全民造星6｜黃尚淘汰後發表中肯感想 對決表現亮眼惹網民大呼可惜
黃尚淘汰後發表中肯感想 網民激讚態度好
黃尚在被淘汰後發表了一番令人深思的感想，他坦言「對得起自己，冇咩嘢想講」，表示仍在消化整件事，不知道如何表達心情。他特別提到比賽中有很多奇怪的位置，包括Chester他們的隊伍明明贏了，但三個人都被淘汰，而自己是隊伍中最多好評的卻同樣要走。黃尚直言對這個制度感到憤怒，但這種憤怒不是要爆發的那種，而是不知道如何釋放出來。他強調在整個過程中獲得很多東西，每次表演都覺得自己有進步，有盡全力去做，希望節目播出後可以有更多機遇。
黃尚A4組對決表現亮眼 曾被大讚聲線入咪
黃尚所屬的A4組在第三回合中呈獻了一首自創歌曲《寫在A4子的故事》，這首歌是為了紀念已離開和即將離開的隊友而創作。由於A4組已經連輸3個回合，鐵定要額外淘汰4人，組員Jacky更自薦成為淘汰名單，表示不看重輸贏，只想做一個600%的演出。評判泥鯭直指他們的表演印證出簡單的演出往往可以很動人，陳湛文更表示透過歌詞和歌聲打入心坎，有想流淚的衝動，甚至追問能否放上網重溫。在Sing Battle環節中，鄧小巧特別讚賞黃尚聲線入咪，指出歌手與咪的溝通非常重要，而黃尚能夠駕馭得到支咪。
網民力撐黃尚批評賽制不公 A1勝出但全組被淘汰
黃尚的淘汰引起網民熱烈討論，大部分留言都對他表示支持和不值。有網民留言「黃尚講嘢公道」、「唔知點解黃尚carry咗個表演都係揀佢」，認為他的淘汰不合理。更有網民大讚他的態度，留言「但黃尚態度真係好好」，並表示「換轉係nottei實會發顛」，認為如果換作其他人面對同樣情況可能會情緒失控。網民普遍認為黃尚在面對不公平待遇時仍能保持理性和風度，展現出成熟的心態，為他在比賽中的表現和人格魅力給予高度評價。
黃尚曾投訴對手扯衫 一度惹爭議
比賽期間，黃尚曾經歷一次爭議事件，在與B2組比賽時不滿對手Jeffery在Dance battle環節中大力扯其衣服。A4組落敗後，黃尚隨即向製作組投訴，指控Jeffery的行為已經超越正常比賽範圍，對其造成不必要的身體接觸，現場氣氛一度變得緊張。Jeffery面對指控時解釋，自己純粹想表現出battle的激烈感覺，強調並無惡意，只是不知道battle期間不能接觸對方。Gin Lee得知事件後認為既然犯規就要道歉，直接對Jeffery說「以一個男人嘅方法去面對，做得唔啱，就要say sorry」，要求對方承擔責任。