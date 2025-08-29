《健康新聞報道》揭驚人真相｜港人常食1種油恐加速乳癌生長？專家警告：比例失衡好危險！
節目驚爆研究 食錯油恐加速乳癌
節目引述美國一間大學的最新醫學研究，指出攝取過量奧米加-6（Omega-6）食用油，竟然可能加速三陰性乳癌腫瘤的生長，消息令人震驚。為此，節目邀請香港高等教育科技學院食品及健康科學學系系主任陳舜宏博士詳細解說。陳博士指出，常見食用油主要分為奧米加-3、奧米加-6及奧米加-9三大類脂肪酸，雖然人體同時需要奧米加-3及奧米加-6，但兩者比例一旦失衡，特別是奧米加-6攝取過多，便會大大增加健康風險。考慮到香港人外食頻繁，非常容易在不知不覺間攝取過量奧米加-6，若未能補充足夠的奧米加-3，身體便會響起警號。
專家陳舜宏警告 「切勿讓油超過煙點」
面對食油潛在的致癌風險，陳舜宏博士在節目中提出明確建議，呼籲市民應多選擇富含奧米加-3的食用油，例如魚油、亞麻籽油，同時亦可使用含豐富奧米加-9的牛油果油及橄欖油作替代，以幫助平衡體內的脂肪酸攝取。陳博士更特別強調一個煮食時的關鍵要點，並警告市民：「煮食時切勿讓食用油超過煙點，否則會產生自由基及致癌物質」。他解釋，一旦食油過熱冒煙，便會釋出有害物質，長期攝入對身體構成嚴重威脅，因此正確選擇及使用食用油，是降低患癌風險的重要一環。
42L巨胸女彎腰致癱瘓 脊醫拆解豐滿危機
除了食油危機，節目亦探討了另一個令人心驚的個案。英國一名擁有42L巨胸的女子，早前因彎腰撿拾物品時突然感到背部劇痛，隨即倒地不起，送院後證實脊椎已嚴重受損，現時需要依賴輪椅代步。註冊脊醫汪家智醫生指出，胸部過大確實會對脊骨構成沉重負擔，容易導致圓肩及頸椎前傾，令頸椎和脊椎長期受壓。長遠而言，更有可能引致肌肉勞損、神經線受壓，甚至出現骨刺、椎間盤突出及手部麻痹等嚴重後果。汪醫生建議，上圍較豐滿的女性應定期進行背肌強化運動，並多伸展胸前肌肉，以減低脊椎勞損的風險。
全港家長心慌慌 醫生示範2招自測斜視
節目最後關注到兒童的視力健康問題，引用今年一月香港中文大學的研究，發現本港超過五成學齡兒童及九成五大學生有近視問題，情況令人憂慮。眼科專科龐朝輝醫生分析指，長期近距離使用手機、平板等電子產品，會令眼球的睫狀肌過度收縮甚至抽筋，不但會導致假性近視，嚴重者更可能引發內斜視，即俗稱的「鬥雞眼」。為了讓家長及早發現問題，主持王嘉慧及吳幸美即場示範兩個簡易自測方法，包括「角膜映光測試」及「交替遮蓋測試」，讓觀眾能在家中為子女進行初步檢查，及早正視潛在的視力危機。