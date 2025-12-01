全民造星6｜卓韻芝被網民狠批破壞賽制公平性 Gareth T爆笑金句獲封MVP

《全民造星6》第四回合播出後，評審團表現成為全城熱話，其中卓韻芝因偏心爭議被網民狠批，而Gareth T則憑爆笑金句成功逆轉劣勢。節目中卓韻芝的評審決定引起巨大爭議，網民質疑她過分偏心個別參賽者，令原本不應被淘汰的實力派選手慘遭出局。相反，Gareth T雖然開場時被批評評語太少，但後來憑連串爆笑評語瞬間扭轉網民態度，成為當晚最大驚喜。