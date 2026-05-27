全智賢44歲首映會露腹肌 出道29年凍齡狀態背後藏多年秘密
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全智賢睽違11年重返大銀幕，出席新片《屍速禁區》台灣線下宣傳活動，44歲狀態震驚全網。她在首映會上大方展露驚人腹肌與緊緻身材曲線，粉絲瘋狂留言讚嘆「凍齡女神」，而她身材背後隱藏多年自律秘密更令人咋舌。
全智賢44歲首映會大秀川字腹肌震撼全場
全智賢現身《屍速禁區》首映會時，身穿貼身裙裝，腰間完全零贅肉，川字腹肌線條清晰可見，體脂率之低令在場所有人驚嘆。她在活動中親切地與粉絲互動，更主動拿起粉絲手機自拍合照，展現出巨星風範之餘亦不失親民態度。作為兩孩之母，她肚皮狀態依然緊緻平坦，完全看不出歲月痕跡，淡妝示人更顯天生麗質。
全智賢親民互動粉絲大讚自律凍齡不靠醫美
面對鏡頭前驚人狀態，全智賢並未刻意回應外界對其保養秘訣追問，僅以一貫優雅姿態完成整場宣傳活動。據悉她多年來維持早晨運動習慣，加上模特兒出身對身材管理極為嚴格，才能在44歲仍保持如此體態。《屍速禁區》由《屍速列車》導演延尚昊執導，集合池昌旭、具教煥等實力派演員，講述新型病毒爆發後倖存者在封鎖大樓內爭奪安全區，該片更曾入選坎城影展。
從《我的野蠻女友》到《屍速禁區》橫跨20年銀幕傳奇
全智賢自2001年憑《我的野蠻女友》紅遍亞洲後，一直是韓國影壇頂級女星代表。她其後主演多部經典作品，包括《觸不到的戀人》等，每次亮相都引發話題。今次睽違11年重返大銀幕，選擇以動作片回歸，角色需要大量體能戲份，更凸顯她為作品付出極致努力。從20多歲野蠻女友到44歲動作女星，全智賢用實力證明真正巨星不會被時間淘汰。
網民熱議全智賢身材掀起自律與醫美討論潮
全智賢首映會照片流出後，網民反應兩極但以讚嘆為主。有粉絲留言：「這個腹肌喔買尬」、「腰瘦（么壽）！」、「體脂超低，剩下皮而已」，亦有人感嘆：「小時候我以為她只有漂亮而已，沒想到我都當媽了，她不只漂亮還炫腹。」更有網民將她與其他韓星對比，留言表示：「最近睇完李英愛，覺得做醫美係靚佐，但無哂以前既清秀氣質」，並呼籲「希望全智賢唔好整呀」，認為她天然美貌與自律身材才是真正值得尊敬。
資料或影片來源：原文刊於新假期