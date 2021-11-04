全民造星4｜DAY許軼超班入圍 曾隻身赴韓做練習生 差一步成為莊錠欣No.2
繼昨晚馬欣以性感舞姿搶晒鏡兼上埋熱搜之後，今晚（4/11）的《全民造星4》的首輪一對一PK淘汰賽中又出現超班馬阿DAY（許軼），唔只參加過大大小小嘅團體舞蹈比賽，仲去過韓國做半年練習生，相當有料到！
文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、連登討論區截圖
許軼表現超晒班
阿DAY在海選時曾向評判跨下海口，自認是韓國女團BLACKPINK成員LISA及JENNIE的混合體，不過之後地都戴定頭盔，聲稱只是朋友的美言，絕非自己讚自己！雖然聽落有點自大，但對比起其它95名參賽者，阿DAY的實力的確超晒班，首次公開露面會晤傳媒的記者會中，阿DAY已經企正前排C 位，備受關注。至於在第一輪淘汰賽中，自稱「無演出經驗」的她選擇表演唱跳歌曲《罰你》，不單止跳舞功架十足，就連唱歌亦表現得非常穩定，擊敗對手Yanis順利進入下一輪賽事。
阿DAY差一步成為莊錠欣No.2
其實阿DAY的表演才能絕非從天而降，她確實曾付出過不少汗水。雖然她聲稱自己「無演出經驗」，但實際上指的是「個人表演」，團隊演出的經驗多不勝數。現時19歲的DAY原來曾經隸屬於Kpop Cover舞團BRIGHTEN，今年中更曾與團員殺入「2021香港區K-POP舞蹈比賽—CHOOM」的總決賽。16歲的時候，阿DAY亦曾去過韓國的朋娛樂公司面試，更曾嘗過當練習生的滋味。雖然她覺得女團生活幾得意，但她憶述當時每日練習超過10小時，可以話係喺鏡房生活！