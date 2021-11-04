全民造星4｜DAY許軼超班入圍 曾隻身赴韓做練習生 差一步成為莊錠欣No.2

繼昨晚馬欣以性感舞姿搶晒鏡兼上埋熱搜之後，今晚（4/11）的《全民造星4》的首輪一對一PK淘汰賽中又出現超班馬阿DAY（許軼），唔只參加過大大小小嘅團體舞蹈比賽，仲去過韓國做半年練習生，相當有料到！

文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、連登討論區截圖