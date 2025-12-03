全民造星6｜牛牛Homing慘敗雙雙出局 網民質疑導師編排有問題

《全民造星6》昨晚播出第4回合小組對決，A5組成員牛牛、Alvin Lai、Homing及Harry Kwan面臨激烈競爭。梁祖堯希望他們展現充滿男人味的演出，但四人在排練時各自為政，毫無默契可言，最終只能向導師求救。更令人意外的是，改動當日Homing因身體不適缺席，導致整個表演計劃大亂，而最終的淘汰結果更是震撼全場。