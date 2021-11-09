全民造星4｜經理人阿Wing戴穎起底 「新花姐」舞台劇演員出身、曾拒帶MIRROR

ViuTV皇牌選秀節目《全民造星4》近日熱播，而且亦在各大討論區和社交平台掀起熱議，當中不少參賽者例如馬欣、Day許軼更一度成為熱搜字眼之一！回想過去三屆，節目監製花姐經常在節目中搶晒風頭，但到今屆決定退下火線，力捧新女團經理人Wing戴穎上位，視之為「新花姐」。而其實這位「新花姐」來頭唔小，而且同MIRROR亦好有淵源！

文：東方新地｜[email protected]、archienblue、《全民造星4》截圖