全民造星4｜8人女團成軍名單流出 35歲芯駖入團捱轟 謝安琪燈走兩大熱門
撰文：東方新地 圖片：ViuTV圖片、[email protected]造星評議會
《全民造星4》 女團名單早洩
ViuTV女團選秀騷《全民造星4》圓滿結束，結果都係大熱入三甲，不過都有好多受歡迎的參賽者等住被召喚成為女團的一份子，雖然正式名單仍公布，但已有初步名單流出，亦好符合經理人阿Wing所講，20強會優先考慮。
網民無限推測
之前有粉絲猜測Ivy So（蘇雅琳）和Alice（許寶恆）因與Marf為美妝品牌拍攝廣告相，估計Ivy So及Alice會是女團成員之一，而Ivy So與Candy（王家晴）又開live指「阿Ｗing係女團第十人」，從而又估計女團會是8人以上等等。有傳經過內部商議，女團只會得8人，除Marf、Gao、Day外，WINKA（陳泳伽）、芯駖、So Ching（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、Ivy So（蘇雅琳）都順利入團。
女團名單好正路
睇番個名單，其實都好正路，除三甲外，第4名的芯駖（評審：16分 / 民選：17分）、第6名的So Ching（評審：12分 / 民選：16分） 、第7名的Winka （評審：15分 / 民選：10分）、第8名的Candy （評審：10分 / 民選：13分）及第11名的Ivy So（評審：5分 / 民選：15分），全部都是人氣參賽者 。
芯駖被嫌棄年紀大
不過網民似乎對芯駖能突圍而出有意見，仲話35歲的芯駖入團會拉高女團的平均年齡，網民更表示甜美之選YoYo與Ash唔入團都唔正常；而比賽以來都有話題的Win Win與CK就冇得留低，有人指出因評判謝安琪於完騷後曾自爆心水，睇好Win Win同CK是女團的上佳人選，結果慘被「燈死」！
花姐話揀女唔係睇分數
花姐早前講明揀女團不是睇分數，唔計三甲，另外盛傳入圍的5位成員都有特色，決賽當晚Win Win、CK都比Ivy So高分，但20歲的Ivy So一直都坐擁超強人氣，亦係顏值擔當，前途無限。跳舞老師芯駖靠實力，So Ching明顯有進步，至於Candy，花姐與女團經理人阿Wing早已透露係心水之選，另眼相看。
《全民造星4》FAQ
Q： 《全民造星4》女團成員何時揭曉？
A： 《全民造星4》女團成員將於2022年1月揭曉，總決賽三甲直入女團，其他入圍成員及團名按此看詳情； 至於「5大星級評」判，除了李嘉欣，仲有以下幾位⋯⋯按此看詳情
Q：《全民造星4》冠軍參賽者Marf有幾利害？
《全民造星4》大熱門19歲Marf的IG Followers由最初幾千人一躍到現時接近16萬，因為髮型關係曾經有「翻版炎明熹」之稱，但出場之後跳唱演技都有令人深刻印象，她的原名是⋯⋯詳見全民造星4｜大熱門19歲Marf穩入女團 曾與姜濤拍廣告 為家人朋友放膽一博
Q： 《全民造星4》今屆女團經理人阿Wing是誰？
節目監製花姐經常在節目中搶晒風頭，但到今屆曾表示要「退下火線」，力捧新女團經理人Wing戴穎上位，被稱為「新花姐」。而其實這位「新花姐」來頭唔小，而且同MIRROR亦好有淵源！詳見：經理人阿Wing戴穎起底