73歲元華爆七小福私下真面目 師兄弟性格反差極大 直言最尊重一位師兄

73歲元華近年移居加拿大過著半退休生活，早前返港探親時破天荒偕結婚逾40年的圈外太太Evina接受專訪，不但罕有公開二人邵氏片場一見鍾情的浪漫情史，更大談七小福師兄弟之間的趣事軼聞，當中提及洪金寶的豪爽義氣令他至今敬佩不已。