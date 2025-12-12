全民造星6｜畢佬Breaking技巧震撼全場 最終慘被淘汰 1句話贏盡掌聲

《全民造星6》昨晚播出第二輪對決，32號畢佬憑藉世界級Breaking技巧震撼全場，然而最終畢佬與17歲Marcus雙雙止步20強。畢佬被淘汰後不但沒有失落，反而以一句淘汰感言展現正能量，贏得全場掌聲，網民更預言他必定會在復活機制中重返舞台。