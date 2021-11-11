全民造星4｜Dru 鍾君珩「女團小王子」雙11登場 靚仔過MIRROR成集郵對象
《全民造星4》女團選拔來到第9集，出現最俊朗參賽者11號鍾君珩（Dru），有觀眾甚至認為「MIRROR 12子加埋都無佢咁靚仔」！從事醫學美容的鍾君珩在參賽期間深得其他女團員喜愛，成為集郵對象！
文：東方新地 圖：ViuTV
11號鍾君珩（Dru）顏值勝過MIRROR 12子！
年齡：29
職業：醫學美容
IG：dru.chung
11月11日登場的11號鍾君珩Dru外貌中性，身高178cm，個人專長係「唱歌/ 吉他/ 籃球/ 駕駛小型飛機」，獲網友大讚又高又型，好期待她能夠跑出。
3妹加持！Dru成為集郵對象
1992年10月06日出生的Dru剛踏入29歲，自我介紹時表示「某程度上，我是一個非常堅持自己的決定及想法的人。」型格態度深得其他女團員傾慕，連193妹都分享合照以示支持：
全民造星FAQ
Q： 《全民造星4》今屆賽制如何？
A： 《全民造星4》比賽由11月1日展開，第一輪前哨戰，由96人晉級至60強，參賽者採取「二人一組」淘汰制，先作1分30秒的表演，並透過抽籤決定出場次序；每位獲選晉級的女生，將分別隸屬導師梁祖堯或許廷鏗組別，30人一組。
Q： 《全民造星4》評判是誰？
首輪評判是鄭融、當奴及朱栢康，其中朱柏康曾參演《金都》，首次擔綱電影男主角即獲得「第39屆香港電影金像獎最佳男主角」。不過第一輪三位評判被網民狠批「唔夠專業，更揶揄當奴朱栢康「呃Show錢！」
Q： 《全民造星4》今屆女團經理人阿Wing是誰？
節目監製花姐經常在節目中搶晒風頭，但到今屆曾表示要「退下火線」，力捧新女團經理人Wing戴穎上位，被稱為「新花姐」。而其實這位「新花姐」來頭唔小，而且同MIRROR亦好有淵源！詳見：經理人阿Wing戴穎起底