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全民造星4｜利佩佩第4集登場 參賽者21-40號 有亞姐冠軍同姜濤緋聞女友？

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撰文：東方新地

今年ViuTV選秀節目《全民造星4》以「組女團」為目標，由海選開始已全城矚目，成功入圍的96強參賽者今日首度現身，一齊邊跳邊唱《前傳》，其中第21至40號參賽者，有亞姐香港區冠軍羅思雅，亦有樂隊The Cooper主音阿杰，以及現任歌手Winka及Emiko等，個個有樣有才華。

文：東方新地｜圖：ViuTV FB圖片及影片截圖

ViuTV《全民造星4》第21至30號參賽者（右起）Ling、暐翹、陳祖、Ariel、Emiko、WINKA、Ada仔、Candy、Emi、Caca（羅思雅）。（圖片來源：ViuTV）
ViuTV《全民造星4》第21至30號參賽者（右起）Ling、暐翹、陳祖、Ariel、Emiko、WINKA、Ada仔、Candy、Emi、Caca（羅思雅）。（圖片來源：ViuTV）
ViuTV《全民造星4》第31至40號參賽者（右起）阿杰、Kay、阿妹、CK、Ana、精靈、Puipui、Gao、倩彤、芯駖。（圖片來源：ViuTV）
ViuTV《全民造星4》第31至40號參賽者（右起）阿杰、Kay、阿妹、CK、Ana、精靈、Puipui、Gao、倩彤、芯駖。（圖片來源：ViuTV）

《全民造星4》96強現真身21-40號參賽者逐個捉

36）陳曉藍（精靈）第4集登場未能晉身60強

年齡：19
職業：女子組合成員（組合Osidori唯一入圍）
IG：0.sakiikas.0

起自己個名叫精靈的陳曉藍，英文名Saki，所屬的女子組合叫Osidori，意指「鴛鴦」，今年5月在港日兩地出道，並推出了首支廣東話單曲《Love me Love me》。（圖片來源：ViuTV）
起自己個名叫精靈的陳曉藍，英文名Saki，所屬的女子組合叫Osidori，意指「鴛鴦」，今年5月在港日兩地出道，並推出了首支廣東話單曲《Love me Love me》。（圖片來源：ViuTV）

37）利佩佩（Puipui）第4集登場未能晉身60強

年齡：20
職業：跳舞老師
IG：puii.2
自稱邊沿人，港泰混血兒，唱歌完全唔掂，被花姐要求mute聲，橙色頭的佩佩在第4集登場：

Puipui的樣貌被指似香港泰國混血兒，亦有網友指她激似女版黃宗澤。（圖片來源：ViuTV）
Puipui的樣貌被指似香港泰國混血兒，亦有網友指她激似女版黃宗澤。（圖片來源：ViuTV）

21）謝裕鈴（Ling）

年齡：39
職業：歌手／舞蹈員／演員／模特兒
IG：lingtse

多才多藝的Ling獲大讚係實力派無得輸，不過Ling的中文名謝裕鈴同Do姐鄭裕玲讀音相似，令不少網友都笑指讀錯以為係Do姐參賽，更指真正比賽時要讀Ling個名會「考起」強尼，而在記者會現場，Ling更換上金髮Bob頭大變樣。（圖片來源：ViuTV）
多才多藝的Ling獲大讚係實力派無得輸，不過Ling的中文名謝裕鈴同Do姐鄭裕玲讀音相似，令不少網友都笑指讀錯以為係Do姐參賽，更指真正比賽時要讀Ling個名會「考起」強尼，而在記者會現場，Ling更換上金髮Bob頭大變樣。（圖片來源：ViuTV）

22）林暐翹（暐翹）

年齡：19
職業：拉丁舞運動員
IG：wyllislwk

擁有超強舞技的暐翹被指貌似泰國人，亦有網友指她貌似劉美君。（圖片來源：ViuTV）
擁有超強舞技的暐翹被指貌似泰國人，亦有網友指她貌似劉美君。（圖片來源：ViuTV）

23）陳祖兒（陳祖）

年齡：25
職業：中醫診所助理
IG：jo2_ig

走可愛加型格路線的陳祖識得彈結他又識唱歌，曾做過不少街頭Busking表演。（圖片來源：ViuTV）
走可愛加型格路線的陳祖識得彈結他又識唱歌，曾做過不少街頭Busking表演。（圖片來源：ViuTV）

24）曾家瑩（Ariel）

年齡：16
職業：學生
IG：oreohh

年僅16歲的Ariel在今次《造星4》中，是年紀最細的參賽者之一，但就被指太過黑面、個樣太寸，而在記者會上，Ariel亦保持全程黑面。（圖片來源：ViuTV）
年僅16歲的Ariel在今次《造星4》中，是年紀最細的參賽者之一，但就被指太過黑面、個樣太寸，而在記者會上，Ariel亦保持全程黑面。（圖片來源：ViuTV）

25）徐嘉蔚（Emiko）

年齡：19
職業：學生
IG：emiko_mus

年紀輕輕的Emiko有特殊技能，就係識彈古箏，此外她亦打鼓、彈結他和唱歌，現時係浸大音樂系學生，今年開始成為樂壇新人，推出首支原創歌《試驗》，記者會上，Emiko染了一頭金髮，非常搶眼。（圖片來源：ViuTV）
年紀輕輕的Emiko有特殊技能，就係識彈古箏，此外她亦打鼓、彈結他和唱歌，現時係浸大音樂系學生，今年開始成為樂壇新人，推出首支原創歌《試驗》，記者會上，Emiko染了一頭金髮，非常搶眼。（圖片來源：ViuTV）

26）陳泳伽（WINKA）

年齡：23
職業：歌手
IG：winka_chan

2018年已加入樂壇的Winka，是人氣Busker兼唱作歌手，今年相繼推出了歌曲《Cupid-19》及《無名》。（圖片來源：ViuTV）
2018年已加入樂壇的Winka，是人氣Busker兼唱作歌手，今年相繼推出了歌曲《Cupid-19》及《無名》。（圖片來源：ViuTV）

27）姜咏鑫（Ada仔）

年齡：21
職業：學生
IG：geungada

擁有一頭長直髮的Ada仔，獲網友大讚笑容甜美，好高質。（圖片來源：ViuTV）
擁有一頭長直髮的Ada仔，獲網友大讚笑容甜美，好高質。（圖片來源：ViuTV）

28）王家晴（Candy）

年齡：18
職業：學生
IG：candyw1219

又係叫Candy Wong，令不少網友誤會她是曾經和姜濤傳緋聞的Candy Wong黃曦誼，不過網友都大讚這個Candy一樣咁靚，仲識得打籃球有得加分。（圖片來源：ViuTV）
又係叫Candy Wong，令不少網友誤會她是曾經和姜濤傳緋聞的Candy Wong黃曦誼，不過網友都大讚這個Candy一樣咁靚，仲識得打籃球有得加分。（圖片來源：ViuTV）

29）鄺采彤（Emi）

年齡：27
職業：市場推廣員
IG：emikwong

走型格路線的Emi獲讚貌似陳茵媺，而她露半球的照片，被好多網友指係機心裝。（圖片來源：ViuTV）
走型格路線的Emi獲讚貌似陳茵媺，而她露半球的照片，被好多網友指係機心裝。（圖片來源：ViuTV）

30）羅思雅（Caca）

年齡：27
職業：自由工作者
IG：jesslty213

羅思雅是《2019亞洲小姐》的香港賽區冠軍兼總決賽亞軍，去年曾參加過《造星3》並順利入圍，但最後因傷退出，因此決定在今年再戰《造星4》。（圖片來源：ViuTV）
羅思雅是《2019亞洲小姐》的香港賽區冠軍兼總決賽亞軍，去年曾參加過《造星3》並順利入圍，但最後因傷退出，因此決定在今年再戰《造星4》。（圖片來源：ViuTV）

31）周芷慧（阿杰）

年齡：26
職業：自由工作者
IG：superaggiieee

阿杰（Aggie）是香港樂隊The Cooper主音，在澳洲出世和長大，曾參加過ViuTV選秀真人騷《Good Night Show廣告女皇》，又拍過保錡〈痼〉MV，因為對拍戲和唱歌有好大興趣，所以決定參加《造星4》。（圖片來源：ViuTV）
阿杰（Aggie）是香港樂隊The Cooper主音，在澳洲出世和長大，曾參加過ViuTV選秀真人騷《Good Night Show廣告女皇》，又拍過保錡〈痼〉MV，因為對拍戲和唱歌有好大興趣，所以決定參加《造星4》。（圖片來源：ViuTV）

32）李凱翹（Kay）

年齡：29
職業：空中服務員
IG：kayjaiiii

前空姐Kay曾參加過ViuTV節目《轉機On Air》，亦上過紅館《陳輝陽x女聲合唱》音樂會表演，獲網友大讚人靚聲甜。（圖片來源：ViuTV）
前空姐Kay曾參加過ViuTV節目《轉機On Air》，亦上過紅館《陳輝陽x女聲合唱》音樂會表演，獲網友大讚人靚聲甜。（圖片來源：ViuTV）

33）黃敏蕎（阿妹）

年齡：16
職業：學生
IG：hsiaksueudidi

正宗學生妹黃敏蕎樣貌甜美出眾，獲網友激讚又青春又靚女又有氣質，仲非常cute。（圖片來源：ViuTV）
正宗學生妹黃敏蕎樣貌甜美出眾，獲網友激讚又青春又靚女又有氣質，仲非常cute。（圖片來源：ViuTV）

34）黃斯琪（CK）

年齡：24
職業：舞蹈員
IG：ckzzzck

CK張相十分濛，但都睇得出兩手臂都有紋身，更被指貌似張耀揚，現職Dancer的她和不少歌手藝人都係朋友，Frankie、肥仔、Stanley、KB等都有follow她的IG。（圖片來源：ViuTV）
CK張相十分濛，但都睇得出兩手臂都有紋身，更被指貌似張耀揚，現職Dancer的她和不少歌手藝人都係朋友，Frankie、肥仔、Stanley、KB等都有follow她的IG。（圖片來源：ViuTV）

35）羅安娜（Ana）

年齡：24
職業：健力運動員
IG：anaxoxoo

健力（Power Lifting）是源自舉重的一種運動，練開健力的Ana身材Fit爆之餘，亦有一把好歌聲，不時在社交網大展歌喉。（圖片來源：ViuTV）
健力（Power Lifting）是源自舉重的一種運動，練開健力的Ana身材Fit爆之餘，亦有一把好歌聲，不時在社交網大展歌喉。（圖片來源：ViuTV）

38）沈貞巧（Gao）

年齡：28
職業：街舞導師／舞蹈員
IG：gagarieo

被封「餃姐」的Gao獲讚笑容超正，好有陽光沖繩Feel。（圖片來源：ViuTV）
被封「餃姐」的Gao獲讚笑容超正，好有陽光沖繩Feel。（圖片來源：ViuTV）

39）葉倩彤（倩彤）

年齡：23
職業：自由工作者
IG：stellasintungyip

倩彤張相皺晒眉似乎十分愁，好似嬲咗全世界咁，被指撞樣車婉婉甚至羅嘉良。（圖片來源：ViuTV）
倩彤張相皺晒眉似乎十分愁，好似嬲咗全世界咁，被指撞樣車婉婉甚至羅嘉良。（圖片來源：ViuTV）

40）李芯駖（芯駖）

年齡：35
職業：舞者
IG：lisukling

芯駖獲讚靚女之餘仲好跳得同唱得，個樣有幾分似張可頤和彭秀慧，不過亦有網友指她年紀太大。（圖片來源：ViuTV）
芯駖獲讚靚女之餘仲好跳得同唱得，個樣有幾分似張可頤和彭秀慧，不過亦有網友指她年紀太大。（圖片來源：ViuTV）

仲有其他參賽者：

參賽者1-20號 有余香凝細妹余潔滢 古天樂旗下藝人《造星3》子涓等

參賽者41-60號 有歐陽巧瑩細妹 翻版Regen

參賽者61-80號 有電臀舞女神 前大台童星 《造星3》方方

參賽者81-96號 有193細妹《超級巨聲》趙展彤 仲有《造星3》阿Bee同Christine

即睇《全民造星4》記者會：

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