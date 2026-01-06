全民造星6｜古天樂突變身項少龍考驗急才 強尼神級回答獲網民洗版狂讚

ViuTV皇牌節目《全民造星6》總決賽前晚（4日）完滿結束，除了「第11人」王偉俊（Teller）以黑馬姿態奪冠成為焦點外，司儀強尼面對古天樂「強攻」時展現的神級急才更成為網民熱議話題！當古天樂故意刁難「聽唔到你講乜」時，強尼竟能妙語連珠化解尷尬，網民紛紛洗版大讚「地表最強」實至名歸。