全民造星4｜Dru 鍾君珩「女團小王子」雙11登場 靚仔過MIRROR成集郵對象

《全民造星4》女團選拔來到第9集，出現最俊朗參賽者11號鍾君珩（Dru），有觀眾甚至認為「MIRROR 12子加埋都無佢咁靚仔」！從事醫學美容的鍾君珩在參賽期間深得其他女團員喜愛，成為集郵對象！

文：東方新地 圖：ViuTV