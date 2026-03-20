東張西望｜弟衝機場攔截兄捲款走佬 控訴母為4,500家產大話連篇
機場爆發激烈衝突驚動特警
林生收到消息指兩母子準備離開香港，立即查到航班資料趕赴機場。他很快在櫃檯發現目標人物，隨即上前質問他們的去向。其兄回應去哪裡不需要告訴林生，當林生再追問是否打算一走了之時，兄長態度強硬表示若認為他侵吞財產可以報警。媽媽在旁不斷調停，但兩兄弟愈嘈愈激烈，互相推撞令媽媽激動哭起來。現場氣氛愈來愈緊張，機場特警亦需要在現場戒備，二人爭持超過半小時。
林生向《東張西望》訴心聲求助
林生向《東張西望》主持李旻芳表示，母親沒有透露離港計劃及會否回來，所以才急於報節目求助。他怒指兄長不還錢還理直氣壯辯解是「簡直歪理」，又透露兩兄弟由細到大感情很好，之前在香港亦同住一間房屋。林生感覺兒子出世後，令兄長覺得父母偏心自己和孫子。過了兩個月左右，林生通知《東張西望》其母返回香港，但從親戚口中得知母親在澳洲像被人洗腦，指他沒怎麼照顧母親，令林生感到傷心。
約4,500萬託管糾紛拖延十多年
事件源於十多年前，林生將約4,500萬元資產交給親生哥哥託管，但十多年來一直無法討回。他以為媽媽清楚來龍去脈會為自己作證，不料媽媽疑似大話連篇，還發現兩母子趁他不在香港時抬走保險箱。大律師陸偉雄接受《東張西望》訪問時建議，事主應立即找律師向兄長發律師信追討，信中列明兄長託管的金額和樓房等，並給予限期歸還。陸大狀指林生有供款記錄和兄長口頭承認，打官司勝算樂觀。拍攝後林生打算以法律途徑追討，要求《東張西望》暫緩播出避免影響官司，但等了超過大半年都未有任何進展。
網民熱議家庭糾紛真相
網民對事件反應激烈，有人質疑「4,000幾萬估下得返幾多」，批評「大拿拿4,000萬白白比人不撈而鑊」。亦有網民指責「一早搵律師搞啦 拖咁耐」，質疑為何「又話個阿哥20年嚟都係衰人，但又畀啲錢佢託管」。更有網民直言「個大佬仲話東張呃人……佢自己呃細佬真啲喎」，對於林生已故妻子的角色亦有疑問「咁佢老婆都好有蠱惑喎！點解搵個大伯管唔搵自己老公管」。林生最終透過節目表達心聲，指「我沒有錢打官司，如果有都留給兒子」，並對母親說「你講太多大話，請問你們，我亡妻死了13年，請問有沒去拜祭過一次？」