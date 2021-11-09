全民造星4｜經理人阿Wing戴穎起底 「新花姐」舞台劇演員出身、曾拒帶MIRROR
ViuTV皇牌選秀節目《全民造星4》近日熱播，而且亦在各大討論區和社交平台掀起熱議，當中不少參賽者例如馬欣、Day許軼更一度成為熱搜字眼之一！回想過去三屆，節目監製花姐經常在節目中搶晒風頭，但到今屆決定退下火線，力捧新女團經理人Wing戴穎上位，視之為「新花姐」。而其實這位「新花姐」來頭唔小，而且同MIRROR亦好有淵源！
文：東方新地｜[email protected]、archienblue、《全民造星4》截圖
曾於「太陽娛樂」擔任經理人，管理17位藝人工作
在轉投ViuTV之前，現時30歲阿Wing曾經於「太陽娛樂」擔任經理人，至今年中才正式過檔。在離開前公司之際，阿Wing曾經在IG發長文表達感受：「太陽係我2014年離開劇場踏入娛樂圈第一個家…重記得當年我係jobsdb見到有間叫sun esee model management 嘅公司請緊executive，我諗我當時連正常公司入面嘅executive 要做咩我都唔知…之後andrew提出不如自己簽local talent，我自己覺得好正好岩於是全身心投入，自己一條友逐個ig fb咁去搵人上黎casting…高峰時期我好似手上同時有17位自己簽嘅talent。」
拒絕做MIRROR經理人
其實花姐之所以搵到阿Wing都係同MIRROR有關，在《全民造星4》籌備過程中，花姐曾向傳媒介紹過阿Wing，透露ViuTV總經理魯庭暉曾經建花姐邀請阿Wing擔任MIRROR經理人，可惜最後阿Wing唔答應，及後再次邀請，對方亦再次婉拒。直到今次《全民造星4》，阿Wing終於都的起心肝過檔擔任「女團」經理人。而新、舊花姐最大分別，在於舊者較為剛烈經常訓斥藝人，新者則偏重對藝人溫柔呵護，節目中二人亦擦出不少火花。
與Ian做過對手戲，有感情線！
其實阿Wing除了是一名經理人之外，她亦是一位舞台劇演員，2019年曾經與陳卓賢（Ian）和柳應廷（Jer）合作演出舞台劇《如果只得一分鐘》，當中更與Ian有感情線。除此之外，據聞阿Wing亦曾推薦陳漢娜Hanna Chan擔任Anson Lo《不可愛教主》MV，Hanna亦因此而爆紅。阿Wing與「造星」的紅線，其實一早已經牽上！