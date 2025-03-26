全民造星6｜12位參賽者搶先睇！有位勁有來頭奪多個國際性獎項 最細選手只得16歲
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ViuTV選秀節目《全民造星6》近日開始面試，唔少網民都表示對今屆嘅參賽者十分好奇！今日（26日）《全民造星6》就進行海選現場直擊，更搶先公開當中嘅12位參賽者，當中最細嘅更只得16歲。以下就會為大家整理今日率先曝光嘅12位選手！
《全民造星6》參賽者搶先睇｜徐浩明（Corey）
年齡：23歲
職業：Beatbox導師
個人社交平台：-
《全民造星6》參賽者搶先睇｜張晴風（Caelan）
年齡：23歲
職業：Freelance時裝設計師
個人社交平台：Ig@craezii_kuy
《全民造星6》參賽者搶先睇｜楊皓軒（Louis）
年齡：17歲
職業：學生
個人社交平台：-
《全民造星6》參賽者搶先睇｜董扉（Felix）
年齡：17歲
職業：學生
個人社交平台：-
《全民造星6》參賽者搶先睇｜張瑋麟（Nathan）
年齡：23歲
職業：演員、模特兒
個人社交平台：Ig@nathancwll
《全民造星6》參賽者搶先睇｜陳瑨羲（Ian）
年齡：21歲
職業：Dancer、Freelance駐唱
個人社交平台：Ig@ianhannz
《全民造星6》參賽者搶先睇｜畢志傑（Anthony）
年齡：-
職業：Dancer
個人社交平台：Ig@illzput
《全民造星6》參賽者搶先睇｜麥卓恆（Jay）
年齡：23歲
職業：兼職模特兒
個人社交平台：[email protected]
《全民造星6》參賽者搶先睇｜姚浩銘
年齡：24歲
職業：模特兒
個人社交平台：-
《全民造星6》參賽者搶先睇｜關曉隆（Bosco）
年齡：18歲
職業：學生
個人社交平台：Ig@bosco_bk_
《全民造星6》參賽者搶先睇｜鍾家煒（Matthew）
年齡：-
職業：內容創作者
個人社交平台：-
《全民造星6》參賽者搶先睇｜陳曉希（Jacky）
年齡：16歲
職業：學生
個人社交平台：Ig@jackycccchannnn
撰文：東方新地圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期