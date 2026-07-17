東張西望｜元朗90後女租客人間蒸發 業主推門驚見極度恐怖一幕
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《東張西望》今集（17/7）報導元朗一名業主將單位租予90後黃姓診所護士，對方自今年1月起人間蒸發並拖欠多個月租金。業主Abby透過法律程序成功收樓，卻發現單位滿佈近十個狗籠及滿地排泄物。開門一刻撲面而來強烈惡臭與眼前景象令人頭皮發麻。
業主Abby收樓驚見屋內滿佈糞便與狗籠
甘詠寧陪同業主Abby返回元朗單位視察，甫出升降機已聞到走廊充斥濃烈異味。打開大門後驚見全屋家具嚴重腐爛，各房間大門難以正常開啟，雪櫃及廚櫃內更飛出大量昆蟲並散發酸臭味。單位內放置了近十個大大小小狗籠，連床下底亦遺留明顯排泄物痕跡，環境惡劣如同寵物煉獄。
會長余慶雲坦言小市民完全難以追討欠款
面對滿目瘡痍及預計高達30萬港幣重修費，Abby曾聯絡區內多間寵物診所尋人無果，無奈直言：「同豬欄狗竇係完全冇分別，真係好想問佢有冇當過自己係人。」香港業主會會長余慶雲接受訪問時指出，即使法庭判決業主勝訴，若租客無資產亦會變成無力償還，他坦言：「業主不嬲都好慘。」
黃姓女租客拖欠租金並遺下四年追債信件
據悉該名90後黃姓女子四年前租入單位時曾出示糧單並聲稱只飼養一隻狗，首兩年一直按時交租。直至第三年起對方以公司遲出糧為由屢次欠租，其任職診所更於去年7至8月期間倒閉。Abby隨後檢查樓下信箱時，發現裡面竟然積壓了四年未拆郵件，當中包含大量水電單以及疑似財務公司追債大字報。
網民群起聲討黃姓租客行為同情業主遭遇
事件曝光後惹來大批市民熱烈討論，不少人對涉事租客逃避責任及疑似虐待動物行為感到非常憤怒。有網民留言狠批：「好心無錢就唔好養咁多隻狗啦」，亦有人心痛無辜受牽連生命安全並直斥：「留低爛攤子自己走咗去真係極度自私」。部分有出租物業經驗人士則留言大吐苦水，分享過往遇上類似惡劣租客慘痛經歷。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期