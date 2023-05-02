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元元林莎互摸驗「真奶」 靠1招秘技公開林襄真假？！

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兩大台灣女神元元與林莎近日合作推出寫真集《友達以上，莎元滿滿》，在簽書會上擁有E級上圍的元元自認「鑑奶達人」，除了同林莎互摸驗「真奶」，更直言只靠1招秘技，便能分清同屬E級的林襄係真定假！

元元 27歲元元左）與29歲林莎近日合作推出寫真集。
27歲元元（左）與29歲林莎近日合作推出寫真集。（圖片來源：[email protected]

元元 被封「呆萌女神」

藝名「元元」的吳婕安（Nika）擁有一副日系童顏加上32E魔鬼身形，因性格率直，被粉絲封為「呆萌女神」，而擁有32D上圍的林莎（Lisa），則因貌似日本女優界天后三上悠亞，而封為「台版三上悠亞」，兩人IG現時都各有超過98萬Followers。

元元 「元元」擁有一副日系童顏及32E魔鬼身形。
「元元」擁有一副日系童顏及32E魔鬼身形。（圖片來源：[email protected]
元元 林莎被指貌似日本女優三上悠亞。
林莎被指貌似日本女優三上悠亞。（圖片來源：[email protected]

自認「閱奶無數」

元元本身與林襄是好友，日前她在與林莎出席寫真集簽書會時，自認很會幫朋友「觸診」，一摸就能知道對方胸部有沒有異狀，有次還真的摸到朋友胸部有硬塊！她又指自己「閱奶無數」，能一眼看出對方胸部真假：「不是真材實料的，上面會有油亮，會有一個亮亮的感覺！」

元元 元元自認係「鑑奶達人」。
元元自認係「鑑奶達人」。（圖片來源：[email protected]
元元 經常幫朋友「觸診」！
經常幫朋友「觸診」！（圖片來源：[email protected]

力撐林襄真材實料

被問到好友林襄係「真奶」定「假奶」？元元就回答：「有問到假的我會說假的，林襄一看就知道是真的！」又指自己摸過拍檔林莎的胸部，力讚她的觸感就像饅頭一樣，軟中又帶Q彈，自己則是軟軟的。林莎也補充說若是「假奶」，會有不自然的曲線。

元元 林襄近日正在韓國旅遊，但仍不忘在社交網大晒靚相。
林襄近日正在韓國旅遊，但仍不忘在社交網大晒靚相。（圖片來源：[email protected]_mizuki）
元元 元元話一睇林襄就知道係「真奶」！
元元話一睇林襄就知道係「真奶」！（圖片來源：[email protected]_mizuki）

私藏林莎18禁玉照

此外元元和林莎在寫真集中不乏坦誠相見的場面，元元自爆手機裡更私藏了不少林莎的18禁私密照：「我在拍寫真的時候發現她的臀部比一般人翹，根本S曲線，我都有拍下來，她的濕身照也在我手機裡！」對此林莎表示很相信元元，所以不怕相片會外流。

元元 元元左）指自己胸部「是軟軟的」，而林莎就「軟中帶Q」。
元元（左）指自己胸部「是軟軟的」，而林莎就「軟中帶Q」。（圖片來源：[email protected]
元元 兩人指「假奶」會有油亮嘅感覺，同埋有不自然嘅曲線。
兩人指「假奶」會有油亮嘅感覺，同埋有不自然嘅曲線。（圖片來源：[email protected]
元元 元元右）仲話私藏咗唔少林莎嘅18禁照，睇嚟佢部手機會好危險！
元元（右）仲話私藏咗唔少林莎嘅18禁照，睇嚟佢部手機會好危險！（圖片來源：[email protected]

林襄曾呻E奶太大：希望自己能小一點

25歲林襄擁有32E、23、33的火辣身形，經常被質疑上圍真假，因此她曾與樂天啦啦隊的隊友琳妲着住三點式泳衣，在浴缸度拍片回答網民問題，短片中林襄表示自己由小學六年班開始發育，更形容因為自己自細就有跑步，令上圍「反地心吸力」，琳妲更親自「落手落腳」驗證，並表示質感完全冇「加工」過，更反問：「到底誰說妳是假的？」林襄就回答係網民，更表示「甚至有想過要不要去拍X光！」

元元 林襄 林襄拍片證貨真假實。
琳妲曾親自驗證林襄真假，並讚嘆林襄貨真假實而且很軟。（圖片來源：[email protected]琳妲是0蛋）

自爆曾想做縮胸手術

早前林襄在自家YouTube Channel中拍片教導各絲打們要如何保養胸部時，又爆出一句「希望自己能小一點，因為大的關係，大家的眼睛只專注在胸部上」， 林襄又指從小就因身材太突出，不時遭受惡言相對，「小時候曾被男同學笑是鮮奶凍，感到好自卑」，更指花了一段時間去學習同激凸上圍「和平相處」，她更直言曾計劃去做手術去解決這個人生負擔，此片一出引起網上熱討。

元元 林襄 林襄清純的面孔加上火辣身材令網民心動，獲封「純欲天花板」。
林襄清純的面孔加上火辣身材令網民心動，獲封「純欲天花板」。（圖片來源：[email protected]_mizuki）
元元 林襄 網民都大讚林襄眼睛好靚，夠曬電！
林襄不時向網民大派福利！（圖片來源：[email protected]_mizuki）
元元 林襄 林襄中秋節時性感BBQ。
元元話一眼就知林襄純天然！（圖片來源：IG＠95_mizuki）

琳妲仲親手驗證過！

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected]_mizuki、[email protected]琳妲是0蛋資料或影片來源：[email protected]琳妲是0蛋

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