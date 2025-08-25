港女野人胡美貽驚變囤積狂？｜好姊妹陳若思踢爆屋企亂到無路行 恐變恐怖「曱甴屋」！

4位「港女野人」陳若思、廖慧儀、胡美貽及何泳芍主持全新節目《傾家‧入宅》，今晚（25日）首播即爆出驚人內幕！節目中陳若思（Amber）竟當眾踢爆好姊妹胡美貽（Nicole）有嚴重囤積傾向，指其家中雜物多到「行都行唔到」，更暗示有變成「曱甴屋」的風險，場面極之尷尬！而另一集嘉賓單親靚媽莊韻澄（Xenia）談及SEN囝囝時更一度感觸爆喊，究竟她們背後隱藏著怎樣的故事？