全民造星4｜大熱門19歲Marf穩入女團 曾與姜濤拍廣告 為家人朋友放膽一博
《全民造星4》3號參賽者Marf邱彥筒由初賽擊敗上屆20強選手方方開始已經被視為大熱人馬，無論唱功、舞技、甚至演技都是所有參賽者當中的上游份子，節目播出後，Marf的IG Followers亦最初的幾千一躍到現時超過6萬。但其實她並沒有接受過正規的唱歌和演戲訓練，跳舞亦僅4年前才開始。
文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、參賽者IG圖片
姜濤都係佢粉絲？
在Marf參加《全民造星4》之前其曾與MIRROR人氣王姜濤一齊拍攝過廣告，及後對方亦有追蹤自己的IG。在節目播出初期，Marf因為表現突出而曾經傳出過她是「姜濤都係佢粉絲」的參賽者，但事實上Marf與姜濤合作的廣告早於去今年5月已經播出。
為家人朋友放膽追夢
Marf在第一輪淘汰賽雖然表演非常成功，就連花姐都點名大讚，但在她表演完畢之後，她卻突然感觸落淚。其實Marf之所以突然激動，原因是她不希望辜負身邊支持自己的人，而她亦是得到家人和朋友的鼓勵，才有勇氣放膽追夢，她曾向傳媒表示想趁自己「1字頭」去挑戰自己，「Nothing To Lose」，最後成功晉身40強。
重溫她第一輪淘汰賽的表現：
重溫她第二輪淘汰賽的表現：
海選演技三度KO梁祖堯
在海選時，Marf曾被梁祖堯即興考驗演技，他們二人扮演一對拍拖5年的情侶，Marf要令梁祖堯為自己的出軌認錯，而她即席設計的對白既貼地又刁鑽，竟然令梁祖堯接不下去三度KO，最後只能尷尬地向Marf笑說：「Thank You！」
聽完Meghan似注射強心針
Marf早前接受傳媒訪問時透露，自己復小就喜歡韓國女子組合2NE1，亦曾跳過Cover，至15歲才正式學跳舞。至於唱歌方面，她表示自己受到美國歌手Meghan Trainor很多啟發，而且聽完Meghan的歌也像注了強心針一樣，所以無意中亦模仿了對方較Vintage的唱腔和風格。