全民造星6｜古天樂突變身項少龍考驗急才 強尼神級回答獲網民洗版狂讚
古天樂突然變身項少龍考驗強尼急才
總決賽評判團陣容鼎盛，包括古天樂、劉偉強、孝淵、梁詠琪、鍾廣德等。強尼在開場逐一介紹評判時，特別向古天樂表示感謝，提及他近期忙於謝票宣傳。豈料古天樂突然反問「你講咩呀？聽唔到你講乜？」，隨即將名牌反轉露出「項少龍」字樣，現場觀眾即時尖叫。面對古天樂的突然「強攻」，強尼毫無懼色，立即機智回應「好彩我隻眼好啫，項少龍先生，因為你個頭由白變咗黑，我啱啱都要幾秒時間先可以肯定到」。
強尼妙語連珠完美拆解古天樂連環考驗
「項少龍」上身的古天樂繼續發揮口齒伶俐本色，反問強尼「我想問你我穿咗乜嘢呢？」強尼思考片刻後巧妙回應「穿就係、穿咗所個人嘅心啦，呢套劇、呢個角色，係貫穿咗我哋20年，由電視走到電影，貫穿咗我哋個心」。古天樂再度考驗「咁越乜呢？」，強尼再次展現急才「越就應該係，《尋秦記》應該好有機會超越香港電影票房所有歷史紀錄」。古天樂聽後笑笑口說「多謝，咁就真係穿越喇」，顯然對強尼的表現相當欣賞。
網民洗版狂讚強尼急才功力爆燈
強尼的精彩表現瞬間引爆網民討論，大量留言洗版讚賞。有網民表示「呢part我覺得係咪無夾過，強尼急材太強」、「如果真係臨場反應，強尼真係堅有料！」不少人認為從強尼的反應看來似乎是臨場發揮，「睇強尼諗『穿咗咩』個反應似係冇夾過，佢急才真係好勁！！連古生最尾都點頭表示欣賞」。更有網民大讚「勁呀，強尼咁到可以講到，簡直係現場執生技巧既最高境界！」、「強尼真係viutv一哥」。
TVB大師姐潘盈慧問奇怪問題 古天樂當場質疑邏輯
另一邊廂，《尋秦記》電影版宣傳活動卻出現截然不同的場面。TVB娛樂新聞記者潘盈慧在昂坪訪問古天樂、林峯、苗僑偉三人時，詢問電影版籌備多年終於面世，問三位的心情「有幾咁期待」。三哥苗僑偉和古天樂都已回答後，她竟然再問林峯同一條問題，令林峯也愣了一愣「又要重複（回答）呀？」古天樂忍不住提出質疑「好奇怪喎呢個問題！點解會問返個演員『期唔期待』嗰部戲上映，要問問觀眾吖嘛！」現場氣氛瞬間凝固，場面極度尷尬。
古天樂補刀潘盈慧執生失敗 40秒尷尬僵局全場屏息
經驗豐富的潘盈慧隨即執生試圖圓場表示「我哋好期待呀！」，不料古天樂並未就此罷休，隨即再補一刀「咁咪係囉，你答咪得囉，咁得意嘅喂！唔明喎真係！」雖然潘盈慧隨後解釋是想了解演員的個人感受，但長達40秒的尷尬僵局已令全場屏息。最後潘盈慧迅速將話題轉向三哥苗僑偉的角色細節，才成功終止這場尷尬的訪問。42歲的潘盈慧係剪接師出身，由幕後做到幕前，係TVB娛樂新聞台大師姐，2014年至今已有超過11年經驗，估唔到經驗老到都會遇上如此尷尬場面。