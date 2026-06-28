東張西望｜6歲女童被怪伯伯猥褻嚇哭 母親反應獲讚 網民質疑警方做法
女童哭訴被摸母親即場截停涉事男子
事發於6月16日黃雨期間，鄧女士如常到黃大仙睦鄰街公園附近接6歲女兒放學。當時母女二人各撐一把雨傘前後而行，女兒突然驚恐地哭著衝向母親，哭喊道：「媽咪，有人摸我！」女童其後向主持曾錦燊憶述，一名陌生男子走到她身旁，用整隻手掌掃過她的臉，令她嚇得立即奔向母親。鄧女士聽到女兒描述後，馬上循方向追上前截停該名身穿橫紋衫的男子，大聲質問對方為何觸碰她的女兒。
79歲男子兩度改口辯解報警期間企圖搶電話
面對鄧女士的質問，該名男子起初矢口否認，辯稱「落雨呀嘛」，聲稱只是因天雨撐傘時不慎碰撞。然而當鄧女士追問撞到怎可能會摸到女兒的臉時，男子隨即改口，稱「因為可愛才摸她一下」。鄧女士決定報警處理，豈料在她致電999期間，男子竟伸手企圖搶奪她的手機，更一度作勢要打人。幸好當時有兩名男途人見狀即時出手制止，才避免事態進一步惡化。
警方到場後男子態度180度轉變不斷道歉
警方接報到場後，該名男子態度出現戲劇性轉變，由先前的蠻橫搶手機變成不斷向鄧女士道歉求情。不過鄧女士表示不想再有其他女童受到同樣傷害，堅決拒絕妥協私了。警方經調查後，拘捕一名79歲姓何男子，涉嫌非禮，目前獲保釋候查。鄧女士事後坦言，看到年僅6歲的女兒受驚嚇至今仍感到心痛，認為無論對方年紀多大都不能成為觸碰他人子女的藉口。
黃大仙睦鄰街公園曾多次傳出可疑人物出沒
事發地點黃大仙睦鄰街公園鄰近多間學校，放學時段不少家長會途經該處接送子女。有街坊透露，該公園過往亦曾有家長反映見到可疑人物徘徊，惟因未有實質接觸而難以舉報。今次事件中，涉事男子年屆79歲，與6歲女童之間年齡相差73年，其行為動機及前後矛盾的說辭引起社區極大關注。案件目前仍在調查階段，警方暫未排除涉事男子有否其他同類行為紀錄。
網民怒斥「老嚟搞細路」讚媽媽堅持報警做法正確
事件曝光後隨即引發網民熱議，不少留言怒斥涉事男子行為令人噁心。有網民直言：「79歲都做呢啲嘢，老嚟搞細路真係人渣」，亦有人大讚鄧女士處理手法果斷：「呢個媽媽做得好啱，一定要報警留案底」。另有家長分享經驗稱：「我都有教個女，任何人掂你都要即刻話畀媽咪知」，認為今次事件再次敲響兒童安全警鐘。部分網民則關注保釋安排，質疑「非禮細路都可以保釋」是否合理，促請當局從嚴處理同類案件。