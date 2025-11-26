全民造星6｜突推復活投票！被淘汰者有望重生 網民熱議人選

《全民造星6》今晚突然宣布推出復活投票機制，為被淘汰的參賽者提供重返舞台的機會。這項全新安排讓觀眾可以透過投票，選出心目中的遺珠參賽者直接晉身決賽，成為第11強。節目組表示將於今晚稍後時間公布詳細投票規則，引起網民熱烈討論。