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《全民造星4》21歲東東拒做歌手 模界求突破露南北半球

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東東（郭東彩）年僅21歲，去年參加《全民造星4》前是一名模特兒，經過多輪訓練，東東對跳唱無興趣亦無意做歌手，最後30強止步，但人氣大旺，IG粉絲數激增三倍，日前東東為品牌拍廣告照，超級性感露南北半球，震撼眼球！

東東 中門大開 Winka激讚：好CRAZY

東東參賽時已有港版Black Pink成員Lisa之稱，日前她在IG上載了多張靚相，相中的她中門大開兼漏奶露南北半球，火速吸like，COLLAR成員Winka（陳泳伽）亦有留言大讚：「好CRAZY啊！」隊長阿Gao（沈貞巧）和成員Ivy（蘇雅琳）亦有以emoji表達支持，東東亦逐一回覆她們。

東東 東東拒行跳唱路，繼續做KB旗下Model，仲唔介意性感大解放，非常吸睛。
東東拒行跳唱路做歌手，選擇在其星級經理人KB旗下繼續做Model，拍廣告照，性感無底線，非常吸睛。（圖片來源：[email protected]
東東 東東曾經話自己唱歌跳舞都無咩天份，經過《造星4》的3個月排練，更令她清楚自己嘅路並唔係女團。
東東話自己唱歌跳舞都無咩天份，經過《造星4》的3個月排練，更令她清楚自己唔適合做女團及歌手。（圖片來源：[email protected]
東東 Winka、阿Gao和Ivy都有分別在東東的靚相下留言。
Winka、阿Gao和Ivy都有分別在東東的靚相下留言。（圖片來源：[email protected]

Alice指太性感

與東東同是《造星4》參賽者的Alice（許寶恆）、Carina（李晞彤）、蘇菲（陳莉詩）等都有留言，Alice表示：「喂！太性感啦！」而Carina就話：「大癲……聽日一定（生）眼挑針。」蘇菲亦流晒口水咁話：「唔准咁正！」

東東 今次可算是東東入行以來最性感一次拍攝。
今次可算是東東入行以來最性感一次拍攝。（圖片來源：[email protected]
東東 Alice指東東太性感，暐翹就留言話：「野~」
Alice指東東太性感，暐翹就留言話：「野~」（圖片來源：[email protected]
東東 Ada仔、蘇菲同Alina亦有分別留言，Alina仲大叫「Love it!!!」
Ada仔、蘇菲同Alina亦有分別留言，Alina仲大叫「Love it!!!」（圖片來源：[email protected]
東東 陳祖、Ash就以emoji留言。
陳祖、Ash就以emoji留言。（圖片來源：[email protected]
東東 Carina、燒賣、Liu哥都有分別留言，Liu哥更話畀東東嚇親！
Carina、燒賣、Liu哥都有分別留言，Liu哥更話畀東東嚇親！（圖片來源：[email protected]

被男友出賣趣怪食相

除了靚相外，東東被男友焯嵐出賣，在其IG大晒男友視角的現實版「醜照」，相中東東正咬住一大啖炸雞，嘴巴張開，加上用魚眼鏡拍攝，令東東顯得頭大身仔，十分趣怪，但胸前卻意外洩出更多春光，獲網友大讚自然又性感。

東東 東東慘被男友出賣食相。
東東慘被男友出賣食相，不過大家焦點都落在其胸前。（圖片來源：[email protected]_）
東東 東東和其男友焯嵐是一對滑板情侶。
東東和男友焯嵐是一對滑板情侶。（圖片來源：[email protected]_）

東東曾被余迪偉炮轟唱得唔夠好

東東在參加《全民造星4》時，曾被評判余迪偉批評唱得實在唔夠好，余迪偉當時更直言：「聽唔到你唱乜！」又直指東東與馬欣、方方身為表演中的主角，唱功影響整體表現，連花姐喺後台都指評論好合理，最後這場30進25強的比賽中，B組落敗，東東即時被淘汰。

東東 B 組的表演亦很有舞台效果。
B 組的表演很有舞台劇效果。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
東東 全民造星4｜余迪偉獲封最佳評判 唔只對參賽者Mean得有理 連同伴都唔放過
呢場最後B組落敗，東東被淘汰。（圖片來源：《全民造星4》截圖）

東東被淘汰後講真心話：其實我本身都唔係好鍾意唱歌跳舞

其實東東在參加比賽之前對唱歌跳舞完全沒有概念，任職美甲師的她同為鼓佬KB新公司THE BADDIES FACTORY旗下模特兒，曾為KB拍過「情義兩難全之玩X爆屯門」系列影片，早前亦透露過是老闆幫她報名參賽的。不過進步神速的她深受節目組和網民歡迎，被淘汰後她發表感想：

「其實我本身都唔係好鍾意唱歌跳舞，不過呢個節目好好玩，我覺得唔似參加緊比賽，識到一班好好嘅朋友同好好嘅導師，冇諗過會行到嚟呢個地步，好多謝大家，好多謝所有B組、A組一齊努力嘅人，好開心，好多謝，我真係學到好多嘢！」

東東仍然要繼續之後的比賽。
雖然在第四輪淘汰賽中成為第一個犧牲者，但東東仍被網民大讚進步神速。（圖片來源：《全民造星4》截圖）

重溫東東被淘汰的演出：

東東 郭東彩 被封滑板女神

被指樣貌激似BLACK PINK成員Lisa的東東參加《造星4》，KB亦有「曲線」幫口說：「希望花姐有機會幫我報仇！留佢喺度折磨吓佢！呢個係最好懲罰！」

開了一間個人美甲店的東東Jazzica），是鼓佬KB新公司THE BADDIES FACTORY旗下模特兒，與焯嵐是一對滑板情侶，曾為KB拍過「情義兩難全之玩X爆屯門」系列影片。
KB愛將東東本身擁有高人氣，在網上有大批支持者，有網友更封東東做「翻版徐子珊」。（圖片來源：ViuTV）
東東外形贏晒。
東東被指貌似韓國女團Black Pink成員Lisa，外形贏晒。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
東東 Black Pink成員Lisa。
Black Pink成員Lisa。（圖片來源：Black Pink IG）

參加《造星4》人氣倍升

東東一直都不乏人氣，其個人IG本身已有超過2萬名Followers，參加《造星4》後，更倍增至現在有6萬多名Followers。可惜東東亦正如她在海選時所講，無論唱歌跳舞都並不擅長，到首輪比賽，除咗「有進步」已經沒有其它可以評論，勝在外形無得輸。

東東曾是一位Beatboxer，又曾擔任過樂隊Zpecial歌曲《深夜告別練習》MV女主角，IG現已有超過2.7萬個Followers。
東東曾是一位Beatboxer，又曾擔任過樂隊Zpecial歌曲《深夜告別練習》MV女主角。（圖片來源：[email protected]
東東與焯嵐是一對滑板情侶。
東東與焯嵐是一對滑板情侶。（圖片來源：[email protected]
東東曾在社交網透露參賽原因是個意外，她說：「有一日醉醉哋，KB條友叫我參加當玩吓攞吓經驗！我口快快話OK，點知佢就真係幫我報咗名！」
東東曾在社交網透露參賽原因是個意外，她說：「有一日醉醉哋，KB條友叫我參加當玩吓攞吓經驗！我口快快話OK，點知佢就真係幫我報咗名！」（圖片來源：[email protected]
東東 東東不時爆粗，被網民大讚有真性情。
東東在社交網上不時爆粗，被網民大讚有真性情。（圖片來源：[email protected]
東東 敢言的東東曾在IG限時動態中直指連登網民「淨係識睇啲女有冇身材，大唔大波、靚唔靚，無營養可言」。
敢言的東東曾在IG限時動態中直指連登網民「淨係識睇啲女有冇身材，大唔大波、靚唔靚，無營養可言」。（圖片來源：[email protected]
東東 參加《造星4》令東東人氣急升，個人IG現時已有超過6萬名Followers。
參加《造星4》令東東人氣急升，個人IG現時已有超過6萬名Followers。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]影片來源：ViuTV

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