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全民造星4｜馬欣成熱搜 參賽者61-80號 前大台童星參賽

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撰文：東方新地

今年ViuTV選秀節目《全民造星4》以「組女團」為目標，由海選開始已全城矚目，成功入圍的96強參賽者今日首度現身，一齊邊跳邊唱《前傳》，其中第61至80號參賽者入面有第三集的熱門馬欣，亦有被封為「電臀舞女神」的露髀，還有KB旗下模特兒東東，曾做過大台童星的前Honey Bees成員May May，以及曾參加過《全民造星3》的方方等。

文：東方新地｜圖：ViuTV FB圖片及影片截圖

ViuTV《全民造星4》第61至70號參賽者（右起）燒賣、榛綦、露髀、Vicky、阿Wing、Sam、Sarah、阿J、鉦貽、東東。（圖片來源：ViuTV）
ViuTV《全民造星4》第61至70號參賽者（右起）燒賣、榛綦、露髀、Vicky、阿Wing、Sam、Sarah、阿J、鉦貽、東東。（圖片來源：ViuTV）
ViuTV《全民造星4》第71至80號參賽者（右起）家琪、Ika、Tania、So Ching、May May、Winkie、TABI、馬欣、超酸、方方。（圖片來源：ViuTV）
ViuTV《全民造星4》第71至80號參賽者（右起）家琪、Ika、Tania、So Ching、May May、Winkie、TABI、馬欣、超酸、方方。（圖片來源：ViuTV）

《全民造星4》96強現真身 61-80號參賽者逐個捉

78）馬彩欣（馬欣）未表演完已獲選！

年齡：27
職業：專業舞蹈員／跳舞導師
IG：myyoann

馬欣個人專長：著高跟鞋跳舞/ 香薰治療/ 瑜伽

馬欣有樣有身材，獲讚有點林嘉欣加黃心穎，其相中的小背心Look更獲網友激讚。（圖片來源：ViuTV）
馬欣有樣有身材，獲讚有點林嘉欣加黃心穎，其相中的小背心Look更獲網友激讚。（圖片來源：ViuTV）

馬欣被導師梁祖堯睇高一線

馬欣首次個人演出經驗，是幼稚園畢業禮舞蹈表演，第一次跳舞做主角，表演日入咗醫院出席唔到畢業禮，最後在醫院跳隻歌叫 《butterfly》 。

馬欣的性感舞蹈得到評判三盞滿分入圍！（圖片來源：ViuTV@全民造星4截圖）
馬欣的性感舞蹈得到評判三盞滿分入圍！（圖片來源：[email protected]全民造星4截圖）

馬欣日常嗜好：

跳舞/ 瑜伽/ 踩單車/ 唔返屋企/ 溜兔 / 睇關於超自然既野/ 睇/ 食好西/ 平地著波鞋仆街

1993年12月14日出生的馬欣，下月就踏入28歲，身高158cm。（圖片來源：IG@myyoann）
1993年12月14日出生的馬欣，下月就踏入28歲，身高158cm。（圖片來源：[email protected]

61）曾業喬（燒賣）

年齡：16
職業：學生
IG：siumaiii_0426

燒賣的相片是一張大頭自拍照，有不少網友大讚她勝在自然又大膽，亦有網友笑指因為是FB專頁「燒賣關注組」會員而選擇支持她。（圖片來源：ViuTV）
燒賣的相片是一張大頭自拍照，有不少網友大讚她勝在自然又大膽，亦有網友笑指因為是FB專頁「燒賣關注組」會員而選擇支持她。（圖片來源：ViuTV）

62）何榛綦（榛綦）

年齡：18
職業：學生
IG：natsiennaho

18歲榛綦被指似嫩版張栢芝，亦有網友指她比193個妹更加似女版193，但大部分網友都表示唔識讀佢個名，其實佢個名係讀「津其」。（圖片來源：ViuTV）
18歲榛綦被指似嫩版張栢芝，亦有網友指她比193個妹更加似女版193，但大部分網友都表示唔識讀佢個名，其實佢個名係讀「津其」。（圖片來源：ViuTV）

63）陳嘉瑤（露髀）

年齡：25
職業：舞蹈員
IG：c.rubyy__

有樣有身材的露髀獲讚好有星味，係十強大熱人選，原來擅長「電臀舞」（Twerking）的她，除了開班授課外，又曾以「電臀舞女神」之名登上過ViuTV節目《Show肌》。（圖片來源：ViuTV）
有樣有身材的露髀獲讚好有星味，係十強大熱人選，原來擅長「電臀舞」（Twerking）的她，除了開班授課外，又曾以「電臀舞女神」之名登上過ViuTV節目《Show肌》。（圖片來源：ViuTV）

64）林泳怡（Vicky）

年齡：27
職業：自由身演員／電視節目主持
IG：lamvickyvicky

Vicky自2016年出道，是港台節目《日常8點半》主持，此外亦拍過ViuTV節目《對號入座‎》及《快樂童盟-手作仔》，又參演過劇集《太平紋身店》、《YOLO的練習曲‎》和電影《二次人生》等，樣貌被網友指似梁嘉琪加葉翠翠的混合體。（圖片來源：ViuTV）
Vicky自2016年出道，是港台節目《日常8點半》主持，此外亦拍過ViuTV節目《對號入座》及《快樂童盟-手作仔》，又參演過劇集《太平紋身店》、《YOLO的練習曲》和電影《二次人生》等，樣貌被網友指似梁嘉琪加葉翠翠的混合體。（圖片來源：ViuTV）

65）余施熲（阿Wing）

年齡：19
職業：學生
IG：ahwinggg_

阿Wing是現任醫科生也是人氣YouTuber，主要拍片分享自己的日常生活，其中包括她考DSE攞5**的心得，訂閱者有超過1,300人。（圖片來源：ViuTV）
阿Wing是現任醫科生也是人氣YouTuber，主要拍片分享自己的日常生活，其中包括她考DSE攞5**的心得，訂閱者有超過1,300人。（圖片來源：ViuTV）

66）賴泳騫（Sam）

年齡：22
職業：學生
IG：samantha.lwh

曾到紐約留學的Sam（全稱Samantha），現正就讀於浸大電影學院，有不少網友都指她貌似YouTube頻道《小薯茄》人氣成員阿冰。（圖片來源：ViuTV）
曾到紐約留學的Sam（全稱Samantha），現正就讀於浸大電影學院，有不少網友都指她貌似YouTube頻道《小薯茄》人氣成員阿冰。（圖片來源：ViuTV）

67）楊芷程（Sarah）

年齡：22
職業：主題公園演員
IG：Sarah_yangtszching

今年剛大學畢業的Sarah職業報稱是主題公園演員，社交網上亦有她cosplay虎女和山羊的裝扮，獲網友大讚cute爆，但Sarah的素顏相被網友取笑似外傭姐姐，更有網友指她貌似黃心穎和蔡一智。（圖片來源：ViuTV）
今年剛大學畢業的Sarah職業報稱是主題公園演員，社交網上亦有她cosplay虎女和山羊的裝扮，獲網友大讚cute爆，但Sarah的素顏相被網友取笑似外傭姐姐，更有網友指她貌似黃心穎和蔡一智。（圖片來源：ViuTV）

68）傅奕思（阿J）

年齡：25
職業：自僱人士
IG：jjforjelly

經營網上時裝店兼親自做生招牌Model的阿J，由於相片走懷舊mode，被網友指激似大媽，不過阿J真身染有一頭栗子色的及肩齊蔭頭，走型格路線，能輕易吸睛。（圖片來源：ViuTV）
經營網上時裝店兼親自做生招牌Model的阿J，由於相片走懷舊mode，被網友指激似大媽，不過阿J真身染有一頭栗子色的及肩齊蔭頭，走型格路線，能輕易吸睛。（圖片來源：ViuTV）

69）黃鉦貽（鉦貽）

年齡：25
職業：舞蹈員
IG：zoewcyyy

鉦貽（Zoe）是MIRROR其中一個跳舞導師，曾多次為MIRROR伴舞，樣貌獲讚激似女星湯唯，亦有網友指她貌似陳妙瑛。（圖片來源：ViuTV）
鉦貽（Zoe）是MIRROR其中一個跳舞導師，曾多次為MIRROR伴舞，樣貌獲讚激似女星湯唯，亦有網友指她貌似陳妙瑛。（圖片來源：ViuTV）

70）郭東彩（東東）

年齡：21
職業：美甲師
IG：jazzicabbx

開了一間個人美甲店的東東（Jazzica），是鼓佬KB新公司THE BADDIES FACTORY旗下模特兒，與焯嵐是一對滑板情侶，曾為KB拍過「情義兩難全之玩X爆屯門」系列影片。（圖片來源：ViuTV）
開了一間個人美甲店的東東（Jazzica），是鼓佬KB新公司THE BADDIES FACTORY旗下模特兒，與焯嵐是一對滑板情侶，曾為KB拍過「情義兩難全之玩X爆屯門」系列影片。（圖片來源：ViuTV）

71）莫家琪（家琪）

年齡：27
職業：全職舞蹈員／導師
IG：kakimokkk

家琪是MIRROR演唱會Dancer，也是姜濤表演《Master Class》時的跳舞拍檔之一，曾上過谷德昭主持的ViuTV節目《納米無明火》，介紹她在紅磡的200呎家居，節目中她亦有大騷舞技。（圖片來源：ViuTV）
家琪是MIRROR演唱會Dancer，也是姜濤表演《Master Class》時的跳舞拍檔之一，曾上過谷德昭主持的ViuTV節目《納米無明火》，介紹她在紅磡的200呎家居，節目中她亦有大騷舞技。（圖片來源：ViuTV）

72）廖芷嘉（Ika）

年齡：24
職業：歌手
IG：ikaliu_

個樣有少少混血兒Feel的Ika是一名新晉唱作歌手，曾在今年4月首度推出單曲《LAVA》。（圖片來源：ViuTV）
個樣有少少混血兒Feel的Ika是一名新晉唱作歌手，曾在今年4月首度推出單曲《LAVA》。（圖片來源：ViuTV）

73）陳紀澄（Tania）

年齡：18
職業：學生
IG：taniackc

同前As One成員陳苑澄撞英文名的陳紀澄Tania，曾經代表過香港參加韓國JTBC電視台舉辦的K-Pop舞蹈比賽節目《Stage K》。（圖片來源：ViuTV）
同前As One成員陳苑澄撞英文名的陳紀澄Tania，曾經代表過香港參加韓國JTBC電視台舉辦的K-Pop舞蹈比賽節目《Stage K》。（圖片來源：ViuTV）

74）蘇芷晴（So Ching）

年齡：25
職業：舞蹈員／跳舞老師
IG：soching_nat

So Ching也是姜濤表演《Master Class》時的跳舞拍檔之一，現時為演唱會伴舞外，也有開班教跳舞。（圖片來源：ViuTV）
So Ching也是姜濤表演《Master Class》時的跳舞拍檔之一，現時為演唱會伴舞外，也有開班教跳舞。（圖片來源：ViuTV）

75）譚羨桐（May May）

年齡：20
職業：學生
IG：maymay_mmt

May May曾是薛家燕旗下少女組合Honey Bees成員，在大台做過特約童星，客串過《四個女仔三個Bar》和《愛美麗狂想曲》等劇集，其相片令人想起小丑女。（圖片來源：ViuTV）
May May曾是薛家燕旗下少女組合Honey Bees成員，在大台做過特約童星，客串過《四個女仔三個Bar》和《愛美麗狂想曲》等劇集，其相片令人想起小丑女。（圖片來源：ViuTV）

76）羅詠琪（Winkie）

年齡：22
職業：Freelance model / 跳繩教練
IG：wingki.1118

網友對Winkie跳繩教練都好感興趣，原來她在2014年仲參加過《第十屆世界跳繩青年錦標賽(香港)》，成功攞到多個團體項目冠軍，現時作為教練的她身材更操得勁Fit，一身健康膚色非常搶鏡。（圖片來源：ViuTV）
網友對Winkie跳繩教練都好感興趣，原來她在2014年仲參加過《第十屆世界跳繩青年錦標賽(香港)》，成功攞到多個團體項目冠軍，現時作為教練的她身材更操得勁Fit，一身健康膚色非常搶鏡。（圖片來源：ViuTV）

77）吳秀明（TABI）

年齡：28
職業：唱作歌手
IG：tabi.hk

去年出道做唱作歌手的TABI，已從事音樂工作逾十年，每個月都有作歌上載於社交網，今次相片亦獲讚好有星味，原來她去年曾參加過港姐初選，當時自稱音樂老師的她，成功打入第二輪港姐網上面試，惜最終未能入圍。（圖片來源：ViuTV）
去年出道做唱作歌手的TABI，已從事音樂工作逾十年，每個月都有作歌上載於社交網，今次相片亦獲讚好有星味，原來她去年曾參加過港姐初選，當時自稱音樂老師的她，成功打入第二輪港姐網上面試，惜最終未能入圍。（圖片來源：ViuTV）

79）陳昭煊（超酸）

年齡：25
職業：自由工作者
IG：kilbychan

超酸曾做過郭富城演唱會Dancer，亦曾客串演出電影《衝上雲霄》，現時除了教跳舞外，亦有做美容產品的KOL代言人。（圖片來源：ViuTV）
超酸曾做過郭富城演唱會Dancer，亦曾客串演出電影《衝上雲霄》，現時除了教跳舞外，亦有做美容產品的KOL代言人。（圖片來源：ViuTV）

80）方芷欣（方方）

年齡：26
職業：專業舞蹈員
IG：fongfongfong_

方方是《全民造星2》十強參賽者Tank（梁德忠）的女友，去年方方曾參加過《造星3》，可惜表演《666》敗給了Kimman（黃劍文），令她在進入20強後止步，今年她再度挑戰《造星4》，網友都希望她能夠攞到冠軍。（圖片來源：ViuTV）
方方是《全民造星2》十強參賽者Tank（梁德忠）的女友，去年方方曾參加過《造星3》，可惜表演《666》敗給了Kimman（黃劍文），令她在進入20強後止步，今年她再度挑戰《造星4》，網友都希望她能夠攞到冠軍。（圖片來源：ViuTV）

仲有其他參賽者：

參賽者1-20號 有余香凝細妹余潔滢 古天樂旗下藝人《造星3》子涓等

參賽者21-40號 有亞姐冠軍 女版黃宗澤 同姜濤緋聞女友？

參賽者41-60號 有歐陽巧瑩細妹 翻版Regen

參賽者81-96號 有193細妹《超級巨聲》趙展彤 仲有《造星3》阿Bee同Christine

即睇《全民造星4》記者會：

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