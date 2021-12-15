全民造星4 ｜女團未出道已開始吸金 Marf三廣告在手都唔及呢三位落選者？
今年MIRROR的人氣可謂一時無兩，早前就有指MIRROR加上ERROR在上半年合作共拍攝了超過150個廣告，可見ViuTV出品的藝人商機無限。而最近真人騷節目《全民造星4》熱播，更在香港掀起了不少話題，其參賽者更在正式出道之前已經獲廣告商垂青，搵佢哋出席活動兼拍廣告，當中以大熱門Marf人氣最高，已經出席過三個活動。
文：東方新地｜圖：公關提供、參賽者IG
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Marf三度出席公開活動人氣高
相信有睇過《全民造星4》的觀眾對Marf（邱彥筒）絕對不陌生，她除了在舞蹈、唱歌以及表演都有較其它參賽者優越的水準之外，亦感得花姐、女團經理人阿Wing以及兩位導師許廷鏗和梁祖堯的歡心，最後能否獲得冠軍就未知，不過女團就入咗九成！除止之外，Marf在節目播出期間亦已獲廣告商看中，先後出席了口罩品牌以及兩間時裝品牌的活動。
Day、Ivy So都有人爭
其實除了Marf之外，《全民造星4》的其它參賽者亦是商告商的新寵兒，例如最近就有另一位熱門選阿Day許軼出席米線活動、上文提過的口罩品牌活動上亦有Yoyo（葛綽瑤）、Ivy So（蘇雅琳）和Ada仔（姜咏鑫）同場、Marf與許廷鏗出席的服裝品牌活動上又有Win Win（楊安妮）、YoYo（葛綽瑤）、及So Ching（蘇芷晴）。除了出席活動之外，較早被淘汰的阿妹（黃敏蕎）、Emiko（徐嘉蔚）以及Sinnie（吳倩怡）亦已經獲邀請出席《三哥Chill & Chilli》手作市集和音樂會作表演嘉賓。
三個阿妹出Post密密食
仍然「在生」嘅Marf、Day同Ivy So當然多人Buy啦，不過已淘汰嘅三位藝人阿妹余潔瀅、歐陽巧霖和193妹郭嘉盈的吸金力分分鐘比她們有過之而無不及！三位阿妹勝在本身已經有知名度，加上被淘汰後解開比賽的束縛，密密出IG Post吸金，驟眼睇，余潔瀅及歐陽巧霖都已經有三、四個廣告形式的產品IG Post，而三妹之前亦拍攝了一個衛生巾廣告，雖然醣勞幾多係商業機密，不過有人廣告商搵就係不爭嘅事實。所以話，一個《全民造星》認真商機無限！