全民造星6｜17歲小雞成熟聲線震驚評判 Oscar：唔撳都唔得啦！

昨晚《全民造星VI》播出第一輪比賽，12號至19號參賽者輪番上陣展示實力，當中5人成功晉級。最年輕的17歲參賽者小雞憑著成熟聲線演唱《唯一》，獲得3位評判全藍燈高度評價，Oscar更直言「17歲唱到咁，唔撳都唔得啦！」另一位17歲學生Marcus則以跳唱《Super Villian》挽回評判的心，究竟這班年輕參賽者還有什麼驚喜表現？

17歲小雞成熟聲線震驚評判

只得17歲的12號參賽者小雞在台上坦言今次參加《造星》是想證明自己，雖然年紀比其他參賽者細，但實力絕對不會比其他哥哥差。小雞憑著成熟的聲線演唱歌曲《唯一》，最終不負自己所望，獲得3位評判全藍燈兼高度評價。率先按燈的Oscar直言「17歲唱到咁，唔撳都唔得啦！」何爵天更直指是暫時最好的一個表演，眼明手快的Gin Lee看到第2盞藍燈亮起便即時搶人成功。

Marcus跳舞挽回評判心 Gin Lee搶人成功

另一位同樣是17歲學生的14號參賽者Marcus，另一個身份是香港Parkour運動員。Marcus以跳唱《Super Villian》為表演項目，演出前Gin Lee已跟梁祖堯明言「我哋要搶人」。不過當Marcus一開始唱歌時，Gin Lee自己卻聽到大皺眉頭兼表示「有少少驚嚇」。幸好在跳舞部分，Marcus整個人的氣場即時180度大轉變，成功挽回評判的心，令Oscar和梁釗峰同時按下藍燈。按下紅燈的何爵天則實話實說「不如你唔好唱，直接跳舞算啦」，搶人成功的Gin Lee聞言即時充滿幹勁地說「好！交畀我調教」。

阿O獲3盞藍燈 梁祖堯終於搶人成功

樣貌被指似葛民輝的17號參賽者阿O，面試時已獲一眾好評，如今比賽大家自然對他寄予厚望，就連梁祖堯都發話聲稱要搶人。兩位導師在阿O演唱《遺下來的》期間，不約而同緊張地等待藍燈著起的一刻。最後3位判評也給與藍燈，認為阿O唱得好之餘，還很有親和力和觀眾緣。而今次梁祖堯亦終於快Gin Lee一步成功搶人，結束了之前的搶人連敗紀錄。

Dave自彈自唱《Love Song》獲強尼激讚

被指似吳建豪的19號參賽者Dave深得音樂顧問徐浩喜愛，就算Dave跳舞差也被徐浩自我包裝成有喜感。Dave亦自知不足，所以無時無刻都把握機會苦練舞功，進步成績有目共睹，難怪Dave能被評為極少數的A級。抱著A級壓力下自彈自唱《Love Song》的Dave，最終沒有愧對A級之名，成功拿下3盞藍燈之餘，還被強尼表示「到呢一刻為止，你係第一個可以令到導演跟住音樂搖擺而且跟住唱嘅參賽者」。何爵天直言如果自信再高一點會更加好聽，而Gin Lee亦再度火速搶人成功。

全民造星6 參賽者 12號參賽者小雞在面試時只得16歲。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 參賽者 12號參賽者小雞演出成熟，被指不似是17歲。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 參賽者 12號參賽者小雞以全藍燈晉級進入Gin Lee一組。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 參賽者 14號參賽者Marcus的歌聲令Gin Lee聽到大皺眉頭。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 參賽者 14號參賽者Marcus跳舞時整個人的氣場即時180度大轉變。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 參賽者 15號參賽者Bosco Wong表演項目：唱歌《一擊即中》。最後進入復活區。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 參賽者 16號參賽者lulu是全集唯一被淘汰的人。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 參賽者 18號參賽者Kai Cheung本身患有ADHD。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 參賽者 19號參賽者Dave被指貌似吳建豪。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 參賽者 18號參賽者Kai Cheung本身患有ADHD。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 參賽者 18號參賽者Kai Cheung表演項目：唱歌《如果我是陳奕迅》。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 參賽者 18號參賽者Kai Cheung以3盞藍燈晉級加入Gin Lee一組。（圖片來源：ViuTV）
