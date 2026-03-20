東張西望｜弟衝機場攔截兄捲款走佬 控訴母為4,500家產大話連篇

一宗兄弟爭產風波在機場爆發激烈衝突，兩兄弟當眾推撞大鬧，更驚動機場特警到場戒備。事件源於十多年前一筆約4,500萬元資產託管糾紛，弟弟林生指控親生哥哥拒絕歸還財產，眼見對方準備離港時情急趕到機場攔截，現場氣氛一度極度緊張。這場家庭恩怨最終演變成公開對峙，背後真相令人震驚。