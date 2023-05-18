全民造星5｜大熱2號Nathan魏念恩驚傳女友墮樓亡 IG頭像轉黑圖

《全民造星5》的2號參賽者魏念恩（Nathan）未出道已有fans，又曾為COLLAR成員Winka（陳泳伽）擔任MV男主角，被視為大熱人馬，但今日（18日）有傳媒報道指Nathan女友驚傳墮樓身亡，雖然Nathan本人未有回應傳聞，但其IG頭像已轉為全黑，疑為悼念女友。