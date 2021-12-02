全民造星4｜大熱門19歲Marf穩入女團 曾與姜濤拍廣告 為家人朋友放膽一博

《全民造星4》3號參賽者Marf邱彥筒由初賽擊敗上屆20強選手方方開始已經被視為大熱人馬，無論唱功、舞技、甚至演技都是所有參賽者當中的上游份子，節目播出後，Marf的IG Followers亦最初的幾千一躍到現時超過6萬。但其實她並沒有接受過正規的唱歌和演戲訓練，跳舞亦僅4年前才開始。

文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、參賽者IG圖片