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全民造星5｜大熱2號Nathan魏念恩驚傳女友墮樓亡 IG頭像轉黑圖

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《全民造星5》的2號參賽者魏念恩（Nathan）未出道已有fans，又曾為COLLAR成員Winka（陳泳伽）擔任MV男主角，被視為大熱人馬，但今日（18日）有傳媒報道指Nathan女友驚傳墮樓身亡，雖然Nathan本人未有回應傳聞，但其IG頭像已轉為全黑，疑為悼念女友。

全民造星5
（圖片來源：[email protected]_ngai）

《全民造星5》Nathan女友疑受情緒病困擾

昨日（17日）凌晨2時許，一名26歲姓陳女子於葵涌石籬邨高處墮下身亡，據指死者生前受情緒病困擾，目前警方列「自殺」處理。有傳該名死者為Nathan女友，引起網民熱議，惟他本人未有就傳聞作出回應，不過其IG頭像已轉為全黑。

全民造星5 魏念恩Nathan）是《全民造星V》參賽者，參賽編號是2號。
魏念恩（Nathan）是《全民造星V》參賽者，參賽編號是2號。（圖片來源：[email protected]_ngai）

Nathan魏念恩全民造星5｜職業「碼頭龍機操作員」

早在《全民造星5》宣傳MV入面，Nathan魏念恩已得到CloseUp鏡頭，佢申報職業係「碼頭龍機操作員」，所以MV開頭亦以他的工作背景取景，但其實佢懂得打鼓和結他，MV中亦有一展身手。

全民造星5 Nathan擅長彈結他和打鼓，對音樂抱有熱誠。
Nathan擅長彈結他和打鼓，對音樂抱有熱誠。（圖片來源：[email protected]_ngai）

Nathan魏念恩全民造星5｜展現音樂才華

Nathan全民造星5｜魏念恩（Nathan）全民造星5的參賽者（參賽編號2號），他是一位摩羯座的人，擁有著積極、勤奮、實幹、有耐心的特性。在興趣方面，他喜歡露營等戶外活動。他非常擅長彈結他和打鼓，常常在自己創作的音樂中展現自己的才華與熱情。

Nathan全民造星5 全民造星5 Nathan 魏念恩 生日1998年01月08日
Nathan 魏念恩 生日1998年01月08日（圖片來源：《全民造星V》MV）

從MBTI性格分析角度來看，魏念恩（Nathan）是一位ISTJ類型人格，MBTI人格測試中被稱為「物流師」人格。這種類型的人通常非常注重細節和組織，做事謹慎而積極，也非常注重自己的責任和義務。他們通常是非常可靠和穩定的人，並注重自己的獨立性和自主性。

魏念恩（Nathan）擁有豐富的音樂創作能力和熱情，同時也注重對生活的細節和組織。他最喜愛的電影類型是勵志類型，最喜愛的歌曲類型是Jazz，展現出他對於音樂和生活的熱愛和包容。相信他能夠在全民造星5的比賽中，展現出自己的才華和魅力，成為一位傑出的音樂人。

Nathan魏念恩全民造星5｜參賽者資料

參賽編號: 2
姓名： Nathan
全名 : 魏念恩
IG : Nathanael_ngai
生日 : 1998/01/08
年齡 : 25
星座 : 摩羯座
身高 : 176
地區 : 香港
日常愛好 : 露營
個人專長 : 彈結他、打鼓
最喜愛的電影類型 : 勵志
最喜愛的電影 : The Secret Life of Walter Mitty
最喜愛的歌曲類型 : Midnight rendezvous、CASIOPEA
最喜愛的歌曲 : Jazz

Nathan魏念恩全民造星5｜自我介紹片段

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_ngai、《全民造星V》MV、《一手造成》MV資料或影片來源：[email protected]

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