全民造星6｜突推復活投票！被淘汰者有望重生 網民熱議人選
《全民造星6》今晚突然宣布推出復活投票機制，為被淘汰的參賽者提供重返舞台的機會。這項全新安排讓觀眾可以透過投票，選出心目中的遺珠參賽者直接晉身決賽，成為第11強。節目組表示將於今晚稍後時間公布詳細投票規則，引起網民熱烈討論。
節目組今日正式公布復活投票計劃，所有由第三回合開始被淘汰的參賽者將會進入復活池，等待觀眾的選擇。這個機制讓原本已經出局的參賽者獲得翻身機會，只要能夠在全民投票中獲得最高票數，就可以敗部復活成為第11強，並且直接晉身決賽階段。投票採用一人一票制度，確保公平性和廣泛參與度。
節目組承諾今晚公布投票詳情
製作單位表示，復活投票的具體操作方式和時間安排將於今晚稍後時間正式公布，呼籲觀眾密切留意相關消息。這項突如其來的安排顯示節目組希望增加觀眾參與度，同時為表現出色但不幸被淘汰的參賽者提供第二次機會。復活機制的推出也為節目增添更多變數和看點，讓決賽陣容更具懸念。
全民投票制度引發關注熱潮
復活投票消息一出，立即在社交媒體引起廣泛討論。不少觀眾對這個機制表示歡迎，認為可以讓真正有實力的參賽者重新獲得機會。有網民留言表示「終於有機會救返心水參賽者」，亦有人關心投票的公正性和透明度。部分觀眾則開始為心目中的遺珠參賽者造勢，希望能夠在投票中為他們爭取復活機會。
網民熱議復活人選 決賽陣容添變數
網民紛紛在各大平台討論心目中的復活人選，不同參賽者的支持者開始積極宣傳和拉票。有網民認為「呢個機制好公平，畀觀眾決定邊個值得復活」，亦有人擔心投票會變成人氣比拼而非實力較量。隨著復活投票即將啟動，《全民造星6》的決賽陣容將更加撲朔迷離，第11強的誕生勢必為整個比賽帶來新的話題和關注度。
