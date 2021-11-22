全民造星4｜梁祖堯復活39歲謝裕鈴被網民狂鬧 開腔認衰仔：比賽無可能公平
上星期五，ViuTV皇牌節目《全民造星4》公布了60強名單，當中12位「復活」的參選者中，39歲謝裕鈴能夠晉級的賽果令網民極為不滿，直斥導師梁祖堯處事自私兼偏心。終於，梁祖堯透過個人IG公開回應，自認自己有作為導師的不足，但堅持謝裕鈴有她晉級的理由。
文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、參賽者IG圖片
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梁祖堯自認有不足
阿祖在個人IG中表示，其實《全民造星4》實時已經到第五輪20強的階段，上星期的60強名單已經是接近3個月前的事情。對於復活被斥謝裕鈴而放棄阿妹、Yanis以及Jackie等大受歡迎的參賽者一事無，梁祖堯亦自認有不足之處：「大家嘅意見我都有睇到，真的，衷心和虛心受教，都多謝大家讓我看見自己作為一個導師嘅不足，完全無嗰種嘩呢個第時紅硬嘅遠見。不過呢個亦都係我好難得嘅成長機會，我會努力學習和改進。」
堅持復活謝裕鈴
雖然阿祖自認沒有「遠見」，但他對於復活謝裕鈴的舉動並不認為是不妥：「比賽算唔算公平？講真，係無可能公平的…表演，從來沒有輸赢，只有喜歡不喜歡…我必須要講句公道說話，你有權話呀ling 雖然年紀大，有權覺得佢唔係女團人選，但係當晚佢嘅壓台感實在比好多其他參賽者優勝，雖然我哋係認識，但係佢10年以上嘅舞台經驗就係為佢帶來表演氣場嘅原因，我相信呢一點大家都冇辦法否認嘅，而復活區內我認識嘅人亦唔止佢一個。而點解39歲就唔可以追夢？復活方方，同樣因為舞台實力。」然而，不少網民閱畢阿祖的心聲後依然未收貨。