樂琳卸任港姐即有工開 拍攝《飛常日誌2》與劉穎鏇有對手戲

剛卸任香港小姐的倪樂琳，日前出席活動時坦言對前路感到有點迷惘。看著新一屆師妹誕生，她回想去年比賽實在太緊張。為了裝備好自己，她透露最近正秘密學唱歌增值，為未來在演藝圈的發展鋪路。 正式卸任感失落 坦言前路感迷惘 倪樂琳坦言，卸任後心情有點複雜，甚至感到一絲迷惘。她解釋在任時目標明確，主要是履行港姐職責，出席慈善活動等。但卸任後，明確的目標隨之消失，她說：「就變成更加多是專注在你自身上，究竟去做什麼……所以可能也會需要一段時間去摸索一下。」