全民造星6｜決賽前最後一回合Group 4被轟冇吸引力？徐浩嚴厲評價惹爭議
Group 2純唱《自毀的程序》感情被指過火
自稱為同房3人組的Group 2包括5號Kirs、12號小雞以及41號Jacky Fan，原本打算利用道具呈現四季感覺，但經韓國導師建議後改為純唱演出。小雞擔心評判聽不明廣東話而猶豫，認為要做到Jacky Fan所言「聽唔明都感動」真的很難。Jacky Fan不同意之餘更反問「你冇試過聽日文歌韓文歌聽到起雞皮咩？」最後Group 2決定在純唱《自毀的程序》下仍保留舞台視覺效果。韓國排舞師崔榮晙表示眾人唱歌時流露的感情令自己對歌詞感好奇，不過認為「感情有時候略嫌過火，如果可以減少，可能聽落會更加淡然」。徐浩亦指「有時內心的感情不需要100%放在表情上面」。
Group 4男團風格演出被徐浩狂轟失去吸引力
Group 4成員包括6號Gordon、19號Dave、52號DaiMa以及92號Bosco Kwan，4人中Dave是跳舞最弱一個，但Bosco認為Dave之前演出《Money》時也跳得到，只要揀一首不太難的歌應該可以應付。今次Group 4以標準男團風格演出《Love 119》，希望帶給觀眾甜美和溫暖感覺。不過表現卻強差人意，崔榮晙直指「表演節奏和拍子不準，4人力量分配不均，呼吸不夠，隊形不對，看著感覺混亂」。徐浩更是毫不留情，覺得相比起之前今次演出失去了吸引力，「唔係好充足嘅準備，你哋亦都好緊張，亦都唔係好enjoy個舞台咁樣，你哋冇將自己嘅特長拎出嚟呀。譬如Bosco跳舞好睇好吸引嘅，但係我今日完全feel唔到囉」。
Ian Hannz犧牲自己幫隊友策略失敗
Group 3成員包括31號三金、43號Ian Hannz、49號Larry以及93號Andy，暫時最高排名的Ian為了幫助排名低的Larry和Andy，坦言今次演出會有特別策略。「就係直接將我表演嘅spotlight主要嘅時間都畀Andy同Larry佢哋去發揮，跟住咁樣可以拉勻返個排名，希望佢哋可以入到10名之內」。可惜Ian的如意算盤卻打不響，評審對於Group 3《So Beautiful》的演出，大家眼中依然覺得只有Ian表現突出。崔榮晙覺得Ian有認真地想過以怎樣的動作、表情去配合整個演出概念，看得出他的努力，吹Saxophone部分亦很配合演出令人看得很舒服。韓國製作人Kim Woo Jin亦覺Ian特別搶眼和有潛質。
Group 1「做自己」演出獲評審一致讚賞
Group 1成員包括34號丘藍、63號Teller和73號Yip，3人對於同樣處於排名偏低位置各有看法。丘藍坦言「唔明點解個排名會係咁，有啲力不從心嘅感覺」，Teller覺得韓國看重的就是K-Pop，而Yip則表示「唔係唔公平，不過唔適合我囉」。最後3人決定不理評分準則，只想做一個感動的表演。Yip亦直言是次演出的《尋找I Find Myself》並不符合cover dance的表演形式，不過大家只想做自己覺得美麗的表演。他們「做自己」的演出最終獲評審欣賞，Kim Woo Jin表示雖然3人外形完全不同，但當3人一起的時候感覺又非常和諧，有一種融合的感覺。Kim Woo Jin亦讚Teller在Rap的部分音調和演繹也做得很好令人印象深刻，而主音丘藍的聲線也很好聽。
網民對評審意見反應兩極化
評審的嚴厲評價在網上引發熱議，有網民認同評審的專業意見，認為「評審講得啱，感情過火真係會令人覺得做作」、「徐浩講得中point，準備不足就係準備不足」。但亦有網民質疑評分標準，「點解要咁嚴格？佢哋已經好努力」、「Ian為咗幫隊友犧牲自己都唔得分？」部分網民更批評評審過於苛刻，「成日話呢樣唔得嗰樣唔得，咁到底要點先得？」隨著最後10強即將揭曉，網民對淘汰結果議論紛紛，紛紛為心水參賽者打氣。