全民造星4｜A、B TEAM分組名單 第二輪五大評判一覽 韋羅莎原來是劇后
文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、參賽者IG圖片
第二輪淘汰賽賽制
第二輪淘汰賽的玩法是由60強淘汰至40強。兩隊對決的小姐先後會表演「自選項目」以及「跳舞項目」，完成兩個項目之後，立即由五位評判按燈評分，而落敗的一方就會即時在敗方淘汰一位參賽者。而在完成個A、B TEAM小組對決之後，敗方導師要額外淘汰三位隊員，換言之，每組對決會有4名參賽者被淘汰，經過5輪後共淘汰20人，進入40強階段。
五位評判簡介：
陳輝陽
陳輝陽是香港著名音樂人，成名為作多不勝數，包括《Shall We Talk》、《K歌之王》、《如何掉眼淚》以及《少女的祈禱》等等。而近年又創立的「陳輝陽x女聲合唱」大獲好評，不單止多次出騷全場爆滿，而且更曾上過紅館，相信對女團有一定認知！
睇睇令到陳輝陽評論出位的表演：
少爺占
少爺占是香港知名的商台DJ，音樂的知識相當豐富，曾經與拍檔當奴組過「ILUB」，有團隊合作的經驗豐。不過繼上輪DJ當奴的評判表現受到嚴重的批評之後，少爺占的評分標準成疑，網民在第二輪淘汰結果公布之前已經表示擔心。
韋羅莎
韋羅莎在2009年憑《潮性辦公室》中的幕「亞裔人士見工記」而廣為人熟悉，雖然她並不活躍於電視、電影，但她有相當豐富的舞台劇演員，較為普遍香港人認識的包括與黃秋生、林海峰合演的《搞大電影》，另外韋羅莎在2019年奪得「香港舞台劇獎最佳女主角(悲劇/ 正劇)」、2015年拿下「香港舞台劇獎最佳女主角(喜劇/ 鬧劇)」以及2014年的「香港舞台劇獎最佳女配角(喜劇/ 鬧劇)」，相當猛料！
泳兒
歌手泳兒的唱功了得，都是各大音樂節目的常客，歌唱技巧不用懷疑。而且泳兒是歌唱比賽出身，亦曾在TVB節目《聲夢傳奇》中擔任過紅隊的導師，對選秀節目的評分準則有相當豐富的經驗。
鍾舒漫
同樣是歌手的鍾舒漫亦是各大樂壇頒獎禮的得獎常客，而且曾經擔任《全民造星2》和《全民造星3》的評判，對節目的評分標準相當熟識。
即睇被許廷鏗視為最強的A1組第二輪表現：
A1組的表現大獲評判讚賞，韋羅莎更比喻自己似嚟睇騷多過做評判。
《全民造星4》FAQ
Q： 《全民造星4》第二輪賽制如何？
A： 《全民造星4》第二輪比賽由11月22日展開，先前96人晉級至60強採取「二人一組」淘汰制；獲選晉級的女生，將分別隸屬導師許廷鏗（A組）及梁祖堯（B組），A/B組每6人一組共十組；第二輪對決「分組女團」，每次淘汰一人，60強將再選40強。詳見全民造星4｜60強名單出爐！
Q： 《全民造星4》第二輪評判是誰？
A： 第二輪評判是評判：泳兒、少爺占、韋羅莎、陳輝陽、鍾舒漫；首輪評判則為鄭融、當奴及朱栢康，其中朱柏康曾參演《金都》，首次擔綱電影男主角即獲得「第39屆香港電影金像獎最佳男主角」。不過第一輪三位評判被網民狠批「唔夠專業，更揶揄當奴朱栢康「呃Show錢！」