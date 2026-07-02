41歲傅穎千字文反擊網民抨擊 一句話震撼回應十幾年Cookies恩怨

前Cookies成員傅穎（Theresa）早前接受電視台訪問，被問及入行以來最受傷經歷及與組合成員關係，訪問播出後隨即引發網民抨擊。昨日（1日）這位41歲女星終於在社交平台發表千字長文反擊，直指外界從未完整看過訪問便妄下判斷，更以一句「你若經我苦，未必有我善」震撼回應所有質疑聲音。