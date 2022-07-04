全民造星5｜密鑼緊鼓 有傳賽制改回全男班 大師兄MIRROR出馬全球性揀蟀

ViuTV的選秀節目《全民造星》系列發掘了不少有潛質藝人，包括打造了本地天團MIRROR，去年《全民造星4》更組成女子組合COLLAR，聲勢一時無兩。據知ViuTV已開始籌備《全民造星5》，並已開會決定以甚麼形式、主題舉行，有傳今次將改回全男班，由12位MIRROR成員親自出馬去英國及美國等地招兵買馬，唔通想搵老外來參賽拓展海外市場？