全智賢新劇《暴風圈》一句對白惹怒中國 代言廣告急下架 內地網民怒轟：滾出去！
韓國女神全智賢夥拍男神姜棟元主演的Disney+新劇《暴風圈》，挾著高達700億韓圜的驚人製作費，上架後隨即登上多個亞洲地區的收視冠軍，氣勢如虹。豈料劇中一句對白及場景竟觸動中國網民的敏感神經，引發大規模抵制潮，多個由全智賢代言的廣告更被火速下架，究竟是哪句對白惹出如此大禍？
暴風圈一句對白惹辱華爭議
爭議的導火線源於劇集第四集，全智賢飾演的韓國總統候選人徐聞柱，在劇情中拋出一句對白：「為甚麼中國會偏好戰爭？」雖然Disney+並未在中國內地提供官方服務，但這句台詞依然透過網絡迅速傳播，引爆內地網民怒火。大批網民認為這句對白帶有強烈的偏見，是對中國的公然抹黑，批評劇集有辱華之嫌，相關討論在網上不斷發酵。
姜棟元大連場景被轟刻意醜化
除了爭議對白外，劇中另一幕場景同樣火上加油。在第二集中，由姜棟元飾演的脫北傭兵，計劃從中國遼寧省大連市偷渡返回北韓，然而畫面中呈現的「大連」卻是個環境糟糕、招牌上充滿繁體字的殘舊地區，與現實中繁榮的城市面貌有極大落差。有眼利的網民隨即踢爆，該場景根本是在香港的舊區取景，並非真正的大連，怒轟劇組為了劇情而刻意醜化中國城市，居心叵測。
全智賢代言廣告遭殃急下架
隨著辱華風波愈演愈烈，怒火直接燒向女主角全智賢本人。大批內地網民發起「出征」行動，湧入她所代言的各大品牌社交平台，留言要求撤換代言人，揚言要全面抵制。在龐大的輿論壓力下，多個品牌為免受到牽連，紛紛採取行動與她割席，當中包括知名的化妝品牌及腕錶品牌，其在中國的社交平台帳號及網上旗艦店，均已將全智賢的所有照片及宣傳物料移除，反應相當迅速。
內地網民怒火狂燒豆瓣評分插水
這場風波直接反映在劇集的評分上，《暴風圈》在內地豆瓣網的評分由開播時的7.1分，直線插水式暴跌至4.2分，可見內地觀眾的失望與憤怒。網民留言區被一片罵聲淹沒，紛紛炮轟：「這台詞太離譜了，編劇腦子有問題嗎？」、「為了抹黑中國，竟然用香港的舊區來冒充大連，太惡劣了！」、「全智賢的代言必須全部下架，國家面前無偶像！」等，抵制聲音此起彼落。
