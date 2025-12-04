全民造星6｜陳葦璇kira拍片力撐男友 揭Yip Sir零唱歌經驗

《全民造星6》B3組憑自創曲《Way Of Water》震撼全場，評審一致大讚表演水準無可挑剔，不過在唱歌環節就嚇窒網民，當中最受關注的成員Yip Sir首次正式開口唱歌，女友陳葦璇Kira Chan更在社交平台透露，這是他人生第一次拿咪唱歌的震撼表現。