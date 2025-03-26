全民造星6｜12位參賽者搶先睇！有位勁有來頭奪多個國際性獎項 最細選手只得16歲

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ViuTV選秀節目《全民造星6》近日開始面試，唔少網民都表示對今屆嘅參賽者十分好奇！今日（26日）《全民造星6》就進行海選現場直擊，更搶先公開當中嘅12位參賽者，當中最細嘅更只得16歲。以下就會為大家整理今日率先曝光嘅12位選手！

《全民造星6》參賽者搶先睇｜徐浩明（Corey）

年齡：23歲

職業：Beatbox導師

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全民造星6 參賽者 23歲嘅徐浩明係音樂學院音樂演奏系Beatbox導師，更於多個國際性Beatbox比賽取得佳績。（圖片來源：ViuTV）
23歲嘅徐浩明係音樂學院音樂演奏系Beatbox導師，更於多個國際性Beatbox比賽取得佳績。（圖片來源：ViuTV）

《全民造星6》參賽者搶先睇｜張晴風（Caelan）

年齡：23歲

職業：Freelance時裝設計師

個人社交平台：Ig@craezii_kuy

全民造星6 參賽者 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

《全民造星6》參賽者搶先睇｜楊皓軒（Louis）

年齡：17歲

職業：學生

個人社交平台：-

全民造星6 參賽者 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

《全民造星6》參賽者搶先睇｜董扉（Felix）

年齡：17歲

職業：學生

個人社交平台：-

全民造星6 參賽者 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

《全民造星6》參賽者搶先睇｜張瑋麟（Nathan）

年齡：23歲

職業：演員、模特兒

個人社交平台：Ig@nathancwll

全民造星6 參賽者 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

《全民造星6》參賽者搶先睇｜陳瑨羲（Ian）

年齡：21歲

職業：Dancer、Freelance駐唱

個人社交平台：Ig@ianhannz

全民造星6 參賽者 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

《全民造星6》參賽者搶先睇｜畢志傑（Anthony）

年齡：-

職業：Dancer

個人社交平台：Ig@illzput

全民造星6 參賽者 Anthony嘅社交平台有唔少到外國參賽嘅照片，當中亦可見佢獲獎無數！（圖片來源：ViuTV）
Anthony嘅社交平台有唔少到外國參賽嘅照片，當中亦可見佢獲獎無數！（圖片來源：ViuTV）

《全民造星6》參賽者搶先睇｜麥卓恆（Jay）

年齡：23歲

職業：兼職模特兒

個人社交平台：[email protected]

全民造星6 參賽者 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

《全民造星6》參賽者搶先睇｜姚浩銘

年齡：24歲

職業：模特兒

個人社交平台：-

全民造星6 參賽者 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

《全民造星6》參賽者搶先睇｜關曉隆（Bosco）

年齡：18歲

職業：學生

個人社交平台：Ig@bosco_bk_

全民造星6 參賽者 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

《全民造星6》參賽者搶先睇｜鍾家煒（Matthew）

年齡：-

職業：內容創作者

個人社交平台：-

全民造星6 參賽者 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

《全民造星6》參賽者搶先睇｜陳曉希（Jacky）

年齡：16歲

職業：學生

個人社交平台：Ig@jackycccchannnn

全民造星6 參賽者 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

撰文：東方新地圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

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