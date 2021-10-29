全民造星4｜９號羅洛家背景超猛料　仲有阿叻喺背後發功支持？

《全民造星4》早前公布96強入圍名單，當中有不少熟識面孔，亦有隱藏背景參賽者，報稱是模特兒的9號羅洛家（Carmina），原來出身音樂世家，母親是著名指揮家葉詠詩。近日羅洛家被網民翻出一張與阿叻及秀姑一齊影的合照，有阿叻加持，網民對她似乎特別關注！

撰文：東方新地 圖片：[email protected]、[email protected]西環變幻時