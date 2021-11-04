全民造星4｜利佩佩第4集登場 參賽者21-40號 有亞姐冠軍同姜濤緋聞女友？

今年ViuTV選秀節目《全民造星4》以「組女團」為目標，由海選開始已全城矚目，成功入圍的96強參賽者今日首度現身，一齊邊跳邊唱《前傳》，其中第21至40號參賽者，有亞姐香港區冠軍羅思雅，亦有樂隊The Cooper主音阿杰，以及現任歌手Winka及Emiko等，個個有樣有才華。

文：東方新地｜圖：ViuTV FB圖片及影片截圖