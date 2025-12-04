全民造星6｜陳葦璇kira拍片力撐男友 揭Yip Sir零唱歌經驗
廣告
《全民造星6》B3組憑自創曲《Way Of Water》震撼全場，評審一致大讚表演水準無可挑剔，不過在唱歌環節就嚇窒網民，當中最受關注的成員Yip Sir首次正式開口唱歌，女友陳葦璇Kira Chan更在社交平台透露，這是他人生第一次拿咪唱歌的震撼表現。
Yip Sir首次拿咪震撼開唱
在最新一集《全民造星》中，B3組進行Sing Battle環節，挑戰《黑玻璃》及《戀愛腦之死》兩首歌曲。雖然Larry、畢佬和Yip在面試時的唱歌表現被形容為「不堪入耳」，但導師Gin Lee依然對他們充滿信心。
陳葦璇Kira Chan感動發文撐男友
表演結束後，Yip Sir的女友陳葦璇Kira Chan在社交平台發文，透露了一個令人震驚的事實。她表示「由Yip Sir話參加全民造星起，我同身邊所有既朋友一樣，都係好期待佢開口唱歌，事關雖然大家可能覺得佢好有舞台經驗，但我識佢咁耐佢連開口唱生日歌都極度困難」。Kira更爆料指Yip這次是「第一次拎咪唱，第一次用ear mon，第一次聽到自己把聲」，連普通人唱K的經驗都比他多，令人對他在節目中的勇敢表現更加敬佩。
B3組自創曲《Way Of Water》獲評審激讚
雖然唱歌麻麻，但Yip的B3組在第三小組對決自選項目中帶來自創曲《Way Of Water》，表演一開始就震懾全場。Yip帶頭跳舞，Larry和畢佬展現舞蹈實力，紹冠更大玩「Poll Dance」，引來全場評審和參賽者驚歎。TUZERO和Teller的Rap及Beatbox表現同樣獲得在場評審大讚，整個表演結束後，所有導師包括花姐都給予極高評價。TUZERO解釋創作理念時表示，6人想用Hip Hop和舞蹈帶出「水的哲學」，以李小龍和老子的思想為靈感，傳達無論遇到甚麼環境都能適應的訊息。
圖片來源：IG@hahakirac、ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期