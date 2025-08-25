港女野人胡美貽驚變囤積狂？｜好姊妹陳若思踢爆屋企亂到無路行 恐變恐怖「曱甴屋」！
4位「港女野人」陳若思、廖慧儀、胡美貽及何泳芍主持全新節目《傾家‧入宅》，今晚（25日）首播即爆出驚人內幕！節目中陳若思（Amber）竟當眾踢爆好姊妹胡美貽（Nicole）有嚴重囤積傾向，指其家中雜物多到「行都行唔到」，更暗示有變成「曱甴屋」的風險，場面極之尷尬！而另一集嘉賓單親靚媽莊韻澄（Xenia）談及SEN囝囝時更一度感觸爆喊，究竟她們背後隱藏著怎樣的故事？
今晚首播即爆料！陳若思踢爆胡美貽屋企亂葬崗
在今晚首播的節目中，4位主持即場接受「囤積傾向」大測試，氣氛本來相當輕鬆，豈料陳若思（Amber）突然向胡美貽（Nicole）發炮，公開踢爆對方屋企的混亂情況，直言有成為「曱甴屋」的風險！Amber笑著指控：「想講 Nicole 屋企係行都行唔到，佢 send 過一張相我睇行唔到、瞓唔到，汽水、飲品、化妝品好多嘢。」面對好姊妹的無情爆料，Nicole隨即反駁，解釋自己只是在購物上存在問題，強調是「數量」問題而非「囤積」，並表示：「我係影畀你睇啫，擺返入去就無事。」同場的收納師Kaye則分析，這可能與Nicole的生活動線規劃未做好有關，看來Nicole的家居問題確實不小。
單親媽莊韻澄罕有淚崩！聞SEN囝囝一句「I Love You」爆喊
而在明晚（26日）播出的集數中，節目請來單親靚媽莊韻澄（Xenia）擔任嘉賓。Xenia分享如何為家中4歲半的SEN（特殊教育需要）囝囝「波子」及5隻愛貓打造專屬空間，她透露囝囝平日不太願意表達自己，唯獨對動物特別有興趣。當節目播出一條關於中年喪偶單親爸爸照顧兩名女兒的短片時，深深觸動了同為單親媽媽的Xenia，令她一時感觸，當場落淚。她哽咽分享湊仔辛酸：「囝囝唔係好肯講嘢同表達自己，佢係SEN兒童。可能同佢講好多次，佢都未必識講或者肯做。有一次佢同我講『媽咪 I love you』，勁感動。」一番話道盡了單親媽媽的辛酸與感動，場面感人。
