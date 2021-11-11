全民造星4名單｜YoYo葛綽瑤超甜美、「 女版Ian」何佩、Alice靚女似朱茵
文：東方新地｜圖：ViuTV FB圖片及影片截圖
《全民造星4》96強現真身 第81-96號參賽者逐個捉
87）葛綽瑤（Yoyo）第9集登場
年齡：22
職業：自由工作者
IG：yoyo_kot
88）劉展翹（Jackie）第9集登場
年齡：27
職業：演員
IG：jjackielauu
83）何佩婷（何佩）曾為《小薯茄》出鏡
年齡：25
職業：廣告撰稿員
IG：ho_pui
何佩是人氣YouTube頻道《小薯茄》成員程仁富曾經提到的「中同」（中學同學），過去何佩亦曾為《小薯茄》出鏡拍過影片，因此程仁富的粉絲都紛紛留言為何佩打氣，仲有網友大讚她好似阿冰與童童的混合體，但亦有網友認為她似女版Ian。
95）許寶恆（Alice）第6集登場朱茵咁靚唱得衰都晉到級
年齡：22
職業：文員
IG：huii_alice
91）許軼（Day）第4集登場晉身60強
年齡：19
職業：學生
IG：6y_day
Day是Kpop舞團BRIGHTEN Dance HK成員，自稱係港版Lisa及Jennie，有一定實力。
94）吳欣諺（Yanis）第4集登場
年齡：18
職業：學生
IG：yxnisng
女團經理人阿Wing看中報名時17歲的Yanis，穿校服跳唱《明愛暗戀補習社》，與Day對戰時，未表演完就被許廷鏗選入圍60強，可惜最後分數敗級阿Day。
81）鍾卓穎（Ash）
年齡：23
職業：護士
IG：iamashleyyy__
82）周卓盈（阿Mic）
年齡：23
職業：自由工作者
IG：micmichow
84）趙展彤（VAL）
年齡：24
職業：自由工作者
IG：valentina_cct
85）蘇家欣（阿bee）
年齡：27
職業：歌手/幼兒教育老師
IG：bebrianna
86）黎美萱（Michelle）
年齡：25
職業：藝人
IG：_lmhmc
89）安希婷（安希婷）
年齡：24
職業：紋身師
IG：e.foreve
90）鄭嘉欣（Christine）
年齡：28
職業：模特兒
IG：christine.dinc
92）郭曉妍（阿Yo）
年齡：16
職業：學生
IG：yokhyo_
93）廖雪蕎（Liu哥）
年齡：24
職業：田徑教練
IG：samanthaliu614
96）郭嘉盈（3妹）
年齡：26
職業：金融從業員
IG：michellekky
仲有其他參賽者：
參賽者1-20號 有余香凝細妹余潔滢 古天樂旗下藝人《造星3》子涓等
參賽者21-40號 有亞姐冠軍 女版黃宗澤 同姜濤緋聞女友？
參賽者41-60號 有歐陽巧瑩細妹 翻版Regen
參賽者61-80號 有電臀舞女神 前大台童星 《造星3》方方
即睇《全民造星4》記者會：
《全民造星4》FAQ
Q： 《全民造星4》今屆賽制如何？
A： 《全民造星4》比賽由11月1日展開，第一輪前哨戰，由96人晉級至60強，參賽者採取「二人一組」淘汰制，先作1分30秒的表演，並透過抽籤決定出場次序；每位獲選晉級的女生，將分別隸屬導師梁祖堯或許廷鏗組別，30人一組。
Q： 《全民造星4》評判是誰？
首輪評判是鄭融、當奴及朱栢康，其中朱柏康曾參演《金都》，首次擔綱電影男主角即獲得「第39屆香港電影金像獎最佳男主角」。不過第一輪三位評判被網民狠批「唔夠專業，更揶揄當奴朱栢康「呃Show錢！」