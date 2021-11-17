全民造星4｜天籟之聲Ash最值得被復活 Jackie輸在評判瞓著超唔抵！

眨吓眼，《全民造星4》已經進入第三周，首輪淘汰賽亦都接近尾聲，當中最高討論度的莫過於是評判經常錯判，令不少瑰寶慘入淘汰區，例如Jackie劉展翹、天籟之聲Ash及敗給中性打扮阿Dru的YoYo等，加上今屆首輪的1對1PK賽制又經常導致強者落敗、弱者晉級的局面，慶幸導師們在完成首輪比賽之後還有總共12位的淘汰區復活資格，所以有實力的仍然有望晉級！馬上睇吓有邊幾位參賽者最值得被復活！

文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、參賽者IG圖片