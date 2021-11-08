全民造星4｜9號Carmina羅洛家背景超猛料 仲有阿叻喺背後發功支持？
《全民造星4》早前公布96強入圍名單，當中有不少熟識面孔，亦有隱藏背景參賽者，報稱是模特兒的9號羅洛家（Carmina），原來出身音樂世家，母親是著名指揮家葉詠詩。《全民造星4》第6集登場的羅洛家Carmina被網民翻出一張與阿叻及秀姑一齊影的合照，有阿叻加持，網民對她似乎特別關注！
撰文：東方新地 圖片：[email protected]、[email protected]西環變幻時
《全民造星4》9號Carmina羅洛家第6集登場
《全民造星4》將於11月1日開鑼，花姐講過，今次主要是為女團選拔，參賽者唔一定好靚，但一定要有性格同才華，當中9號羅洛家Carmina身形高瘦（171cm）佔盡上風，個樣睇落都幾有性格，原來仲有隱藏背景。
與阿叻合照被公開
日前有網民在名為「西環變幻時」的Facebook討論區開post，公開一張羅洛家與阿叻、秀姑的合照，話同大家介紹番9號參賽者羅洛家，結果引來網民熱烈討論。原來這張照片是羅洛家於2015年放上社交網，相中的羅洛家坐在阿叻與秀姑之間，氣氛非常融洽。
音樂世家背景被起底
羅洛家出身音樂世家，母親是著名指揮家、前香港小交響樂團音樂總監葉詠詩，外祖父是音樂教育家兼香港兒童合唱團創辦人葉惠康，姨母是葉羨詩是音樂實踐中心創辦人，而姨姨葉亦詩是歌劇練唱指導，至於羅父就盛傳是退休高級警務人員。羅洛家曾在美國「The Savannah College of Art and Design」修讀時裝設計，畢業後返港入行做模特兒，所以在她的社交網內有不少性感照，型格十足。