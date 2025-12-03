全民造星6｜牛牛Homing慘敗雙雙出局 網民質疑導師編排有問題

《全民造星6》昨晚播出第4回合小組對決，A5組成員牛牛、Alvin Lai、Homing及Harry Kwan面臨激烈競爭。梁祖堯希望他們展現充滿男人味的演出，但四人在排練時各自為政，毫無默契可言，最終只能向導師求救。更令人意外的是，改動當日Homing因身體不適缺席，導致整個表演計劃大亂，而最終的淘汰結果更是震撼全場。

Homing驗收日表現失準 Jeremy狠批眼神閃縮

Homing在表演改動後坦言感到困惑，表示「啲嘢不斷都喺度轉緊，我都比較亂，已經唔係去到我鍾唔鍾意，時間又緊迫」。驗收日當天，他的表現強差人意，更被Jeremy@MIRROR直接批評眼神閃縮。Jeremy指出「如果想做一個令人開心嘅vibe呢，你哋要相信你哋可以帶到歡樂畀人哋先。如果唔係你哋就會畀人覺得我好尷尬呀，我做緊一啲自己唔啱做嘅嘢，或者我唔熟呢啲嘢」。這番嚴厲批評預示了A5組即將面臨的困境。

A5組自選項目慘遭炮轟 小儀嫌表演不夠性感

A5組的自選項目《下一位參賽者》在正式演出時負評如潮。陳湛文首先批評他們未能善用羽毛扇道具，小儀更是毫不留情地指出「當你哋4個圍埋一齊有個羽毛扇嘅時候呢，我諗住會唔會有啲Jack queen嗰啲嘢睇，或者會有啲gesture，你係賣弄緊一啲sexy呀，又或者當你哋想攪笑，點樣去玩去扭嗰啲，即係情慾上面有一個調情，但係個羽毛就好似同你哋格格不入」。鄧小巧對Homing的表現更是感到擔憂，直言「跳舞應該唔係你嘅強項嚟，我見到你嘅怯場，你喺唱歌嘅時候，我直頭覺得你就快呼吸唔到，我一路睇一路好替你擔心」。

牛牛Homing雙雙出局 鄧小巧送上溫暖寄語

B2組和A5組在Sing Battle環節分別演唱《發現號》及《手印》，評判一致認為B2組在演出上更為享受投入，整體性也較強。最終B2組以3盞紅燈勝出，A5組在猜包剪揼中落敗的牛牛率先被淘汰，而F grade的Harry和Homing則由評判決定去留，結果Homing也被淘汰。同樣是比賽出身的鄧小巧不禁寄語給兩人「你離開呢個舞台，其實先係你其他舞台嘅開始。唔好因為離開呢個舞台就覺得完喇，有時候你可能經歷過呢個舞台先至知道，其實你有幾咁想踏上舞台，我覺得佢反而係一個新嘅篇章嘅開始。即係好老土咁講，是金子總會發光吖嘛！」

網民為牛牛Homing抱不平 質疑導師編排有問題

網民對兩人被淘汰感到可惜，紛紛在社交平台留言支持。有網民直指「A5落敗絕大部分責任係亞祖作出的表演建議，小儀都有講好似喺士多房求其搵啲道具出嚟用，點之真係講中咗亞祖的構思起源；4個後生仔又點同本身姣底咁強的亞祖去用羽毛扇跳舞咁好睇呢」。另有網民大膽推測復活機制是為牛牛度身訂造，表示「復活機制讓被淘汰者取得決賽第11人資格，是花姐為今集牛牛度身而設，99強票投3甲的牛牛，根本就係造星6的男團之選」。不少觀眾更呼籲大家集氣投票讓牛牛復活，認為「佢外形確實討好」，希望給他們第二次機會。

全民造星6 牛牛 出場的A5組成員包括：21號牛牛、22號Alvin Lai、42號Homing以及80號Harry Kwan。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 牛牛 表演驗收當日，Homing的表現強差人意。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 牛牛 Homing坦言改動後的表演完全不是自己所期望。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 牛牛 A5組排練全無默契，最後唯有求救於梁祖堯。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 牛牛 A5組被陳湛文指未能善用羽毛扇。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 牛牛 A5組的牛牛率先被淘汰，被淘汰的牛牛很多謝每一個幫助過自己的人。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 牛牛 牛牛被淘汰而落淚。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 牛牛 被淘汰的Homing表示自己會繼續努力。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 牛牛 同樣是比賽出身的鄧小巧寄語牛牛和Homing「離開才是開始」。（圖片來源：ViuTV）
圖片來源：ViuTV

