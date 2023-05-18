全民造星5｜大熱2號Nathan魏念恩驚傳女友墮樓亡 IG頭像轉黑圖
《全民造星5》Nathan女友疑受情緒病困擾
昨日（17日）凌晨2時許，一名26歲姓陳女子於葵涌石籬邨高處墮下身亡，據指死者生前受情緒病困擾，目前警方列「自殺」處理。有傳該名死者為Nathan女友，引起網民熱議，惟他本人未有就傳聞作出回應，不過其IG頭像已轉為全黑。
Nathan魏念恩全民造星5｜職業「碼頭龍機操作員」
早在《全民造星5》宣傳MV入面，Nathan魏念恩已得到CloseUp鏡頭，佢申報職業係「碼頭龍機操作員」，所以MV開頭亦以他的工作背景取景，但其實佢懂得打鼓和結他，MV中亦有一展身手。
Nathan魏念恩全民造星5｜展現音樂才華
Nathan全民造星5｜魏念恩（Nathan）全民造星5的參賽者（參賽編號2號），他是一位摩羯座的人，擁有著積極、勤奮、實幹、有耐心的特性。在興趣方面，他喜歡露營等戶外活動。他非常擅長彈結他和打鼓，常常在自己創作的音樂中展現自己的才華與熱情。
從MBTI性格分析角度來看，魏念恩（Nathan）是一位ISTJ類型人格，MBTI人格測試中被稱為「物流師」人格。這種類型的人通常非常注重細節和組織，做事謹慎而積極，也非常注重自己的責任和義務。他們通常是非常可靠和穩定的人，並注重自己的獨立性和自主性。
魏念恩（Nathan）擁有豐富的音樂創作能力和熱情，同時也注重對生活的細節和組織。他最喜愛的電影類型是勵志類型，最喜愛的歌曲類型是Jazz，展現出他對於音樂和生活的熱愛和包容。相信他能夠在全民造星5的比賽中，展現出自己的才華和魅力，成為一位傑出的音樂人。
Nathan魏念恩全民造星5｜參賽者資料
參賽編號: 2
姓名： Nathan
全名 : 魏念恩
IG : Nathanael_ngai
生日 : 1998/01/08
年齡 : 25
星座 : 摩羯座
身高 : 176
地區 : 香港
日常愛好 : 露營
個人專長 : 彈結他、打鼓
最喜愛的電影類型 : 勵志
最喜愛的電影 : The Secret Life of Walter Mitty
最喜愛的歌曲類型 : Midnight rendezvous、CASIOPEA
最喜愛的歌曲 : Jazz
Nathan魏念恩全民造星5｜自我介紹片段
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