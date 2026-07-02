41歲傅穎千字文反擊網民抨擊 一句話震撼回應十幾年Cookies恩怨

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前Cookies成員傅穎（Theresa）早前接受電視台訪問，被問及入行以來最受傷經歷及與組合成員關係，訪問播出後隨即引發網民抨擊。昨日（1日）這位41歲女星終於在社交平台發表千字長文反擊，直指外界從未完整看過訪問便妄下判斷，更以一句「你若經我苦，未必有我善」震撼回應所有質疑聲音。

傅穎受訪觸及舊事遭媒體選擇性剪輯報道

傅穎在訪問中被問到入行多年來最受傷一事，以及與Cookies成員之間的關係，她選擇坦蕩回應而非支吾以對。然而訪問出街後，多間媒體以嘩眾取寵的標題進行報道，將完整訪問內容斷章取義，令她再度成為輿論箭靶。傅穎在千字文中解釋，當時面對提問，無論回應與否甚至耍太極，都會被外界作負面解讀，而媒體選擇性報道完全符合「demand & supply」的經濟學邏輯，年輕時選擇說出事實的結果往往都是被批評打壓。

傅穎反駁耿耿於懷標籤強調從非主動提起

面對網民留言區最常出現的冷漠聲音「都過去十幾年了，為什麼還要一直拿出來說？」，傅穎直接反駁：「從來不是我主動提起。」她在文中強調，保持沉默只是加害者希望的，也是旁觀者覺得妥當的，「卻從來無人真正讀懂過這些傷」。她更直言自己活到41歲仍然不喜歡虛偽，即使被說這種性格注定失敗，她亦認為成功的定義每個人詮釋不同，甚至覺得「人生不必成功」。不少圈中人曾勸她不應把這些事說出來，但她堅持坦蕩面對。

Cookies往事糾葛十幾年傅穎坦言可以原諒但不可忘記

傅穎與Cookies成員之間的恩怨早已是娛樂圈公開的秘密，多年來她多次被問及相關話題，每次回應都會引發新一輪討論。這次她在長文中首度以「翻篇」的角度回應外界，表示「舊事重提，再不能傷我心分毫，才是真正的翻篇；而不是拒絕作答，迴避，以及支吾以對」。她坦言時間只會沖淡旁觀者的記憶，不會抹掉當事人刻在心底的傷痕，「可以原諒，但不可以忘記」，又笑言不能記恨，「因為恨意滋養不了美貌」。

網民反應兩極有人撐有人繼續質疑動機

傅穎千字文一出隨即引發網民激烈討論，她在文中直接反問haters：「有看過訪問嗎？知道我當時說了些什麼嗎？還是只是看了媒體嘩眾取寵的標題出來責罵？」她更指「最殘忍的二次傷害，從來不是舊事本身，而是所有人拿著碎片信息，審判完整受過傷的人」。有網民表示支持她勇敢發聲，認為受害者不應被要求沉默；但亦有人繼續質疑她多年後仍然提起舊事的動機，留言「愈解釋愈多人講」、「真正放下就唔使寫千字文」，兩極反應顯示這場風波短期內難以平息。

傅穎 cookies （圖片來源：IG@theresafu.by）
（圖片來源：[email protected]
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傅穎 cookies 傅穎坦言演藝生涯受過最大的打擊是「被迫道歉」。（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
傅穎坦言演藝生涯受過最大的打擊是「被迫道歉」。（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
傅穎 cookies 傅穎解釋當時確實有工作在身而缺席Stephy演唱會，但她坦言曾想過參與，不過當中牽涉太多複雜細節。（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
傅穎解釋當時確實有工作在身而缺席Stephy演唱會，但她坦言曾想過參與，不過當中牽涉太多複雜細節。（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
傅穎 cookies 鄧麗欣（中）與傅穎（右）被傳不和多年，鄧麗欣舉辦紅館演唱會邀請Cookies成員出席，可惜傅穎及蒲茜兒都未有現身，令多年前嘅不和傳聞再度成為網民熱議焦點。（圖片來源：新傳媒照片庫）
鄧麗欣（中）與傅穎（右）被傳不和多年，鄧麗欣舉辦紅館演唱會邀請Cookies成員出席，可惜傅穎及蒲茜兒都未有現身，令多年前嘅不和傳聞再度成為網民熱議焦點。（圖片來源：新傳媒照片庫）
傅穎 cookies 雖然有唔少網民都表示何綺玲當年受歡迎程度在隊內僅次於人氣王鄧麗欣和傅穎，但係反差Cookies「九餅」時期照片，何綺玲次次都被安排最側位置，似乎從來都並非核心成員。（圖片來源：新傳媒資料庫）
雖然有唔少網民都表示何綺玲當年受歡迎程度在隊內僅次於人氣王鄧麗欣和傅穎，但係反差Cookies「九餅」時期照片，何綺玲次次都被安排最側位置，似乎從來都並非核心成員。（圖片來源：新傳媒資料庫）
傅穎 cookies 傅穎日前宣佈改名為「傅寶誼」，並在IG親揭改名原因：「相較於聰穎與否 我更希望以一份禮物的形式出現在別人的生命中，取名寶；對自己的心念及行為更加規範，取名誼。」（圖片來源：IG@theresafu.by）
傅穎日前宣佈改名為「傅寶誼」，並在IG親揭改名原因：「相較於聰穎與否 我更希望以一份禮物的形式出現在別人的生命中，取名寶；對自己的心念及行為更加規範，取名誼。」（圖片來源：[email protected]

圖片來源：[email protected]、TVB娛樂新聞台、新傳媒照片庫、新傳媒資料庫資料或影片來源：原文刊於新假期

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