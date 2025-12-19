全民造星6｜決賽前最後一回合Group 4被轟冇吸引力？徐浩嚴厲評價惹爭議

《全民造星6》決賽前最後一回合比賽昨晚（18日）播出，14位參賽者分成4組進行自選項目和指定跳唱項目，爭奪最後10強席位。然而各組表現參差不齊，Group 1純唱演出被評審指感情過火，Group 4更被徐浩直指「冇吸引力」，表現強差人意。網民對評審意見反應兩極，有人認同評審專業，亦有人質疑評分標準過於嚴苛。