東張西望｜元朗婆婆霸地堆雜物山 夫叫囂狂兇村民 結局大反轉
楊婆婆霸地十年村民敢怒不敢言
事件要追溯到2023年，楊先生準備裝修結婚用的舊屋時，發現門口被鄰居楊婆婆堆滿雜物，連開門都困難。這名楊婆婆原來是同村親戚，大家都姓楊，但她霸地行為已持續十年八載！村長透露，楊婆婆囤積雜物問題由來已久，「佢自己唔收拾，又唔畀人收拾，如果搵政府部門幫手，就會被佢視為『搞佢』，作出報復性行為！」不單止楊先生感到無助，同村不少居民也表示敢怒不敢言，可見這對夫婦在村內的「威勢」。
食環署清理雜物引爆丈夫狂性
2023年11月，楊先生忍無可忍向村長求助，再由村長出面請食環署到場清走雜物。豈料此舉引來婆婆丈夫的強烈反應，包括「咒罵村民死全家」等惡毒言論！雖然雜物已被食環署工人清走，但楊先生一家見到婆婆丈夫情緒不穩定，都一直不敢搬回居住。直到今年1月再回去查看，發現門口又被堆滿雜物，情況比2024年更惡劣，《東張西望》主持梁敏巧到場時更聞到現場充滿臭味，還有死老鼠味道，環境極度惡劣。
東張介入後恐嚇言論更囂張
梁敏巧與攝製隊陪同楊先生找楊婆婆了解情況，她雖然拒絕拍攝，但聲稱正在為雜物分類，更答應在兩個星期限期前清空所有垃圾。楊先生本來心懷希望，豈料不久後收到楊先生訊息指，他報《東張西望》後，楊婆婆丈夫竟然叫囂：「報東張？又如何？恐嚇我？後果自負，等緊啊！東張保你呀！」態度極度囂張，完全無視媒體監督，更暗示會有「後果」，令村民人心惶惶。面對楊婆婆丈夫的恐嚇滋擾，鄰居擔心他會做出危害他人的行為，於是無奈地第13次報警！但警員表示不夠證據提出檢控，令村民更加絕望。楊婆婆更因情緒激動，被以精神失常送院治療。雖然婆婆老公的恐嚇滋擾暫時停止，但婆婆囤積的垃圾到限期那天仍未清理，完全無視承諾。
政府部門回應跟進土地管制行動
《東張西望》去信食環署查詢，回覆表示由2023年至今年2月，只收過一宗關於非法佔用政府土地的投訴。因為涉及露宿者問題，已轉介民政處、地政總署同社署跟進，食環署也派員清理部分廢物。地政署回覆《東張西望》表示，將聯同民政、社署及食環跟進，並就非法佔用採取土地管制行動。目前苦主楊先生門前雜物已被清理乾淨，但堆放政府土地的雜物仍未清走。
網民怒轟執法不力
事件曝光後，網民紛紛留言表達不滿。有網民直言「你搵政府都冇用，清完一次，拉完一次，佢轉頭又係會執D嘢返黎，唔會有完既一日，所以你見D村民都廢事再講嘢」，批評政府執法不力。也有網民認為「對付呢啲唔可以講道理，要講硬」，建議採取更強硬手段。更有網民指出「應該本身都有d情緒病」，質疑當事人的精神狀態。