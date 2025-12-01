全民造星6｜卓韻芝被網民狠批破壞賽制公平性 Gareth T爆笑金句獲封MVP

《全民造星6》第四回合播出後，評審團表現成為全城熱話，其中卓韻芝因偏心爭議被網民狠批，而Gareth T則憑爆笑金句成功逆轉劣勢。節目中卓韻芝的評審決定引起巨大爭議，網民質疑她過分偏心個別參賽者，令原本不應被淘汰的實力派選手慘遭出局。相反，Gareth T雖然開場時被批評評語太少，但後來憑連串爆笑評語瞬間扭轉網民態度，成為當晚最大驚喜。

卓韻芝偏心爭議引爆網民怒火

卓韻芝在節目中的評審表現引起網民強烈不滿，大批網民指控她過分偏心參賽者Jay，導致Harry Kwan和Kai等實力派選手被不公平淘汰。有網民憤怒表示「睇完呢集好憎卓韻芝，對Harry Kwan都唔公平呀，同埋抹殺了佢地全部既努力」，認為評審完全忽略了參賽者的用心準備。更有網民直指卓韻芝「太清楚造星玩法，但聰明過頭去諗埋製作組想點，而忽略咗更重要嘅部分」，質疑她的專業判斷。

網民狠批卓韻芝破壞賽制公平性

網民對卓韻芝的評審方式極度不滿，認為她完全破壞了比賽的公平性和原有意義。有網民怒斥「小組對決變咗單人唱歌battle，仲要Jay Lam唱得好難聽，我真係諗唔明點解為咗保一個人要留成隊group 2」，質疑整個評審過程的合理性。更有網民指出「因評判的不專業，玩爛個賽制，foul左唔止一個原本唔會被foul既人」，認為這種不公平的評審方式間接影響了第11人投票結果，對其他參賽者造成不公。

Gareth T開場被轟後爆笑金句救場

至於評判Gareth T在節目開始時表現平平，面對Group 2的表演只以「我冇咩嘢好講」帶過，立即被網民炮轟「唔明點解搵佢做評判」。不過當評語環節結束後，Gareth T突然開始發功，連環爆出多句爆笑評語，包括形容畢佬「如果唔唱歌，其實好型」，以及評價Michael「好似張天賦，但如果我同佢講佢似張天賦，又好似唔係太好」等金句。他更建議「如果我係負責構思呢個舞台，我唔會要佢哋著返周殷廷件衫囉」，瞬間令整個評審間氣氛輕鬆起來。

網民態度大逆轉Gareth T成第四輪評判MVP

經過Gareth T的一輪爆笑表現後，網民態度完全逆轉，原本批評他的網民紛紛「收返」之前的負評。有網民直言「邊個話GT呃show錢架」，更有網民大讚「GT係MVP」，認為他可能是擔心影響之後的battle才一開始比較收斂。討論區充滿讚賞聲音，網民笑言「gt宜家又咁撚多嘢講」，他的「太似張天賦」評語更被網民封為全晚最大亮點，成功從被轟變成當晚最受歡迎的評審。

其他評審表現平穩獲網民認同

相比起卓韻芝和Gareth T的爭議表現，張蚊、趙善恆@ToNick和陳考威三位評審的表現則相對平穩，網民對他們沒有太多負面意見。不過有網民就認為張蚊的鏡頭太少，根本很少見到他發表評論，希望製作組能給予更多機會讓觀眾了解她的專業意見。

全民造星6 卓韻芝 網民質疑卓韻芝過分偏心Jay（圖片來源：ViuTV）
網民質疑卓韻芝過分偏心Jay（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 卓韻芝 網民初時批評Gareth T評語太少（圖片來源：ViuTV）
網民初時批評Gareth T評語太少（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 卓韻芝 Gareth T爆出連串爆笑評語（圖片來源：ViuTV）
Gareth T爆出連串爆笑評語（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 卓韻芝 連卓韻芝都讚Gareth T意見好好！（圖片來源：ViuTV）
連卓韻芝都讚Gareth T意見好好！（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 卓韻芝 趙善恆陳考威表現相對平穩（圖片來源：ViuTV）
趙善恆陳考威表現相對平穩（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 卓韻芝 趙善恆陳考威表現相對平穩（圖片來源：ViuTV）
趙善恆陳考威表現相對平穩（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 卓韻芝 張蚊太少鏡頭。（圖片來源：ViuTV）
張蚊太少鏡頭。（圖片來源：ViuTV）

