41歲傅嘉莉為轉跑道鋪路？進修新課題獲網民激讚齊齊打氣
現年41歲的TVB花旦傅嘉莉近日再次引起網民關注，原來她在忙碌的拍劇工作之餘，竟然又開始修讀新一季珠寶課程！這位憑《反黑英雄》奪得「最佳女配角」的實力派演員，繼早前完成寶石鑑定師基礎和文憑課程後，現在又挑戰珠寶歷史這個全新領域。不少網民都好奇，傅嘉莉如此積極進修，是否已經為將來轉跑道做準備？
傅嘉莉曬4本厚書興奮開學
傅嘉莉日前（26日）在IG分享了一張與4本超厚珠寶書籍的自拍照，面露燦爛笑容，看起來對新課程充滿期待。她在帖文中透露：「距離上一個Semester已經1個月，春季課程開始了，這4本書真的好有份量，但新學期的珠寶歷史真的令人感到好開心和有趣，尤其由我們很尊敬Dr Jack Ogden授課真的是我們的榮幸。」從她興奮的語氣可以感受到，這位41歲的女演員對學習依然保持著濃厚的熱忱。
6,000年珠寶歷史令傅嘉莉著迷
傅嘉莉更在帖文中分享了她對珠寶歷史的新發現，表示「在6,000年前人類已經很喜歡佩戴珠寶並在社會上帶有不同意義，跟寶石相關我生活又開始好充實，喜歡這感覺。感謝我的學校家庭。」可見她對這個課程的投入程度相當高，不僅僅是為了考取證書，更是真心對珠寶文化產生了濃厚興趣。這種學習態度也讓不少粉絲大讚她的上進心。
網民大讚好學精神粉絲齊齊打氣
傅嘉莉的進修消息一出，立即獲得大批粉絲和網民的支持。留言區充滿鼓勵聲音，有粉絲留言「熱愛學習的寶寶」、「好學的kelly，新一學期我們都要加油！我們都要拿到好成績！」、「我們一起加油！」等。可見傅嘉莉的好學精神深深感染了支持者，大家都為她的努力而感到驕傲，紛紛為她的學業打氣加油。
傅嘉莉寵粉有心籌備粉絲聚會
除了忙於工作和學業，傅嘉莉還不忘回饋一直支持她的粉絲。她在社交平台上徵求粉絲意見，表示想舉辦粉絲聚會：「我想舉行一個粉絲聚會，你們希望在深圳或是在香港舉辦？農曆新年前或是新年後呢？有意參加，請留下聯絡方法inbox我們？」這種貼心的舉動再次展現了她對粉絲的重視，即使工作繁忙仍然想方設法與支持者互動，難怪被網民稱讚為「寵粉女神」。
