東張西望｜弟衝機場攔截兄捲款走佬 控訴母為4,500家產大話連篇

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一宗兄弟爭產風波在機場爆發激烈衝突，兩兄弟當眾推撞大鬧，更驚動機場特警到場戒備。事件源於十多年前一筆約4,500萬元資產託管糾紛，弟弟林生指控親生哥哥拒絕歸還財產，眼見對方準備離港時情急趕到機場攔截，現場氣氛一度極度緊張。這場家庭恩怨最終演變成公開對峙，背後真相令人震驚。

機場爆發激烈衝突驚動特警

林生收到消息指兩母子準備離開香港，立即查到航班資料趕赴機場。他很快在櫃檯發現目標人物，隨即上前質問他們的去向。其兄回應去哪裡不需要告訴林生，當林生再追問是否打算一走了之時，兄長態度強硬表示若認為他侵吞財產可以報警。媽媽在旁不斷調停，但兩兄弟愈嘈愈激烈，互相推撞令媽媽激動哭起來。現場氣氛愈來愈緊張，機場特警亦需要在現場戒備，二人爭持超過半小時。

林生向《東張西望》訴心聲求助

林生向《東張西望》主持李旻芳表示，母親沒有透露離港計劃及會否回來，所以才急於報節目求助。他怒指兄長不還錢還理直氣壯辯解是「簡直歪理」，又透露兩兄弟由細到大感情很好，之前在香港亦同住一間房屋。林生感覺兒子出世後，令兄長覺得父母偏心自己和孫子。過了兩個月左右，林生通知《東張西望》其母返回香港，但從親戚口中得知母親在澳洲像被人洗腦，指他沒怎麼照顧母親，令林生感到傷心。

約4,500萬託管糾紛拖延十多年

事件源於十多年前，林生將約4,500萬元資產交給親生哥哥託管，但十多年來一直無法討回。他以為媽媽清楚來龍去脈會為自己作證，不料媽媽疑似大話連篇，還發現兩母子趁他不在香港時抬走保險箱。大律師陸偉雄接受《東張西望》訪問時建議，事主應立即找律師向兄長發律師信追討，信中列明兄長託管的金額和樓房等，並給予限期歸還。陸大狀指林生有供款記錄和兄長口頭承認，打官司勝算樂觀。拍攝後林生打算以法律途徑追討，要求《東張西望》暫緩播出避免影響官司，但等了超過大半年都未有任何進展。

網民熱議家庭糾紛真相

網民對事件反應激烈，有人質疑「4,000幾萬估下得返幾多」，批評「大拿拿4,000萬白白比人不撈而鑊」。亦有網民指責「一早搵律師搞啦 拖咁耐」，質疑為何「又話個阿哥20年嚟都係衰人，但又畀啲錢佢託管」。更有網民直言「個大佬仲話東張呃人……佢自己呃細佬真啲喎」，對於林生已故妻子的角色亦有疑問「咁佢老婆都好有蠱惑喎！點解搵個大伯管唔搵自己老公管」。林生最終透過節目表達心聲，指「我沒有錢打官司，如果有都留給兒子」，並對母親說「你講太多大話，請問你們，我亡妻死了13年，請問有沒去拜祭過一次？」

兄弟爭產 東張西望 林生將十多年前將四千幾萬資產交給親生哥哥託管，十幾年來一直無法討回。（圖片來源：TVB）
林生將十多年前將四千幾萬資產交給親生哥哥託管，十幾年來一直無法討回。（圖片來源：TVB）
兄弟爭產 東張西望 林生收到消息母親和哥哥將離開香港，他查到航班資料，立即趕去機場，很快發現他們在櫃枱，林生立即上前質問他們想去哪裏？（圖片來源：TVB）
林生收到消息母親和哥哥將離開香港，他查到航班資料，立即趕去機場，很快發現他們在櫃枱，林生立即上前質問他們想去哪裏？（圖片來源：TVB）
兄弟爭產 東張西望 這場家庭恩怨最終演變成公開對峙。（圖片來源：TVB）
這場家庭恩怨最終演變成公開對峙。（圖片來源：TVB）
兄弟爭產 東張西望 兄弟越鬧越激烈，機場特警在旁戒備。（圖片來源：TVB）
兄弟越鬧越激烈，機場特警在旁戒備。（圖片來源：TVB）
兄弟爭產 東張西望 兩兄弟爭持逾半小時，最後林生都無計可施，只有眼睜睜看著母親和兄長離開。（圖片來源：TVB）
兩兄弟爭持逾半小時，最後林生都無計可施，只有眼睜睜看著母親和兄長離開。（圖片來源：TVB）
兄弟爭產 東張西望 林生怒指兄長不還錢仍還理直氣壯辯解，「簡直是歪理」。（圖片來源：TVB）
林生怒指兄長不還錢仍還理直氣壯辯解，「簡直是歪理」。（圖片來源：TVB）
兄弟爭產 東張西望 大律師陸偉雄接受《東張》訪問時建議，事主應立即找律師，向兄長發律師信追討，信中列明兄長託管的金額和樓房等。（圖片來源：TVB）
大律師陸偉雄接受《東張》訪問時建議，事主應立即找律師，向兄長發律師信追討，信中列明兄長託管的金額和樓房等。（圖片來源：TVB）
兄弟爭產 東張西望 林生兒子認為，不相信大伯說等他18歲會還那些財產給自己，他指大伯這麽自私，不可能這樣做。（圖片來源：TVB）
林生兒子認為，不相信大伯說等他18歲會還那些財產給自己，他指大伯這麽自私，不可能這樣做。（圖片來源：TVB）
兄弟爭產 東張西望 由於林生沒有兄長電話，《東張》主持和攝製隊上門詢問，由其女兒致電父親講明《東張》來意。（圖片來源：TVB）
由於林生沒有兄長電話，《東張》主持和攝製隊上門詢問，由其女兒致電父親講明《東張》來意。（圖片來源：TVB）
兄弟爭產 東張西望 但林生兄長拒受訪。（圖片來源：TVB）
但林生兄長拒受訪。（圖片來源：TVB）
兄弟爭產 東張西望 林生打算以法律途徑追討，要求東張暫緩播出，避免影響官司。（圖片來源：TVB）
林生打算以法律途徑追討，要求東張暫緩播出，避免影響官司。（圖片來源：TVB）
兄弟爭產 東張西望 林生對東張西望表示：「我有我生活的難處，我都想追返我自己的資產，我沒有錢打官司，如果有都留給兒子，我的環境只能這樣。」（圖片來源：TVB）
林生對東張西望表示：「我有我生活的難處，我都想追返我自己的資產，我沒有錢打官司，如果有都留給兒子，我的環境只能這樣。」（圖片來源：TVB）
兄弟爭產 東張西望 林生對母親表示： 你講太多大話，請問你們，我亡妻死了13年，請問有沒去拜祭過一次？（圖片來源：TVB）
林生對母親表示： 你講太多大話，請問你們，我亡妻死了13年，請問有沒去拜祭過一次？（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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