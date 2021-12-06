全民造星4｜30強即將誕生 大熱Marf係死亡名單? Alice劣唱隨時累死阿Mic

ViuTV皇牌節目《全民造星4》的第三輪淘汰賽即將完結，係時候嚟睇睇邊幾位參賽者有機會夠晉身下一輪30強的賽事！當中包括最受爭議的上屆20強方方、大熱門阿Day以及顏值擔當Ivy So，暫時叫住過咗「即時死亡」。

文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、參賽者IG圖片