東張西望｜6歲女童被怪伯伯猥褻嚇哭 母親反應獲讚 網民質疑警方做法

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東張西望》今集（6月27日）報道一宗懷疑非禮女童事件，6歲女童放學途中遭79歲陌生男子伸手摸臉，嚇得當場大哭衝向母親求救，母親截停對方質問時竟遭搶手機及作勢毆打，事件最終以警方拘捕告終，但過程中男子前後矛盾的說辭令人髮指。

女童哭訴被摸母親即場截停涉事男子

事發於6月16日黃雨期間，鄧女士如常到黃大仙睦鄰街公園附近接6歲女兒放學。當時母女二人各撐一把雨傘前後而行，女兒突然驚恐地哭著衝向母親，哭喊道：「媽咪，有人摸我！」女童其後向主持曾錦燊憶述，一名陌生男子走到她身旁，用整隻手掌掃過她的臉，令她嚇得立即奔向母親。鄧女士聽到女兒描述後，馬上循方向追上前截停該名身穿橫紋衫的男子，大聲質問對方為何觸碰她的女兒。

79歲男子兩度改口辯解報警期間企圖搶電話

面對鄧女士的質問，該名男子起初矢口否認，辯稱「落雨呀嘛」，聲稱只是因天雨撐傘時不慎碰撞。然而當鄧女士追問撞到怎可能會摸到女兒的臉時，男子隨即改口，稱「因為可愛才摸她一下」。鄧女士決定報警處理，豈料在她致電999期間，男子竟伸手企圖搶奪她的手機，更一度作勢要打人。幸好當時有兩名男途人見狀即時出手制止，才避免事態進一步惡化。

警方到場後男子態度180度轉變不斷道歉

警方接報到場後，該名男子態度出現戲劇性轉變，由先前的蠻橫搶手機變成不斷向鄧女士道歉求情。不過鄧女士表示不想再有其他女童受到同樣傷害，堅決拒絕妥協私了。警方經調查後，拘捕一名79歲姓何男子，涉嫌非禮，目前獲保釋候查。鄧女士事後坦言，看到年僅6歲的女兒受驚嚇至今仍感到心痛，認為無論對方年紀多大都不能成為觸碰他人子女的藉口。

黃大仙睦鄰街公園曾多次傳出可疑人物出沒

事發地點黃大仙睦鄰街公園鄰近多間學校，放學時段不少家長會途經該處接送子女。有街坊透露，該公園過往亦曾有家長反映見到可疑人物徘徊，惟因未有實質接觸而難以舉報。今次事件中，涉事男子年屆79歲，與6歲女童之間年齡相差73年，其行為動機及前後矛盾的說辭引起社區極大關注。案件目前仍在調查階段，警方暫未排除涉事男子有否其他同類行為紀錄。

網民怒斥「老嚟搞細路」讚媽媽堅持報警做法正確

事件曝光後隨即引發網民熱議，不少留言怒斥涉事男子行為令人噁心。有網民直言：「79歲都做呢啲嘢，老嚟搞細路真係人渣」，亦有人大讚鄧女士處理手法果斷：「呢個媽媽做得好啱，一定要報警留案底」。另有家長分享經驗稱：「我都有教個女，任何人掂你都要即刻話畀媽咪知」，認為今次事件再次敲響兒童安全警鐘。部分網民則關注保釋安排，質疑「非禮細路都可以保釋」是否合理，促請當局從嚴處理同類案件。

兒童安全 黃大仙 6月16日，鄧小姐接6歲女兒放學途中，一名怪男伸手摸她女兒的臉非禮，女童當場被嚇哭。（圖片來源：TVB）
6月16日，鄧小姐接6歲女兒放學途中，一名怪男伸手摸她女兒的臉非禮，女童當場被嚇哭。（圖片來源：TVB）
兒童安全 黃大仙 女童向主持表示，那個壞人在她身邊走過時，摸她的臉，她害怕到哭起來。（圖片來源：TVB）
女童向主持表示，那個壞人在她身邊走過時，摸她的臉，她害怕到哭起來。（圖片來源：TVB）
兒童安全 黃大仙 事發地點為黃大仙睦鄰街遊樂場。（圖片來源：TVB）
事發地點為黃大仙睦鄰街遊樂場。（圖片來源：TVB）
兒童安全 黃大仙 怪伯伯先是否認摸女童，辯稱下雨擔遮不小心踫到；其後又稱見到女童可愛才摸她。（圖片來源：TVB）
怪伯伯先是否認摸女童，辯稱下雨擔遮不小心踫到；其後又稱見到女童可愛才摸她。（圖片來源：TVB）
兒童安全 黃大仙 女童母親立即上前截停怪伯伯。（圖片來源：TVB）
女童母親立即上前截停怪伯伯。（圖片來源：TVB）
兒童安全 黃大仙 怪伯伯在等待警方到場時，不斷向涉事母親道歉。（圖片來源：TVB）
怪伯伯在等待警方到場時，不斷向涉事母親道歉。（圖片來源：TVB）
兒童安全 黃大仙 家長均很擔心子女的安全，亦有街坊透露，該公園過往亦曾有家長反映見到可疑人物徘徊。（圖片來源：TVB）
家長均很擔心子女的安全，亦有街坊透露，該公園過往亦曾有家長反映見到可疑人物徘徊。（圖片來源：TVB）
兒童安全 黃大仙 涉案男子稱見到女童可愛才摸她一下。（圖片來源：TVB）
涉案男子稱見到女童可愛才摸她一下。（圖片來源：TVB）
兒童安全 黃大仙 東張向警方查詢，回覆指，調查後，警方拘捕一名79歲何姓男子涉嫌「非禮」，獲保釋候查。（圖片來源：TVB）
東張向警方查詢，回覆指，調查後，警方拘捕一名79歲何姓男子涉嫌「非禮」，獲保釋候查。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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