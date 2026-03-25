入住請敲門5｜林千渟探韓國凶宅招靈體跟隨 巫女驚爆身上多處有鬼影
林千渟Anson探韓國凶宅後狀態急轉直下
前日播出的第8集中，林千渟和Anson膽粗粗前往韓國京畿道安山的連環殺人犯姜浩順舊居進行探靈。眾人一踏入現場，氣氛即時變得異常詭異，現場滿佈恐怖塗鴉，令人毛骨悚然。製作組致電台灣師傅黃晟翔求助，師傅透過電話遙距感應後，語氣凝重地表示「你們現在每個人的身後，至少有三個男生在等著你們」，更直言「這個鬼太多了，他們那邊已經變成一個團體」。
黃師傅遙距診斷Anson體質虛弱易卡陰
經過安山凶宅的恐怖經歷後，黃師傅建議眾人立即返回酒店休息。翌日，製作組發現整體狀態都欠佳，而同行觀眾Anson更被黃師傅點名指出體質虛弱，比一般人更容易「卡陰」，即靈體附身或沾染陰氣。Anson事後透露，當晚在酒店房間內確實遇到鬼壓床，「感覺到不能動，純粹覺得好像有個人站在我身後，壓著你俯視我這樣的感覺」，但當時太累只想著「別騷擾我了，我想睡覺」就照樣入睡。
韓國巫女驚爆Anson身上多處有靈體痕跡
為了確保安全，製作組特別安排眾人前往韓國當地的薩滿教寺廟進行驅邪儀式。當地巫女在檢查後震驚地指出，Anson身上不單止一個位置有靈體跟隨，而是多處都有明顯的靈體痕跡。巫女更詳細描述看到「腰部、背部、臀部、頭部還有臀部，全都黏在一起」，情況相當嚴重。連拍攝《入住請敲門》系列多年的林千渟，氣場亦被巫女指較為虛弱，同樣需要進行淨化儀式。
薩滿教驅邪儀式過程驚心動魄
驅邪儀式在薩滿教神堂內進行，巫女首先將跟神靈祈禱過後的聖水噴在兩人身上達到淨化目的。接著在強烈鼓聲中，巫女開始跳大神，據說此時控制舞步的並非巫女本人，而是神靈附體。儀式過程中，巫女不斷把刀朝Anson方向插進去，目的是要把邪靈從身上逼出來，又把糯米灑在Anson身上辟邪，場面相當震撼。巫女更在儀式中透露，有一位五十歲的男士吊頸死亡依附著Anson，還有一位二十歲的男士跟著他。
Anson驅邪後即時感到肩膀輕鬆精神好轉
完成驅邪儀式後，Anson表示效果立竿見影，「本身在儀式之前，我的確真的不舒服，好像快要生病了，漸寒漸凍。做完儀式後，特別是肩膀，肩膀真的不知為何變輕了，很老套地說，真的變輕了，個人也好像精神了一點」。林千渟雖然一開始覺得自己狀態良好不需要儀式，但入鄉隨俗也接受了淨化，過程中巫女指她身上有一個五歲小孩的靈體，最終也成功送走。
網民熱議靈探節目真實度：信不信由你
節目播出後引起網民熱烈討論，有觀眾表示「睇到都覺得好恐怖，原來真係會有靈體跟住」、「Anson做完儀式後個樣真係精神咗好多」。不過亦有網民質疑「會唔會係心理作用」、「始終信不信由你」。《入住請敲門V》自3月16日起逢星期一至五晚10時30分在ViuTV播出，節目標榜經陰陽眼人士與台灣通靈老師黃晟翔目測靈體出現位置，究竟是真有其事還是節目效果，就真係信不信由你！