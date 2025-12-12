全民造星6｜畢佬Breaking技巧震撼全場 最終慘被淘汰 1句話贏盡掌聲
畢佬Breaking技巧震撼全場 陳建安驚嘆免費欣賞
昨晚Group 5由32號畢佬和52號DaiMa組成，兩人性格一外向一內歛，要做到互相配合有一定難度。經過梁祖堯指導後，兩人終於找到表演融合的方法，畢佬特別感謝梁祖堯教識自己與DaiMa如何連結一起。在《When 2 Worlds Collide》的演出中，畢佬的Breaking技巧令6號認為是一個很用心和很有想法的表演，陳建安更大讚畢佬「你一開始跳Breaking我就直頭係feel到一個大浪喺呢個廠入面飛咗出嚟」，還笑問「呢啲係唔畀錢可以睇到嘅嘢嚟嘅咩」。
Marcus一盞燈之差被淘汰 17歲年齡成話題
Group 4成員14號Marcus和49號Larry以鏡作為主題演出《The Dark Side》，Marcus要在短時間內學習Popping舞種，被Larry笑指很容易「爆RAM」，集中力下降。Marcus坦言「去到某一個位就會突然之間唔想記，我就會選擇去坐低，但係會照聽嘅，我係跟唔到囉，但係我個腦其實係繼續吸收緊」。雖然6號被Marcus的樣子吸引著，笑言大家一直在討論Marcus有否報細年齡，Marcus妙答「我生得有啲急」，但最終Group 4落敗，Marcus以一盞燈之差被淘汰。
畢佬正能量告別贏掌聲 網民預言復活歸來
最後Group 6的34號丘藍和41號Jacky Fan以原創曲《裂縫》出戰，以3盞燈勝出，畢佬止步20強。被淘汰的畢佬不單止反過來安慰DaiMa，還開心地表示「我真係好enjoy呢個舞台，所以我係冇反悔，我知一個比賽一定會有贏有輸，自己做好自己，同埋我知道決賽會揀多一個人返嚟吖嘛，see you later」，充滿正能量的畢佬贏得全場掌聲。Marcus亦坦言能夠入圍比賽已經成功挑戰自己，「即係可以知道自己原來都有咁嘅實力㗎喎，雖然我好似好大個咁，但係其實我17歲啫」。
網民熱議畢佬實力 預言復活機制重返舞台
網民對畢佬被淘汰感到不值，有留言指「淘汰畢佬，因為畢佬真係實力太強，已經係外星人跳舞水平，根本唔需要去韓國再接受特訓」。不少網民認為畢佬的Breaking水準已達世界級，對於他在20強被淘汰感到意外。有網民更預言「因為有復活機制，大家一定會投票令到畢佬在11人決賽中亮相，到時再將世界級Breaking水準帶給觀眾欣賞」，相信畢佬的「see you later」並非告別，而是預告他將會重返舞台。