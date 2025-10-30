全民造星6｜17歲小雞成熟聲線震驚評判 Oscar：唔撳都唔得啦！
只得17歲的12號參賽者小雞在台上坦言今次參加《造星》是想證明自己，雖然年紀比其他參賽者細，但實力絕對不會比其他哥哥差。小雞憑著成熟的聲線演唱歌曲《唯一》，最終不負自己所望，獲得3位評判全藍燈兼高度評價。率先按燈的Oscar直言「17歲唱到咁，唔撳都唔得啦！」何爵天更直指是暫時最好的一個表演，眼明手快的Gin Lee看到第2盞藍燈亮起便即時搶人成功。
Marcus跳舞挽回評判心 Gin Lee搶人成功
另一位同樣是17歲學生的14號參賽者Marcus，另一個身份是香港Parkour運動員。Marcus以跳唱《Super Villian》為表演項目，演出前Gin Lee已跟梁祖堯明言「我哋要搶人」。不過當Marcus一開始唱歌時，Gin Lee自己卻聽到大皺眉頭兼表示「有少少驚嚇」。幸好在跳舞部分，Marcus整個人的氣場即時180度大轉變，成功挽回評判的心，令Oscar和梁釗峰同時按下藍燈。按下紅燈的何爵天則實話實說「不如你唔好唱，直接跳舞算啦」，搶人成功的Gin Lee聞言即時充滿幹勁地說「好！交畀我調教」。
阿O獲3盞藍燈 梁祖堯終於搶人成功
樣貌被指似葛民輝的17號參賽者阿O，面試時已獲一眾好評，如今比賽大家自然對他寄予厚望，就連梁祖堯都發話聲稱要搶人。兩位導師在阿O演唱《遺下來的》期間，不約而同緊張地等待藍燈著起的一刻。最後3位判評也給與藍燈，認為阿O唱得好之餘，還很有親和力和觀眾緣。而今次梁祖堯亦終於快Gin Lee一步成功搶人，結束了之前的搶人連敗紀錄。
Dave自彈自唱《Love Song》獲強尼激讚
被指似吳建豪的19號參賽者Dave深得音樂顧問徐浩喜愛，就算Dave跳舞差也被徐浩自我包裝成有喜感。Dave亦自知不足，所以無時無刻都把握機會苦練舞功，進步成績有目共睹，難怪Dave能被評為極少數的A級。抱著A級壓力下自彈自唱《Love Song》的Dave，最終沒有愧對A級之名，成功拿下3盞藍燈之餘，還被強尼表示「到呢一刻為止，你係第一個可以令到導演跟住音樂搖擺而且跟住唱嘅參賽者」。何爵天直言如果自信再高一點會更加好聽，而Gin Lee亦再度火速搶人成功。