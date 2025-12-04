全民造星6｜黃尚淘汰後發表中肯感想 對決表現亮眼惹網民大呼可惜

《全民造星6》48號參賽者黃尚在第三回合遭到淘汰，儘管他在A4組表演中獲得評判一致好評，甚至被讚聲線入咪、駕馭得到支咪，但最終仍因組別連敗而成為額外淘汰的4人之一。這位25歲的樂隊主唱兼錄音師在離開前發表了一番令網民激讚的中肯感想！