倪樂琳卸任港姐即有工開 拍攝《飛常日誌2》與劉穎鏇有對手戲
旁觀者清！慨歎上年太緊張 最羨慕師妹被軒公拖住
以旁觀者身份在台下觀看今屆決賽，倪樂琳表示最大的感觸是「好像看淡了一切」。她回憶去年與同屆佳麗非常緊張，將比賽視為人生中最重要的大事，但現在回看卻有不同體會：「其實它也是一個表演而已，所以根本其實不需要很緊張。」她更在問答環節時，將自己代入佳麗思考會如何回答。不過她笑言最羨慕的，還是今年佳麗可以被張敬軒拖着出場的環節，直言是非常難得的機會。
以前輩身份分享心得
倪樂琳透露在決賽前，曾於綵排及公司上堂時與師妹們見面。眼見她們非常緊張，她以過來人身份分享經驗，鼓勵她們：「你要享受那個表演，你不要想太多，你就會做得很好，反而你越緊張，就會可能表現沒那麼好。」
大讚袁文靜表現亮眼 分析佳麗失分位
談及今屆佳麗表現，倪樂琳對季軍袁文靜讚不絕口，直言對方表現令她眼前一亮，尤其是說唱環節，以及在李治廷演唱時的Catwalk表現：「她走得很輕鬆，好像真的很享受在音樂和旋律上。」對於本身力撐的佳麗9號莫凡失落三甲，她認為廣東話可能是失分關鍵，並分析指：「如果換一個她比較熟悉的語言的話，她的題目可能會回答得比較好…除了要解釋問題之外，她還要解釋怎麼說出來才好，所以我覺得這件事可能會有一點吃虧。」
卸任即有工開拍攝劇集《飛常日誌2》
對於未來發展，倪樂琳表示除了希望公司能安排拍劇和做主持的機會外，自己本身亦對唱歌跳舞感興趣，正等待公司給予不同的嘗試機會。並透露自己卸任後即刻有戲拍非常幸運：「很幸運，公司已安排我工作入劇組，很開心可以拍《飛常日誌2》，今次演地勤，入行時夢想演空姐、ICAC及律師，想不到咁快實現。」倪樂琳透露已經開工一日，且與師姐劉穎鏇有對手戲，她感嘆可能因初次演出完全唔覺得辛苦仍覺得很激動，加上穿着制服覺得很開心。倪樂琳坦言成為港姐後曾稱為收入擔心，更表示沒工作時在家中「搲腳趾」，但現在沒有這個想法了：「既然選擇了有挑戰和變化的工作，也要接受收入會同樣不穩定，我知道公務員收入穩定，但我沒法從事這類工作。」
為增值自己秘密練歌 自認唔夠氣
為免機會來臨時錯過，倪樂琳聽從經理人建議要「增值自己」，最近正秘密學習唱歌。她笑言：「免得到時候歌到用時方恨少。」她正從基本功學起，主力練習氣息和練聲，並坦承自己氣息方面較弱：「因為我說話很快…很快就不夠氣。」她憶述曾被導演指出這個問題，因此需要努力練習。 卸下港姐光環後，倪樂琳積極為自己的演藝事業裝備，期待她未來在不同領域的演出，為觀眾帶來驚喜。