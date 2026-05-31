73歲元華爆七小福私下真面目 師兄弟性格反差極大 直言最尊重一位師兄
元華專訪大談七小福師兄弟私下性格差異
元華與成龍、洪金寶自幼在戲班一同長大，數十年兄弟情誼讓彼此對各人性格瞭如指掌。在資深傳媒人汪曼玲的專訪中，元華笑談七小福各人性格迥異，有人天生大方闊綽，有人則比較節儉惜物。元華憶述昔日趣事，指大家小時候會互相分享食物，有些師兄弟會把食物留到最後一刻才拿出來請大家吃，「差唔多就嚟唔食就爛，再唔食過期」才分給眾人，惹得在場所有人哄堂大笑。元華強調這純粹是性格使然，各人從小已有不同的生活習慣。
元華首推洪金寶為最敬佩的人讚其重義氣
談到最敬佩的人，元華毫不猶豫地首推大師兄洪金寶，直言「洪金寶囉，值得尊重嘅人」。元華形容洪金寶為人極之闊綽豪爽，「嚟，食吖食吖」，對身邊的人從不吝嗇，重情重義的性格數十年如一日。七小福成員各自在影壇闖出名堂，但彼此之間的兄弟情誼從未改變，元華對大師兄的敬重溢於言表。
邵氏片場一見鍾情靠外母打聽人品促成姻緣
元華在訪問中亦不時與身旁的愛妻Evina深情對望。二人結緣於邵氏片場，當年Evina的母親因應徵化妝師職位而被安排到服裝部工作，某次Evina跟隨母親到片場探班，元華一見傾心，覺得對方文靜溫柔，是「賢妻良母」的最佳人選，於是急忙拜託同事做媒人拿取電話號碼，主動出擊約飲茶。Evina笑言當時覺得武師行業充滿誘惑，給人「花弗」印象，幸好母親在片場四處打聽，得知元華人品敦厚，才讓她放下戒心，拍拖僅一年便步入婚姻殿堂。
元華零緋聞寵妻逾40年財政大權全數上繳太太
在五光十色的娛樂圈打滾數十年，元華卻保持「零緋聞」的完美紀錄。Evina在鏡頭前力證老公是百分百顧家好男人，指他從不喜歡夜蒲應酬，收工便立刻回家。元華每逢發薪都會將全數收入交給太太處理，自己平時只靠太太給予的現金和信用卡傍身。當年為了子女教育，Evina帶著一對兒女移居溫哥華陪讀，元華則化身「太空人」留港努力賺錢養家。如今子女已各自成家立室，元華亦榮升爺爺，Evina回流香港化身老公的「貼身助理」照顧起居飲食。
網民激讚元華是娛樂圈模範丈夫典範
專訪片段曝光後隨即引起網民熱烈討論，不少人大讚元華是圈中少有的「絕世好老公」，留言區湧現「呢個年代仲有零緋聞嘅男星真係難得」、「元華哥真係好man，識做人識做老公」等讚美之詞。亦有網民對七小福的兄弟情感到唏噓，指「細個一齊捱過嘅感情最真」，更有人表示看完訪問後對洪金寶的好感大增，認為重義氣的人在圈中愈來愈少見。