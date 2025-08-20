《健康新聞報道》驚爆食木耳可致死！｜用水洗鼻惹菌上腦 專家揭恐怖真相震驚全城

TVB節目《健康新聞報道》昨晚揭露驚人真相，日常食物木耳、河粉處理不當竟可產生致命毒素「米酵菌酸」！節目更實測用水洗鼻的恐怖後果，美國曾有婦人因此遭「食腦變形蟲」入侵腦炎死亡，畫面駭人。究竟香港的自來水安全嗎？我們日常飲食習慣中，還隱藏著哪些你絕不能不知的致命危機？