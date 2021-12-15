全民造星4 ｜女團未出道已開始吸金 Marf三廣告在手都唔及呢三位落選者？

今年MIRROR的人氣可謂一時無兩，早前就有指MIRROR加上ERROR在上半年合作共拍攝了超過150個廣告，可見ViuTV出品的藝人商機無限。而最近真人騷節目《全民造星4》熱播，更在香港掀起了不少話題，其參賽者更在正式出道之前已經獲廣告商垂青，搵佢哋出席活動兼拍廣告，當中以大熱門Marf人氣最高，已經出席過三個活動。