傅穎自揭當年耍大牌真相 爆「被迫認錯」內幕牽涉一段情

前Cookies成員傅穎（Theresa，現名傅寶誼）近年將事業重心轉往內地，並積極經營直播帶貨迎來事業第二春。早前她推出新歌《成年禮》，將工作視野重投香港，更成功與TVB「破冰」接受娛樂新聞台節目《Star Talk》訪問，並在小紅書拍片分享。Theresa在訪問中連環拋出震撼彈，大爆當年得罪TVB的真相、被經理人公司設局陷害的辛酸，更毫不避忌直認與Cookies隊友「唔係朋友」，揭開多年來種種負面新聞背後的黑幕！