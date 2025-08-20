《健康新聞報道》驚爆食木耳可致死！｜用水洗鼻惹菌上腦 專家揭恐怖真相震驚全城
吳幸美實測木耳浸36小時 驚揭米酵菌酸致命危機
昨晚播出的《健康新聞報道》中，主持吳幸美針對「食木耳可以食死人」的傳聞進行深入調查。節目邀請香港高等教育科技學院食品及健康科學學系主任陳舜宏博士解畫，原來木耳及濕河粉等食物若處理不當，一旦沾上「唐菖蒲伯克氏菌」，在溫暖高濕環境下便有機會產生劇毒「米酵菌酸」。為求證風險，吳幸美將在室溫浸泡了36小時的木耳及擺放了36小時的濕河粉，交予香港標準及檢定中心進行測試，幸好結果顯示未驗出任何米酵菌酸。節目亦引用去年（2024年）一項研究，指在廣州街市抽取的樣本中，只有0.62%驗出唐菖蒲伯克氏菌，證明中毒機會極低。不過陳博士提醒，為安全起見，浸泡木耳前應先清洗乾淨，並放入雪櫃進行浸泡，而濕河粉亦應存放於雪櫃，絕對不能掉以輕心。
自來水洗鼻惹食腦蟲？ 專家顯微鏡下揭山溪水恐怖真相
節目另一焦點，源於美國有婦人露營時用自來水洗鼻，結果遭「食腦變形蟲」入侵，最終感染腦炎死亡，事件相當駭人！為了測試香港水源的安全性，吳幸美在「健康測試室」找來香港浸會大學生物系高級講師余英傑博士進行測試。余博士指出，香港的自來水經處理，煮滾後一般可安心使用及飲用，但清洗鼻腔時，他強烈建議最好使用生理鹽水，以策萬全。更恐怖的是，節目組從山溪取水化驗，在顯微鏡下竟發現大量「內線蟲」，余博士警告這些寄生蟲容易透過眼睛及鼻腔的黏膜進入人體，嚴重影響健康，畫面令人毛骨悚然，提醒大眾切勿隨便使用未經處理的野外水源。
健康女教師聚餐後猝死 節目預告元兇竟是能量飲品
《健康新聞報道》今晚將繼續探討更多健康迷思，其中一個外國案例更是令人震驚！一名生活習慣健康的年輕女教師，在與朋友聚會期間竟突發性心臟病發，家人十日後忍痛為她拔喉，而導致這場悲劇的元兇，竟然是常見的能量飲品！節目將會就近日藝人張晉外遊時突發性心臟病發的事件作延伸分析，深入探討突發性心臟病的成因。此外，今晚節目內容亦相當貼身，包括分析不同「睡覺姿勢」對健康的影響、罕見病「水過敏」及「振動過敏」如何影響日常生活，甚至浸溫泉都有機會感染性病，想知更多健康資訊，就要密切留意今晚播出的節目。