41歲傅穎千字文反擊網民抨擊 一句話震撼回應十幾年Cookies恩怨
傅穎受訪觸及舊事遭媒體選擇性剪輯報道
傅穎在訪問中被問到入行多年來最受傷一事，以及與Cookies成員之間的關係，她選擇坦蕩回應而非支吾以對。然而訪問出街後，多間媒體以嘩眾取寵的標題進行報道，將完整訪問內容斷章取義，令她再度成為輿論箭靶。傅穎在千字文中解釋，當時面對提問，無論回應與否甚至耍太極，都會被外界作負面解讀，而媒體選擇性報道完全符合「demand & supply」的經濟學邏輯，年輕時選擇說出事實的結果往往都是被批評打壓。
傅穎反駁耿耿於懷標籤強調從非主動提起
面對網民留言區最常出現的冷漠聲音「都過去十幾年了，為什麼還要一直拿出來說？」，傅穎直接反駁：「從來不是我主動提起。」她在文中強調，保持沉默只是加害者希望的，也是旁觀者覺得妥當的，「卻從來無人真正讀懂過這些傷」。她更直言自己活到41歲仍然不喜歡虛偽，即使被說這種性格注定失敗，她亦認為成功的定義每個人詮釋不同，甚至覺得「人生不必成功」。不少圈中人曾勸她不應把這些事說出來，但她堅持坦蕩面對。
Cookies往事糾葛十幾年傅穎坦言可以原諒但不可忘記
傅穎與Cookies成員之間的恩怨早已是娛樂圈公開的秘密，多年來她多次被問及相關話題，每次回應都會引發新一輪討論。這次她在長文中首度以「翻篇」的角度回應外界，表示「舊事重提，再不能傷我心分毫，才是真正的翻篇；而不是拒絕作答，迴避，以及支吾以對」。她坦言時間只會沖淡旁觀者的記憶，不會抹掉當事人刻在心底的傷痕，「可以原諒，但不可以忘記」，又笑言不能記恨，「因為恨意滋養不了美貌」。
網民反應兩極有人撐有人繼續質疑動機
傅穎千字文一出隨即引發網民激烈討論，她在文中直接反問haters：「有看過訪問嗎？知道我當時說了些什麼嗎？還是只是看了媒體嘩眾取寵的標題出來責罵？」她更指「最殘忍的二次傷害，從來不是舊事本身，而是所有人拿著碎片信息，審判完整受過傷的人」。有網民表示支持她勇敢發聲，認為受害者不應被要求沉默；但亦有人繼續質疑她多年後仍然提起舊事的動機，留言「愈解釋愈多人講」、「真正放下就唔使寫千字文」，兩極反應顯示這場風波短期內難以平息。