全民造星5丨38號王天宇畀人搣燈即爆seed狂鬧 罪狀極多激嬲製作組！
19歲王天宇罪狀極多 扮病出街busking激嬲製作組
19歲王天宇經過首輪面試後成功入圍，不過每次為節目團歌《前傳》MV排舞時就經常遲到，遲到之餘仲要藉口多多。其中一次更以生病為由缺席排舞，不過就被工作人員發現王天宇當晚竟然出旺角街頭Busking。當場畀人踢爆講大話嘅王天宇就解釋指：「我可能係夜晚出咗去，不過我朝早就起唔到身。我唔係去咗Busking，我係出咗去，跟住食咗個飯，我係經過跟住就唱咗一兩首。」
擅自加長表演時間 令耀Sir開聲訓斥
之後到60強表演綵排當時，王天宇又擅自將分半鐘表演加長到兩分半，搞到耀Sir都忍唔住鬧：「咁長嘅喂，你知唔知表演係幾分鐘？」畀人鬧違規嘅王天宇態度依舊，長篇大論為自己辯解：「因為我覺得如果只係長Pre-chorus（導歌）會好似唔係好夠，冇嗰個情緒起伏。」
60強表演畀人搣燈 即爆seed狂鬧：我講普通話一定多過佢講白話
好戲陸續有嚟，王天宇於正式比賽自彈自唱普通話歌《畢竟深愛過》，一開頭兩位評判Edward Chan及陳詠燊給予藍燈，不過Edward Chan突然話：「我呢個藍燈係有條件嘅，我想你再唱一次主歌畀我聽，用番你唱副歌嘅方法，去唱番個主歌畀我聽。如果你做唔到我心中嗰件事，我係會攞走藍燈。」
Edward老師熄燈
最後Edward Chan都係收走藍燈，指王天宇咬字差，唔肯打開個口唱歌，王天宇亦因此由60強跌落復活區。王天宇一入後台就即刻爆seed狂鬧：「啱啱兩盞燈時，佢叫我再唱一次，我以為佢唔會取消，我已經按照佢要求改變唱腔，佢都照撳熄我個燈，冇嘢好講，嗰下好嬲，講真，憤怒嘅！我唔覺得我咬字有問題，因為普通話﹑國語係我嘅母語，我講普通話一定多過佢講白話，咬字方面有咩問題呢？佢可以話我唱腔有問題，但我真係唔覺得咬字有問題，每個字讀出嚟都清楚，好老實好躁底，可能我唱歌唔啱你所願，你覺得好難聽，但唔係以咬字唔清楚好輕易將一個人扔進復活區，而且我認為﹑我自問我實力係唔會差過某啲喺60強嘅選手。」
王天宇怒鬧街頭表演者 用詞公然侮辱同性戀者
早前有網民突然喺討論區上傳影片，指控王天宇先前嘅過分行為，直斥：「今次你想紅都難，又講哂粗口，又話要打X人！」片主果然好火！
原來影片拍攝時間係2021年7月，一名疑似王天宇嘅男子，正穿住藍色日本餐廳工作服，係旺角豉油街位置不斷用粗口挑釁Cap帽街頭表演者Oliver Ma（馬賦馳），當中王天宇部分言論仲影射同性戀者嘔心：「影我做乜X？我企喺度聽歌唔得呀？」、「你個樣成個女人咁呀，好難睇呀你個樣！」、「你好X Gay呀，X街，X你老X。」、「你再唔唱打你㗎啦！」
連翻大鬧只因Busking霸位起
睇返影片，當時至少有3位男士包圍辱罵馬賦馳，疑似王天宇嘅男子明顯較為大聲，仲向途人道出馬賦馳種種不是：「今日Busking霸位，我哋一個女仔喺度霸位，佢粒聲唔出霸咗個位，恰女人！」、「一個女仔喺度霸位你喺度恰X人，我X你老X呀！」就咁聽似乎係因霸位問題而起爭執。片段曝光迅速成為網絡熱話。
王天宇參選報稱為自由工作者 實則曾係餐廳樓面侍應
睇返ViuTV選秀節目《全民造星5》公布嘅資料，王天宇報稱自己為「自由工作者」，網民就指王天宇參選前（約2021年），當時佢約只有16歲，曾在旺角東京街某日本餐廳任樓面侍應，網民更指：「真心驚去到嗰度食野，會唔會比人打！」
其他網民都好熱烈回應，仲有人爆出更多鮮為人知嘅內幕：「而家係東京街個金毛仔班fd搵兩條女去人肉霸位busking，但又未開壇，oliverma早開壇，跟住個金毛仔衝出嚟話打x人」、「但如果係得罪咗東京街伙記d fd，就隨時會比人打x。我就真係唔敢去佢度食嘢了，點知會唔會一坐低，佢就衝出嚟話我霸咗佢班fd個位（哪怕佢班fd未到），就要打x我！」
網民洗版式留言怒摷王天宇 反問點解MK仔都上電視
影片流出後，網民幾乎一面倒唔撐王天宇，仲洗版式轟炸王天宇IG：「果然係國際大刀會，撈偏mk仔都上電視」、「想睇你返去東京街做侍應多啲」、「做侍應幾啱你，唱歌咁難聽，大聲夾惡」、「話人哋個樣好gay好難睇，點知自己都係」。
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