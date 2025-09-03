偽鐵膠遊九州｜葛綽瑤YoYo浸溫泉大曬香肩 仙氣清純網民力讚夠唯美

ViuTV《偽鐵膠遊九州》在8月18日首播，Alice許寶恆和YoYo葛綽瑤在日本由車站出發，到附近社區發掘有趣事物，讓鐵路帶觀眾去到更遠、更美麗的地方。兩大顏值擔當化身「偽鐵膠」，節目組仲將兩人打造唯美GL風格，日前在第九集更浸溫泉大曬香肩，網民大讚相當養眼！