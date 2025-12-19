全民造星6｜決賽前最後一回合Group 4被轟冇吸引力？徐浩嚴厲評價惹爭議

最新娛聞
東方新地

廣告

《全民造星6》決賽前最後一回合比賽昨晚（18日）播出，14位參賽者分成4組進行自選項目和指定跳唱項目，爭奪最後10強席位。然而各組表現參差不齊，Group 1純唱演出被評審指感情過火，Group 4更被徐浩直指「冇吸引力」，表現強差人意。網民對評審意見反應兩極，有人認同評審專業，亦有人質疑評分標準過於嚴苛。

Group 2純唱《自毀的程序》感情被指過火

自稱為同房3人組的Group 2包括5號Kirs、12號小雞以及41號Jacky Fan，原本打算利用道具呈現四季感覺，但經韓國導師建議後改為純唱演出。小雞擔心評判聽不明廣東話而猶豫，認為要做到Jacky Fan所言「聽唔明都感動」真的很難。Jacky Fan不同意之餘更反問「你冇試過聽日文歌韓文歌聽到起雞皮咩？」最後Group 2決定在純唱《自毀的程序》下仍保留舞台視覺效果。韓國排舞師崔榮晙表示眾人唱歌時流露的感情令自己對歌詞感好奇，不過認為「感情有時候略嫌過火，如果可以減少，可能聽落會更加淡然」。徐浩亦指「有時內心的感情不需要100%放在表情上面」。

Group 4男團風格演出被徐浩狂轟失去吸引力

Group 4成員包括6號Gordon、19號Dave、52號DaiMa以及92號Bosco Kwan，4人中Dave是跳舞最弱一個，但Bosco認為Dave之前演出《Money》時也跳得到，只要揀一首不太難的歌應該可以應付。今次Group 4以標準男團風格演出《Love 119》，希望帶給觀眾甜美和溫暖感覺。不過表現卻強差人意，崔榮晙直指「表演節奏和拍子不準，4人力量分配不均，呼吸不夠，隊形不對，看著感覺混亂」。徐浩更是毫不留情，覺得相比起之前今次演出失去了吸引力，「唔係好充足嘅準備，你哋亦都好緊張，亦都唔係好enjoy個舞台咁樣，你哋冇將自己嘅特長拎出嚟呀。譬如Bosco跳舞好睇好吸引嘅，但係我今日完全feel唔到囉」。

Ian Hannz犧牲自己幫隊友策略失敗

Group 3成員包括31號三金、43號Ian Hannz、49號Larry以及93號Andy，暫時最高排名的Ian為了幫助排名低的Larry和Andy，坦言今次演出會有特別策略。「就係直接將我表演嘅spotlight主要嘅時間都畀Andy同Larry佢哋去發揮，跟住咁樣可以拉勻返個排名，希望佢哋可以入到10名之內」。可惜Ian的如意算盤卻打不響，評審對於Group 3《So Beautiful》的演出，大家眼中依然覺得只有Ian表現突出。崔榮晙覺得Ian有認真地想過以怎樣的動作、表情去配合整個演出概念，看得出他的努力，吹Saxophone部分亦很配合演出令人看得很舒服。韓國製作人Kim Woo Jin亦覺Ian特別搶眼和有潛質。

Group 1「做自己」演出獲評審一致讚賞

Group 1成員包括34號丘藍、63號Teller和73號Yip，3人對於同樣處於排名偏低位置各有看法。丘藍坦言「唔明點解個排名會係咁，有啲力不從心嘅感覺」，Teller覺得韓國看重的就是K-Pop，而Yip則表示「唔係唔公平，不過唔適合我囉」。最後3人決定不理評分準則，只想做一個感動的表演。Yip亦直言是次演出的《尋找I Find Myself》並不符合cover dance的表演形式，不過大家只想做自己覺得美麗的表演。他們「做自己」的演出最終獲評審欣賞，Kim Woo Jin表示雖然3人外形完全不同，但當3人一起的時候感覺又非常和諧，有一種融合的感覺。Kim Woo Jin亦讚Teller在Rap的部分音調和演繹也做得很好令人印象深刻，而主音丘藍的聲線也很好聽。

網民對評審意見反應兩極化

評審的嚴厲評價在網上引發熱議，有網民認同評審的專業意見，認為「評審講得啱，感情過火真係會令人覺得做作」、「徐浩講得中point，準備不足就係準備不足」。但亦有網民質疑評分標準，「點解要咁嚴格？佢哋已經好努力」、「Ian為咗幫隊友犧牲自己都唔得分？」部分網民更批評評審過於苛刻，「成日話呢樣唔得嗰樣唔得，咁到底要點先得？」隨著最後10強即將揭曉，網民對淘汰結果議論紛紛，紛紛為心水參賽者打氣。

全民造星6 徐浩 最終評級表演評審：韓國著名公司製作人Kim Woo Jin。（圖片來源：ViuTV）
最終評級表演評審：韓國著名公司製作人Kim Woo Jin。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 徐浩 最終評級表演評審：韓國著名排舞師崔榮晙。（圖片來源：ViuTV）
最終評級表演評審：韓國著名排舞師崔榮晙。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 徐浩 小雞擔心評判是否聽得明廣東話。（圖片來源：ViuTV）
小雞擔心評判是否聽得明廣東話。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 徐浩 Group 2演出被崔榮晙指感情略嫌過火。（圖片來源：ViuTV）
Group 2演出被崔榮晙指感情略嫌過火。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 徐浩 Group 2被徐浩提醒內心感情不需要全放在表情上面。（圖片來源：ViuTV）
Group 2被徐浩提醒內心感情不需要全放在表情上面。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 徐浩 Group 4以標準男團風格演出《Love 119》，希望帶給觀眾一個甜美和有少許溫暖的感覺。（圖片來源：ViuTV）
Group 4以標準男團風格演出《Love 119》，希望帶給觀眾一個甜美和有少許溫暖的感覺。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 徐浩 Group 4自選項目《Love 119》。（圖片來源：ViuTV）
Group 4自選項目《Love 119》。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 徐浩 Group 4表現卻強差人意，被崔榮晙直指表演節奏和拍子不準。（圖片來源：ViuTV）
Group 4表現卻強差人意，被崔榮晙直指表演節奏和拍子不準。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 徐浩 跳舞吸引的Bosco被徐浩指今次演出完全feel唔到。（圖片來源：ViuTV）
跳舞吸引的Bosco被徐浩指今次演出完全feel唔到。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 徐浩 表現失準，Bosco心情低落。（圖片來源：ViuTV）
表現失準，Bosco心情低落。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 徐浩 Ian Hannz打算將自己的spotlight時間給Larry和Andy發揮，希望拉勻排名，2人可以入到10強。（圖片來源：ViuTV）
Ian Hannz打算將自己的spotlight時間給Larry和Andy發揮，希望拉勻排名，2人可以入到10強。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 徐浩 Ian Hannz吹Saxophone部分被指配合演出，令人看得很舒服。（圖片來源：ViuTV）
Ian Hannz吹Saxophone部分被指配合演出，令人看得很舒服。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 徐浩 Ian Hannz表現突出成焦點。（圖片來源：ViuTV）
Ian Hannz表現突出成焦點。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 徐浩 Ian Hannz被崔榮晙稱讚有認真地想過以怎樣的動作、表情去配合整個演出概念。（圖片來源：ViuTV）
Ian Hannz被崔榮晙稱讚有認真地想過以怎樣的動作、表情去配合整個演出概念。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 徐浩 Teller覺得韓國看重的就是K-Pop。（圖片來源：ViuTV）
Teller覺得韓國看重的就是K-Pop。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 徐浩 Yip直言：「唔係唔公平，不過唔適合我囉。」（圖片來源：ViuTV）
Yip直言：「唔係唔公平，不過唔適合我囉。」（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 徐浩 Group 1自選項目《尋找I Find Myself》。（圖片來源：ViuTV）
Group 1自選項目《尋找I Find Myself》。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 徐浩 3人外形被Kim Woo Jin指完全不同，但卻有一種融合的感覺。（圖片來源：ViuTV）
3人外形被Kim Woo Jin指完全不同，但卻有一種融合的感覺。（圖片來源：ViuTV）

圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 