全民造星4｜30強即將誕生 大熱Marf係死亡名單? Alice劣唱隨時累死阿Mic
ViuTV皇牌節目《全民造星4》的第三輪淘汰賽即將完結，係時候嚟睇睇邊幾位參賽者有機會夠晉身下一輪30強的賽事！當中包括最受爭議的上屆20強方方、大熱門阿Day以及顏值擔當Ivy So，暫時叫住過咗「即時死亡」。
文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、參賽者IG圖片
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第三輪最後一場淘汰賽A1 對 B2
第三輪淘汰賽的最後一場於第26集上演，分別是由大熱門阿Marf、WinWin、CK以及So Ching四名成員組成的A1組，對上由女版Lokman 阿Guo、Alice以及阿Mic組成的B2組，當阿Mic是中死亡名單。
Marf竟然係死亡名單？
第三輪淘汰賽是預先由兩組導師在各個小組中挑選出小組對戰中落敗被淘汰的「死亡名單」，當中梁祖堯就以「最多憂慮」、「最多不確定性」、「心理質素未準備好」為由在B2組揀選了阿Mic為「即時死亡」。而A1方面，只見製作組甚至寶姐都略嫌偏心Marf，正常許廷鏗在揀選途中拿起Marf的資料時，在旁的寶姐立即喝止，仲話：「你放低先，我哋逐張睇。」繼而當許廷鏗繼續堅持，製作組亦刻意草率帶過，非常偏心。結果到今集結束都未向觀眾透露A1組的「死亡名單」。
Alice隨時累死阿Mic
在A1組對B2組的「自選項目」比賽中，首先出場的A1組以「狼人殺」為主題，上演了一場名為《天黑請閉眼》的舞蹈表演，雖然一句歌都冇唱過，但所有評判都一致好評，唔單止花姐透露A1四名組員中有三名都是自己的Top5人選，評判卓韻芝更斷言A1組有實力與Mirror對決，評價極高！然而B2組的選擇了仿百老匯歌劇版本的《天台飛人》，當中Alice的唱歌發揮得認真麻麻，評判亦對B2組的表現批評多多，似乎阿Mic真係凍過水！