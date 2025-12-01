全民造星6｜卓韻芝被網民狠批破壞賽制公平性 Gareth T爆笑金句獲封MVP
卓韻芝偏心爭議引爆網民怒火
卓韻芝在節目中的評審表現引起網民強烈不滿，大批網民指控她過分偏心參賽者Jay，導致Harry Kwan和Kai等實力派選手被不公平淘汰。有網民憤怒表示「睇完呢集好憎卓韻芝，對Harry Kwan都唔公平呀，同埋抹殺了佢地全部既努力」，認為評審完全忽略了參賽者的用心準備。更有網民直指卓韻芝「太清楚造星玩法，但聰明過頭去諗埋製作組想點，而忽略咗更重要嘅部分」，質疑她的專業判斷。
網民狠批卓韻芝破壞賽制公平性
網民對卓韻芝的評審方式極度不滿，認為她完全破壞了比賽的公平性和原有意義。有網民怒斥「小組對決變咗單人唱歌battle，仲要Jay Lam唱得好難聽，我真係諗唔明點解為咗保一個人要留成隊group 2」，質疑整個評審過程的合理性。更有網民指出「因評判的不專業，玩爛個賽制，foul左唔止一個原本唔會被foul既人」，認為這種不公平的評審方式間接影響了第11人投票結果，對其他參賽者造成不公。
Gareth T開場被轟後爆笑金句救場
至於評判Gareth T在節目開始時表現平平，面對Group 2的表演只以「我冇咩嘢好講」帶過，立即被網民炮轟「唔明點解搵佢做評判」。不過當評語環節結束後，Gareth T突然開始發功，連環爆出多句爆笑評語，包括形容畢佬「如果唔唱歌，其實好型」，以及評價Michael「好似張天賦，但如果我同佢講佢似張天賦，又好似唔係太好」等金句。他更建議「如果我係負責構思呢個舞台，我唔會要佢哋著返周殷廷件衫囉」，瞬間令整個評審間氣氛輕鬆起來。
網民態度大逆轉Gareth T成第四輪評判MVP
經過Gareth T的一輪爆笑表現後，網民態度完全逆轉，原本批評他的網民紛紛「收返」之前的負評。有網民直言「邊個話GT呃show錢架」，更有網民大讚「GT係MVP」，認為他可能是擔心影響之後的battle才一開始比較收斂。討論區充滿讚賞聲音，網民笑言「gt宜家又咁撚多嘢講」，他的「太似張天賦」評語更被網民封為全晚最大亮點，成功從被轟變成當晚最受歡迎的評審。
其他評審表現平穩獲網民認同
相比起卓韻芝和Gareth T的爭議表現，張蚊、趙善恆@ToNick和陳考威三位評審的表現則相對平穩，網民對他們沒有太多負面意見。不過有網民就認為張蚊的鏡頭太少，根本很少見到他發表評論，希望製作組能給予更多機會讓觀眾了解她的專業意見。