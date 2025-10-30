全民造星6｜17歲小雞成熟聲線震驚評判 Oscar：唔撳都唔得啦！

昨晚《全民造星VI》播出第一輪比賽，12號至19號參賽者輪番上陣展示實力，當中5人成功晉級。最年輕的17歲參賽者小雞憑著成熟聲線演唱《唯一》，獲得3位評判全藍燈高度評價，Oscar更直言「17歲唱到咁，唔撳都唔得啦！」另一位17歲學生Marcus則以跳唱《Super Villian》挽回評判的心，究竟這班年輕參賽者還有什麼驚喜表現？