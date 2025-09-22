全智賢新劇《暴風圈》一句對白惹怒中國 代言廣告急下架 內地網民怒轟：滾出去！

韓國女神全智賢夥拍男神姜棟元主演的Disney+新劇《暴風圈》，挾著高達700億韓圜的驚人製作費，上架後隨即登上多個亞洲地區的收視冠軍，氣勢如虹。豈料劇中一句對白及場景竟觸動中國網民的敏感神經，引發大規模抵制潮，多個由全智賢代言的廣告更被火速下架，究竟是哪句對白惹出如此大禍？