41歲傅嘉莉為轉跑道鋪路？進修新課題獲網民激讚齊齊打氣

現年41歲的TVB花旦傅嘉莉近日再次引起網民關注，原來她在忙碌的拍劇工作之餘，竟然又開始修讀新一季珠寶課程！這位憑《反黑英雄》奪得「最佳女配角」的實力派演員，繼早前完成寶石鑑定師基礎和文憑課程後，現在又挑戰珠寶歷史這個全新領域。不少網民都好奇，傅嘉莉如此積極進修，是否已經為將來轉跑道做準備？