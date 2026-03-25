入住請敲門5｜林千渟探韓國凶宅招靈體跟隨 巫女驚爆身上多處有鬼影

ViuTV靈探節目《入住請敲門5》最新一集播出後震撼全城！主持林千渟和素人觀眾Anson前往韓國連環殺人犯姜浩順舊居探靈，竟然真的招惹到靈體跟隨，事後需要緊急前往當地寺廟進行驅邪儀式。台灣通靈老師黃晟翔透過電話遙距「睇相」，驚爆每人身後至少有三位男靈體正在盯著他們，嚇到製作組立即購買祭祀品安撫靈體才敢離開現場。網民睇完都話「真係估唔到會咁恐怖」！