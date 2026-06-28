傅穎自揭當年耍大牌真相 爆「被迫認錯」內幕牽涉一段情
同事沉迷賭波拖累 慘食死貓被封「耍大牌」
初出道時，傅穎曾被指「耍大牌」而得罪TVB，她近日終於在小紅書拍片親自解畫。原來罪魁禍首是當時唱片公司一位負責接洽TVB的同事，該同事因沉迷賭波，竟多次私自推搪TVB的訪問邀請，而傅穎對此毫不知情。她無奈表示：「（TVB）他們會覺得我好像……你是高高在上嗎？但我根本就沒有收到這個通知。」這場無妄之災讓她被貼上「耍大牌」標籤，令她感到相當震撼。
揭公司黑暗面：被迫硬食負面新聞兼設局索償
除了被同事拖累，傅穎更大爆曾遭當時的經理人公司主動安排負面新聞，原因竟荒謬至極。她引述公司當時的說法：「因為你可以扛得住啊，公司的A跟公司的B，他們都不可以有這些負面新聞，但是你可以。」更令人心寒的是，在她24、25歲時，公司表示將放棄她的發展，傅穎天真地提出提前解約並獲爽快答應，以為遇到「心軟的神」。豈料翌日報紙頭條竟指她得罪公司被無條件解約，隨後更收到律師信指控她毀約並索取巨額賠償，讓她猶如晴天霹靂。
重提2011年家暴風波 嘆世界黑白顛倒：我冇做錯嘢！
節目中提到以往的負面新聞，傅穎坦言演藝生涯受過最大的打擊是「被迫道歉」。2011年傅穎自爆遭前男友羅子溢（前名羅仲謙）家暴「郁手郁腳」，並指控男方一腳踏四船。事後她與男方同屬的「星晧」經理人公司為此召開記者會，安排兩人各自解釋，傅穎最終在會上公開致歉：「其實公司一直好錫我……我多謝佢哋，同埋要講聲sorry。」時隔多年，傅穎重申自己當年是講出事實：「最Hurt係我冇做錯嘢，講咗事實出嚟之後，公司迫我出嚟道歉。」她坦言這次經歷具毀滅性，衝擊了她的價值觀：「呢件事會令我覺得三觀粉碎……原來呢個世界係可以黑白顛倒。」
直認與Cookies非朋友 缺席合體因「太多複雜細節」
至於多年來大眾最關心的Cookies不和傳聞，傅穎在訪問中直言不諱，坦白承認大家「不是朋友」。她直指：「其實冇乜點搵囉……我講得好真實，因為我哋真係同事，而呢個同事關係只係一年、兩年時間，之後就冇乜交集。」去年Stephy（鄧麗欣）開紅館騷，Cookies一度合體唯獨欠缺傅穎。她解釋當時確實有工作在身（接了Job），但也坦言曾想過參與，不過當中牽涉太多複雜細節，包括聯絡者及其表達方式、溝通問題等。她語帶保留地表示：「如果我真係要將所有枝微末節都講晒出嚟都不得了呀成件事……點解有啲嘢要保留，即係成年人都要有成年人嘅體面喺度，如果我咩都講晒出嚟，我覺得成件事係難睇㗎！」經歷種種風浪，傅穎在30歲那年決心離開香港娛樂圈。如今事過境遷，移居內地的她已能淡然面對過去，將好壞經歷視為成長養分，心態與視野已大不相同。
網民質疑事隔多年才開口另有目
傅穎今次開腔隨即引發網民熱議，不少人留言表示「終於等到你講」、「當年就覺得成件事好奇怪」，認為她多年來承受了不公平的輿論壓力。亦有網民翻出當年記者會片段，指傅穎當時神情僵硬、措辭生硬，明顯並非出於自願。不過亦有聲音質疑事隔多年才開口是否另有目的，指她近期重投香港市場、發新歌兼上TVB節目，時機未免太過巧合。