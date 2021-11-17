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全民造星4｜天籟之聲Ash最值得被復活 Jackie輸在評判瞓著超唔抵！

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撰文：東方新地

眨吓眼，《全民造星4》已經進入第三周，首輪淘汰賽亦都接近尾聲，當中最高討論度的莫過於是評判經常錯判，令不少瑰寶慘入淘汰區，例如Jackie劉展翹、天籟之聲Ash及敗給中性打扮阿Dru的YoYo等，加上今屆首輪的1對1PK賽制又經常導致強者落敗、弱者晉級的局面，慶幸導師們在完成首輪比賽之後還有總共12位的淘汰區復活資格，所以有實力的仍然有望晉級！馬上睇吓有邊幾位參賽者最值得被復活！

文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、參賽者IG圖片

1 ）「天籟之聲」81號 Ash

年僅23歲的Ash現職是一名護士，唔只有一顆天使之心，仲有一把天籟之音，雖然Ash的歌聲在比賽時成功融化評判兼導師，但最後依然輸畀陳泳伽（WINKA）。不過，最後阿祖講咗一句：「我兩個都要晒得唔得？」睇嚟Ash復活機會好大！

參賽者鍾卓穎（Ash）甜美歌聲俘虜全場 。（圖片來源：ViuTV提供圖片）
參賽者鍾卓穎（Ash）甜美歌聲俘虜全場 ，台前幕後都認同，她是少數「箍牙都靚」的女生。（圖片來源：ViuTV提供圖片）
（圖片來源：IG@iamashleyyy___）
未箍牙之前，其實已經係靚女一名。（圖片來源：[email protected]___）

重溫Ash嘅比賽片段：

2 ）「內定冠軍」88號 Jackie 劉展翹

27歲的Jackie劉展翹樣子可愛兼有豐富幕前演出經驗，更盛傳是「內定冠軍」，早於2014年已經涉足演藝團，曾參與「學舌鳥 Mocking Jer」、「CapTV擷電視」、「啱Channel」等網絡平台，亦曾參加過《廣告女皇》，最近更加盟「試當真」，人氣極高！可惜當日Jackie慘敗於日系少女Sica，不少網民即時高呼「還我Jackie」。

（圖片來源：IG@trialanderror924）
孖八Jackie劉展翹在Youtube界本身已經有一定知名度，觀眾緣良好，稱得上係「半出道」，最近有傳加盟試當真。（圖片來源：[email protected]

即重溫Jackie首輪淘汰賽的表現：

3 ）「女版Lokman」 38號 Gao 沈貞巧

仲有「女版Lokman」阿 Gao，連阿祖都聲稱在她身上找到現時MIRROR組長Lokman的影子！不單只跳舞功架十足，而且表演中又能夠活用毛巾及掃把等道具，喜感十足，絕對值得復活繼續玩落去！

（圖片來源：ViuTV圖片）
（圖片來源：ViuTV圖片）

即重溫Gao首輪淘汰賽的表現：

4 ）「中性敗將」87號 葛綽瑤 Yoyo

87號的YoYo在第一輪淘汰賽之前已經獲花姐大讚外形吸引，更爆出一句「唔要MIRROR都要佢」嘅語論，可惜最後表演賞心悅目的她卻敗給「中性」的Dru，事後更有大量網民替YoYo抱不平，留言「明顯YoYo技藝外型魅力都更優勝」、「咁將YoYo轉做中性打扮咪得囉」等。所以YoYo都好有機會呀！

（圖片來源：《全民造星4》截圖）
（圖片來源：《全民造星4》截圖）

即重溫YoYo首輪淘汰賽的表現：

5 ）「樂隊主音」13號 曾善婷Ashi

Ashi是獨立樂隊「小紅帽」的主音，算是今屆《造星》中最有音樂Sence的選手，其自彈自唱表演亦相當之有台型。加上背負住由樂隊歌手轉型做唱跳女團的命運，故事吸引觀眾目光！

（圖片來源：《全民造星4》截圖）
（圖片來源：《全民造星4》截圖）

即重溫Ashi首輪淘汰賽的表現：

6 ）「仙氣擔當」28號 Candy 王家晴

Candy可以話係「仙界大戰」下的壯烈犧牲品！原來憑外形、樣子、人氣度，Candy都被視為必定晉級的大熱人選之一，可惜首輪淘汰賽中卻撞正同樣是「仙女下凡」的IVY So，加上被喻為「自殺式」的唱《紅綠燈》，最終評判在二揀一之下只好淘汰Candy，所以相信Candy有好大機會會成為復活12人的其中之一！

（圖片來源：IG@candyw1219）
（圖片來源：[email protected]

即重溫Candy首輪淘汰賽的表現：

7 ） 「強者下的犧牲品」94號 吳欣諺 Yanis

現時18歲的Yanis在首輪淘汰賽中帶來一首《明愛暗戀補習社》，穿上校服青演的她充滿青春活力，在未表演完畢之前已經吸引到許廷鏗撳燈搶人，可惜當被喻為今屆最強的阿Day表現完畢後，評判只好在二選一之下淘汰Yanis，所以她絕對有潛力再被許廷鏗揀返入隊！

Yanis好有青春活力呀！（圖片來源：《全民造星4》截圖）
Yanis好有青春活力呀！（圖片來源：《全民造星4》截圖）

即重溫Yanis首輪淘汰賽的表現：

8 ）「團長人選」 2號 咖喱 黃雅慧

咖喱黃雅慧今次為參加《全民造星4》狠下心場辭職實現夢想！而且外型亮眼，在拍攝主題MV時又非常照顧其它參賽者，很有大家姐風範！只可惜首輪對正現代舞專家學6號 Hannah，技術層面輸晒！

（圖片來源：全民造星4@ViuTV第7集截圖）
（圖片來源：全民造星[email protected]第7集截圖）

即重溫咖喱首輪淘汰賽的表現：

9 ）「年紀最細」33號 阿妹 黃敏蕎

在第二集登場的阿妹黃敏蕎在首輪遇上萌度滿分的燒賣，最終以表演精彩度敗給對方。然而，即使阿妹憑實力被淘汰，網民依然視她為最有資格成為女團成員的人選，當時亦掀起過一陣「阿妹復活」風，更有不少人一便睇直播，一邊在留言區高呼「還我阿妹」、「阿妹唔復活，我罷睇」類似的說話。

阿妹是今屆年紀最細嘅！（圖片來源：ViuTV官方網相片）
阿妹是今屆年紀最細嘅，而且外在條件滿足晒「女團」嘅特質！（圖片來源：ViuTV官方網相片）

即重溫阿妹首輪淘汰賽的表現：

10 ）「飽歷滄桑」的 24號Ariel曾家瑩

24號Ariel曾家瑩雖然外型比較成熟，但其實她只得16歲，更表示經歷過「校園欺凌」，令自己的性格變得有點不一樣，經常被捕足到黑口黑臉，極不討好。不過Ariel嘅跳舞實力的確唔錯，而且花姐在鏡頭面前應承過要教好Ariel，無理由淨係教首輪咁不負責任啩！

女版ian 何佩

即重溫Ariel首輪淘汰賽的表現：

https://www.youtube.com/watch?v=Sxq81DQ0ajE

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